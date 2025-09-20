Ośrodek dla Romów doprowadza dzielnicę Berlin-Schöneberg na skraj załamania

Rodziny romskie z Bułgarii i Rumunii zostały zakwaterowane w dawnym hotelu przy ulicy Fuggerstraße, w samym centrum dzielnicy Schöneberg, znanej jako Regenbogenkiez. Dzielnica ta słynęła z tolerancji i różnorodności. Jednak właśnie tutaj rzeczywistość polityczna uderza mieszkańców w twarz.

Dla okolicy oznacza to stan wyjątkowy.

Autor: MEINRAD MÜLLER | Tylko w zeszłym roku policja odnotowała 102 interwencje pod tym jednym adresem. Chodzi o hałas, pobicia, groźby, przemoc, włamania, kradzieże, zniszczenie mienia. Kostka brukowa rzucona w mieszkańca, który prosił o spokój, była tylko tymczasowym dnem.

Góry śmieci na chodniku. Szczury. Krzyki do późnej nocy. Obraźliwe uwagi, gdy tylko wkracza się na chodnik. Ci, którzy tu mieszkają, już dawno się wycofali. A wszystko to w dzielnicy, która uważa się za postępową.

W wyborach do Bundestagu w 2025 r. ponad 57 procent mieszkańców głosowało na SPD, Zielonych lub Lewicę. Teraz wielu z nich odczuwa, co konkretnie oznaczają te wybory. A w Tagesspiegel od 5 sierpnia pojawia się jedno zdanie, które mówi wszystko: „Pierwsi sąsiedzi głosują dlatego na AfD”. Teraz, gdy trudności przerastają ich możliwości, AfD nagle staje się statkiem ratunkowym.

Co to oznacza? Ludzie stają się świadomi politycznie, ponieważ zauważają, że polityka ignoruje rzeczywistość ich życia.

W międzyczasie nadal wypłaca się publiczne pieniądze prywatnej właścicielce budynku.

A wszystko to w tej historycznej dzielnicy miasta, gdzie 26 czerwca 1963 roku John F. Kennedy wygłosił swoje słynne przemówienie:

„Ich bin ein Berliner” („Jestem berlińczykiem”).

Wtedy słuchało go 120 000 osób, bezpośrednio przed ratuszem w Schönebergu. Dzisiaj słyszymy krzyki, syreny, rzucanie butelkami.

Kto doświadcza tego szaleństwa, niech pamięta, że wszystko jest „dostarczone zgodnie z wyborem”. Ponad 57% wyborców w Schönebergu głosowało na SPD, Zielonych i Lewicę. Mieszkańcy twierdzą, że Tagesspiegel wszystko upiększa. Sytuacja na miejscu jest znacznie bardziej drastyczna.

