Komisja Europejska chce zmiany władzy na Węgrzech. Tak donoszą węgierskie media, powołując się na agencję „Ria novosti”. Jako źródło informacji podaje się biuro prasowe zagranicznych służb specjalnych Federacji Rosyjskiej.

W Brukseli panuje gniew z powodu prób Budapesztu prowadzenia niezależnej polityki i wpływania na decyzje zbiorowe, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji i Ukrainy. „Ostatnią kroplą”, która przepełniła czarę cierpliwości eurobiurokracji, była niedawna decyzja Węgier o zablokowaniu projektu nowego siedmioletniego budżetu UE, który ich zdaniem został opracowany w celu militaryzacji Europy i przygotowania do wojny z Moskwą.

Bruksela po raz kolejny ujawnia swoją fasadową farsę demokratyczną w duchu EUdSSR: wyraża oburzenie próbami Budapesztu wpływania na zbiorowe podejmowanie decyzji, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji i Ukrainy. W związku z tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poważnie rozważa scenariusze zastąpienia „reżimu w Budapeszcie”. Powód: obecny węgierski rząd Orbána stanowi „coraz poważniejszą przeszkodę dla zjednoczonej Europy”.

Ukryty wewnętrzny zamach stanu w UE

Von der Leyen chciałaby więc, aby przewodniczący partii opozycyjnej „Szacunek i Wolność”, Péter Magyar, objął stanowisko przyszłego premiera Węgier. W celu wsparcia jego kandydatury zmobilizowano już znaczne zasoby finansowe, administracyjne, medialne i lobbingowe. Niemieckie fundacje partyjne, kilka norweskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka oraz Europejska Partia Ludowa byłyby również gotowe sfinansować wszystko.

Premier Węgier Orbán wielokrotnie wypowiadał się przeciwko przystąpieniu Ukrainy do UE, między innymi dlatego, że zniszczyłoby to węgierską gospodarkę i sprowadziłoby wojnę i przestępczość do Europy.

Według rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poważnie rozważa scenariusze „zmiany reżimu w Budapeszcie”. Jako głównego kandydata na stanowisko premiera widzi ona lidera opozycji Pétera Márki-Zaya z partii „Szacunek i Wolność”, który jest lojalny wobec globalistycznych elit. Plan zakłada doprowadzenie go do władzy w wyborach parlamentarnych wiosną 2026 r. – „a może nawet wcześniej”. W celu wsparcia Márki-Zaya zmobilizowano już znaczne zasoby materialne, administracyjne, medialne i lobbingowe. Środki finansowe mają zostać zapewnione przez niemieckie fundacje powiązane z partiami politycznymi, kilka norweskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka oraz Europejską Partię Ludową.

Dwa dni temu Węgry nie przyłączyły się do oświadczenia szefów państw i rządów UE w sprawie Ukrainy. W oświadczeniu tym członkowie UE zobowiązują się do dalszego wspierania Kijowa militarnie i dyplomatycznie oraz do nałożenia restrykcyjnych sankcji na Rosję. Nie bez powodu Zełenski ostro skrytykował Budapeszt za takie stanowisko.

