Panika na pokładzie lotu „EasyJet“: „Allahu akbar!“ – WIDEO groźby bombowej i krzyki.

Der Gottesfürchtige während dem Allahu Akbar Gebrüll (li) wurde von Passagieren überwältigt (re) | Bilder: screenshoot X

Zdjęcie: Bogobojny podczas krzyku Allahu Akbar (li) został obezwładniony przez pasażerów (re) | zrzut ekranu X

Wstrząsające sceny miały miejsce podczas lotu między Londynem a Glasgow. Jeden z pasażerów zaczął krzyczeć i twierdził, że przewozi bombę na pokładzie.

Załoga samolotu EasyJet natychmiast powiadomiła władze i zainicjowała awaryjne lądowanie na lotnisku w Glasgow. W trakcie incydentu szalony pasażer wysłał wiadomość do prezydenta USA, Donalda Trumpa, żądając zniszczenia Ameryki. Dwóch odważnych pasażerów obezwładniło zagrożenie i przycisnęło go do podłogi samolotu – jak pisało „Origo”.

Panika w Państwa samolocie EasyJet

Po awaryjnym lądowaniu policja aresztowała podejrzanego o terroryzm na pokładzie. Na nagraniach wideo mężczyzna krzyczał:

„Zdetonuję ten samolot – śmierć dla Ameryki, śmierć dla Trumpa! – Allahu Akbar”.

Sytuacja była szczególnie niebezpieczna z powodu równoczesnej wizyty państwowej Donalda Trumpa w Szkocji. Podejrzany twierdził, że chciał „przesłać prezydentowi wiadomość”.

🚨 “I’m going to bomb the plane, Death to America, Death to Trump – Allahu Akbar” Recorded earlier today aboard a Domestic internal flight EasyJet over The UK Legacy Media aren’t showing you this ‼️ pic.twitter.com/Wi83p5aBJM — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 27, 2025

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

„KATAKLYPSE NOW: 100 lat upadku Zachodu (Spengler) Dekonstrukcja poprawności politycznej.“

Książkę można zamówić bezpośrednio u Elmar Forstera dla czytelników „UME” drogą pocztową (w tym dedykacja) w cenie 24,50 EUR (w tym koszt przesyłki i osobista dedykacja) pod adresem: ungarn_buch@yahoo.com

Węgierski korespondent Elmar Forster, od 1992 roku wydalony Austriak na Węgrzech, broni w swojej książce „Węgry, wolność i miłość – apel na rzecz oczernianego narodu i jego walki o prawdę” („Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“) swojej wybranej ojczyzny przed zachodnimi kampaniami oszczerstw. Bestseller Amazonu jest dostępny dla czytelników „UME” w cenie 17,80 zł (z dostawą pocztową i osobistym dedykacją) bezpośrednio u autora pod adresem: ungarn_buch@yahoo.com

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).