Britische Polizei unterdrückt Anti-Migrations-Proteste (Video)

Diese Proteste breiten sich nun in ganz Großbritannien aus: Von Liverpool über Bristol bis Newcastle protestieren Einheimische gegen die Entscheidung der linken Regierung, Asylbewerber aus Afrika und dem Nahen Osten in Hotels unterzubringen. Die Proteste führten an mehreren Orten zu Zusammenstößen, darunter die brachiale Festnahme von zwei Männern in Norwich.

Nun bereitet sich die britische Polizei auf neue Massendemonstrationen an diesem Wochenende vor, nachdem es bereits in den letzten Tagen in mehreren britischen Städten zu Demonstrationen gegen Migranten gekommen war – wie „Origo“ unter Berufung auf einen Artikel des „Independent“ berichtete.

„Die Demonstrationen konzentrieren sich auf Shelter Hotels: In diesen Hotels sind Asylsuchende untergebracht, von denen die meisten in kleinen Booten aus Afrika und dem Nahen Osten über den Ärmelkanal gekommen sind.“

Bereits zu Beginn des Sommers war es zu den ersten großen Protesten rund um das „Bell Hotel“ in Epping gekommen, nachdem ein Gerichtsbeschluss die Unterbringung von Migranten dort verboten hatte. Laut Polizei von Norfolk wurden zwei Männer in Norwich festgenommen, nachdem sie vor dem örtlichen „Brook Hotel“ demonstriert hatten.

Diktatorische Umsetzung der Migrations-Agenda

Die linke britische Regierung in London gerät zunehmend unter Druck: Sicherheitsminister Dan Jarvis will also mittels dem Innenministerium gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Unterbringung von Migranten in einem Hotel in Epping zu verhindern, Berufung einlegen.

Innenministerin Yvette Cooper fügte hinzu:

„Ihr Ziel ist es nicht, die Unterbringung von Geflüchteten durch vorläufige Gerichtsbeschlüsse zu diktieren, sondern all diese Hotels organisiert und nachhaltig im Rahmen eines nationalen Programms zu schließen.“

Die britische Regierung versucht zunehmend diktatorisch, gegen die mehrheitlich ablehnende Einstellung der Bevölkerung gegen die Umsiedlung illegaler Einwanderer in Hotels vorzugehen.

