Włoska gazeta „Il Giornale” podkreśliła w raporcie „Frontex” rolę węgierskiego rządu w walce z agendą migracyjną. Zgodnie z raportem „Frontex” dotyczącym pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku, liczba nielegalnych przekroczeń granic UE spadła ogółem o 18 procent, podczas gdy jednak przez szlak morski, głównie przez Włochy, odnotowano wzrost o 9 procent.

Większość nielegalnych imigrantów miała opuścić libijskie porty, gdzie przemytnicy stają się coraz bardziej bezwzględni i wykorzystują niestabilność polityczną w regionie. Na podstawie wstępnych danych odnotowano 95.200 nielegalnych przekroczeń granicy. Zmieniła się także dystrybucja szlaków migracyjnych: skoncentrowano się na kilku trasach, podczas gdy inne zeszły na drugi plan.

Mimo że określenie krajów pochodzenia imigrantów jest trudne, jednak przybycia z Bangladeszu, Afganistanu i Egiptu miały wzrosnąć. Największy spadek odnotowano na szlaku lądowym: „Dzięki zdecydowanym środkom ochrony granic węgierskiego i polskiego rządu, liczba nielegalnych przekroczeń na wschodniej granicy spadła o 45 procent, a na szlaku bałkańskim o 47 procent” – podkreśla „Il Giornale”, wyróżniając Węgry i Polskę jako pozytywny przykład:

„Dzięki intensywnej pracy polskiego i węgierskiego rządu, liczba przybyć na wschodniej granicy UE mogła spaść o 45%.”

Zgodnie z „Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji”, już w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku odnotowano 947 zgonów podczas przekraczania Morza Śródziemnego. Z kolei według „Frontex”, nielegalne przeprawy z Francji do Anglii wzrosły w ciągu zaledwie roku o 26 procent, co oznacza, że 41.800 nielegalnych przekroczeń w centralnym Morzu Śródziemnym przewyższa tę liczbę o pięć tysięcy jednostek.

