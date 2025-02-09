Syrijska siatka przemytników codziennie przemyca do 480 migrantów do UE

Międzynarodowa sieć przemytników masowo przywoziła migrantów do Niemiec i Holandii przez szlak bałkański. Śledczy mówią o milionowych zyskach, do 4 500 euro na osobę i ostrzegają, że rzeczywista skala może być znacznie większa.

[…] Grupa przemytnicza miała przez wiele lat masowo przemycać migrantów przez szlak bałkański do UE, jak wynika z raportu z Brukseli.

480 osób dziennie – horrendalne sumy

Zgodnie z ustaleniami śledczych, w szczytowym okresie swojej działalności grupa mogła nielegalnie przemycać około 480 osób dziennie. Cena za osobę: od 2 500 do 4 500 euro – w zależności od trasy i ryzyka.

Od 2022 do 2025 roku miało przepłynąć co najmniej 1,4 miliona euro. Jednak śledczy zakładają, że rzeczywiste zyski mogą wynosić blisko 10 milionów euro.

UK: Nielegalni migranci wołają „Allahu Akbar”, gdy wdzierają się do naszego kraju.

Dzięki Keir Starmerowi ci mężczyźni mogą teraz swobodnie chodzić po naszych ulicach.

To jest kryzys bezpieczeństwa narodowego.

BREAKING NEWS Illegal migrants can be heard shouting “Allahu Akbar” as they invade our country. These men will now be free to roam our streets thanks to Keir Starmer. This is a national security emergency. pic.twitter.com/PA60AILbRs — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) August 10, 2025

ZDF tłumaczy: „Niemcom jest lepiej niż kiedykolwiek”

W ZDF tłumaczą: „Niemcom jest lepiej niż kiedykolwiek”. AfD żyłaby z fałszywych „negatywnych przesłań” – podział społeczny czy objawy kryzysu, jak twierdzi partia, w ogóle nie mają miejsca.

W eseju na stronie ZDF-Heute autorka Sina Mainitz zajmuje się tematem szczęścia i dochodzi do wniosku: „Niemcom jest lepiej niż kiedykolwiek”. W eseju Mainitz ocenia, że Niemcy zbyt dużo narzekają: „Wszędzie narzekania – na pogodę, inflację, kryzysy. Ale obiektywnie rzecz biorąc, nigdy nie było lepszego czasu na życie.”

[…]

Aby wesprzeć swoją tezę, Mainitz przywołuje także ekonomistę behawioralnego Dominika Enste z Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW). W Niemczech „większość rzeczy” rozwija się pozytywnie – Enste formułuje zaskakującą tezę:

Ludzie przybywają do Niemiec nie dlatego, że łatwo można nadużywać systemu opieki społecznej, ale „ponieważ większość ludzi czuje się tu dobrze i ma zaufanie do instytucji.” Uważa: „Jesteśmy państwem prawa, musimy bronić publicznego radia i demokracji” – jedną z takich działań jest dla niego dobrowolny rok społeczny.

Następna fałszywa pandemia: Chikungunya

WHO i inne globalistyczne organizacje nie przepuszczają żadnej „kryzysowej” sytuacji, aby jej nie wykorzystać. Wygląda na to, że teraz Chikungunya ma być podnoszona do rangi problemu. Podobnie jak w przypadku koronawirusa, istnieje jednak znacznie więcej naturalnych metod leczenia.

Aedes aegypti

Choroba Chikungunya jest powszechną chorobą wirusową RNA, która przenoszona jest na ludzi przez ukąszenia zainfekowanych komarów Aedes. Ribeiro Dos Santos i in. opublikowało 10 czerwca 2025 roku szacunkowe dane, według których na całym świecie co roku około 35 milionów ludzi zakaża się wirusem Chikungunya. Choroba charakteryzuje się objawami takimi jak gorączka i silne bóle stawów, które u niektórych osób mogą prowadzić do poważnych utrudnień. Podczas gdy większość ludzi zdrowieje w ciągu tygodnia, u niektórych mogą wystąpić długotrwałe bóle stawów.

Gdzie w Europie ludzie płacą najwyższe podatki?

W Austrii pracuje się 6 miesięcy na państwo.

