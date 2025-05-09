Russland werde seine im Westen eingefrorenen und in die Ukraine übertragenen Vermögenswerte in „natürlicher“ Form, d.h. in Form von Grundstücken, Immobilien und beweglichem Eigentum, zurückerhalten – wie Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, bekannt gab.

Dies sei die Reaktion auf die Raub-Gewinne in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar aus der Nutzung russischer Vermögenswerte, die von London nach Kiew transferiert wurden – so Medwedew via „Telegram“:

„Da die gerichtliche Durchsetzung wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird, besteht die einzige realistische Methode darin, wertvolle Gegenstände physisch zu erwerben – d.h. ukrainische Grundstücke und andere dort befindliche Immobilien und bewegliche Vermögenswerte.“

Dies gelte allerdings nicht für die Regionen Donbass und Neurussland, die, wie er bestätigte, ja bereits zu Russland gehören.

Medwedew beschuldigte Großbritannien auch, russische Gelder an Neonazis übergeben zu haben, was er als Diebstahl bezeichnete. Dadurch erhalte aber Russland eine rechtliche Grundlage dafür, Entschädigungen von Großbritannien und dem derzeitigen ukrainischen Regime zu fordern.

Diese Entwicklung sei eingetreten, nachdem die britische Regierung offiziell bekannt gegeben hatte, 1,3 Milliarden Dollar an die Ukraine überwiesen zu haben – also Gewinne aus der Verwendung russischer Vermögenswerte, die aufgrund von Sanktionen eingefroren wurden. Darüber hinaus überprüft Großbritannien nach einer eventuellen Waffenruhe Truppen in die Ukraine zu entsenden.

