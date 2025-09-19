Glücksspielgesetze in verschiedenen europäischen Ländern: Was kann Deutschland davon lernen?

Europa hatte schon immer ein Faible für Glücksspiele. Sei es Roulette in Monte Carlo, eine Wette darauf, ob es Weihnachten in London schneit oder ein unterhaltsamer Spielautomat in Amsterdam: Glücksspiel scheint fest in der europäischen Freizeitgestaltung verankert zu sein. Doch während Spieler frei über Grenzen hinweg reisen können, gilt dies für Glücksspielgesetze zumindest Stand heute noch nicht.

Die Frage ist: Was kann Deutschland aus den Erfahrungen seiner Nachbarn lernen? Und wer geht am effektivsten mit dem Boom der Online-Casinos um? Deutschland ist erst kürzlich in eine neue Ära der Regulierung eingetreten. Jahrelang war der Markt fragmentiert und voller Grauzonen. Im Jahr 2021 schuf der Glücksspielstaatsvertrag endlich ein bundesweites Lizenzsystem. Die Bundesländer regeln zwar noch immer viele Details, aber zumindest gibt es nun einen Rahmen. Dieses Flickwerk sorgt jedoch für anhaltende Reibereien.

Die Betreiber sind mit Unklarheiten hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften konfrontiert. Die Kunden sind unsicher, welche Schutzmaßnahmen wo gelten. Ein klarer und einheitlicher Ansatz würde allen helfen.

Wie lauten also die Antworten auf diese Fragen? Deutschland kann vor allem zwei Dinge lernen. Erstens muss die Lizenzvergabe einfach und landesweit einheitlich sein. Zweitens muss der Verbraucherschutz stärker, intelligenter und transparenter sein. Länder, die sich diese Grundsätze zu eigen gemacht haben, verzeichnen positive Ergebnisse. Diejenigen, die zögern, riskieren, Spieler an Offshore-Plattformen zu verlieren.

Lehren aus Großbritannien und den Niederlanden

Das Vereinigte Königreich bietet vielleicht das anschaulichste Beispiel für eine aktive Regulierung. Rund 44 Prozent der britischen Erwachsenen spielen jeden Monat, und die Online-Teilnahme hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Die Glücksspielkommission veröffentlicht detaillierte Statistiken und beobachtet Werbung, Sponsoring und Schadensprävention genau.

Die öffentliche Debatte dort ist ständig präsent, und die Regulierungsbehörden scheuen sich nicht, die Regeln zu verschärfen, wenn der Druck zunimmt. Großbritannien beweist, dass Transparenz und klare Daten die Aufsicht glaubwürdiger machen, betonen aber auch gleichzeitig, dass kein LUGAS Register aktiv sein muss, damit man selber entscheiden kann, wie man spielen will.

Die Niederlande sind ein neueres Beispiel, aber ebenso lehrreich. Nach der Legalisierung des Online-Glücksspiels im Jahr 2021 stieg der Bruttospielertrag des Landes bis 2023 auf über 1,3 Milliarden Euro. Die Regulierungsbehörden verlangten von Anfang an eine strenge Identitätsprüfung sowie strenge Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Diese harte Haltung zahlte sich aus. Die Spieler wechselten schnell zu lizenzierten Websites, weil sie sich dort sicherer fühlten und weil illegale Anbieter verdrängt wurden.

Schweden und die Bedeutung der Kanalisierung

Schweden hat seinen Glücksspielmarkt 2019 neu reguliert. Das Ziel war klar: die Spieler von nicht lizenzierten Websites weg und in den legalen Markt zu lenken. Die Regulierungsbehörden führten obligatorische Selbstausschluss-Tools, Sitzungslimits und Erschwinglichkeitsprüfungen ein. Innerhalb weniger Jahre waren die meisten Glücksspielaktivitäten auf lizenzierte Plattformen umgezogen. Schweden behandelte Glücksspiel auch als ein Thema der öffentlichen Gesundheit und stellte sicher, dass die Schadensminderung nicht nur eine Nebensache, sondern ein zentraler Pfeiler war.

An dieser Stelle kommen Online-Casinos stärker ins Spiel. Online-Plattformen sind heute der Motor des Wachstums in ganz Europa. Sie bieten unglaublichen Komfort, auffällige Live-Dealer-Formate und immer innovativere Slot-Designs. Sie bergen jedoch auch Risiken. Zahlungen erfolgen sofort, grenzüberschreitendes Spielen ist einfach und Werbung kann Nutzer über verschiedene Geräte hinweg verfolgen. Die Regulierungsbehörden müssen mit dieser Innovation Schritt halten, und Deutschland muss entschlossen handeln, wenn es möchte, dass Spieler sich für sichere, lokale, lizenzierte Websites anstelle von Offshore-Optionen entscheiden.

Was Deutschland als Nächstes tun kann

Das föderale System Deutschlands macht die Regulierung komplex. Einige Bundesländer befürworten strenge Kontrollen, während andere eher zur Marktöffnung neigen. Diese Uneinheitlichkeit untergräbt sowohl die Sicherheit der Spieler als auch die Einhaltung der Vorschriften durch die Betreiber.

Die Bundesländer könnten weiterhin für die Durchsetzung sorgen, aber die Lizenzierung muss einheitlich sein. Deutschland sollte auch den Spielerschutz stärken. Die Selbstausschlussfunktion muss innerhalb von Sekunden zugänglich sein. Die Überprüfung der Zahlungsfähigkeit muss über das Ankreuzen von Kästchen hinausgehen. Obligatorische Pausen oder Sitzungslimits könnten impulsive Verluste verhindern.

Werbung muss seinen Platz finden

Die Werberegeln sollten verschärft werden, insbesondere um jüngere Zielgruppen zu schützen. Transparenz bei den Quoten sollte obligatorisch sein, und die Betreiber sollten verpflichtet werden, Cooling-off-Tools anzubieten, die es den Spielern erleichtern, bei Bedarf einen Schritt zurückzutreten.

Eine weitere Priorität ist die Durchsetzung. Offshore-Websites ziehen nach wie vor deutsche Spieler mit dem Versprechen weniger Einschränkungen an. Diese Websites umgehen Steuern und Sicherheitsvorkehrungen, was sowohl Risiken als auch Einnahmeverluste mit sich bringt.

Schließlich muss Deutschland eine datengestützte Politik verfolgen. Echtzeitüberwachung hilft, gefährliche Produkte frühzeitig zu erkennen. Regelmäßig veröffentlichte Statistiken verbessern die Transparenz und ermöglichen eine öffentliche Debatte, die auf Fakten statt auf Vermutungen basiert.

Ein europäischer Weg in die Zukunft

Millionen Europäer genießen es verantwortungsbewusst als Teil ihrer Reisen oder ihrer Freizeit. Die Regulierung sollte nicht darauf abzielen, es zu verbieten, sondern es sicher, transparent und fair zu gestalten. Deutschland hat die Chance, ein System zu entwickeln, das Verbraucher schützt, verantwortungsbewusste Betreiber unterstützt und sicherstellt, dass die Einnahmen der Gesellschaft zugutekommen. Wenn man sich in Europa umschaut, ist die Botschaft einheitlich. Großbritannien zeigt den Wert von Transparenz. Die Niederlande zeigen die Kraft strenger Onboarding-Regeln.

Schweden zeigt, dass die öffentliche Gesundheit im Mittelpunkt stehen muss. Deutschland muss niemanden kopieren, aber es muss lernen. Wenn es einheitliche Regeln schaffen, den Verbraucherschutz verbessern und diese effektiv durchsetzen kann, kann es nicht nur ein Nachzügler, sondern ein Vorreiter werden.

Die Würfel rollen in ganz Europa. Die Frage ist nun, ob Deutschland mit Klarheit und Selbstvertrauen spielen wird oder ob es die Spieler in weniger sichere Gewässer abdriften lässt. Denn die Chance ist da. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu ergreifen.

