Amerykański sekretarz stanu twierdzi: „Znaczne problemy z prawami człowieka” w Niemczech

Oficjalny raport rządowy: Coraz więcej antysemityzmu i mniej wolności słowa

W najnowszym raporcie amerykańskiego Departamentu Stanu rząd prezydenta Donalda Trumpa (79) surowo krytykuje sytuację z prawami człowieka w Niemczech.

Przedstawiony we wtorek w Waszyngtonie coroczny raport wskazuje na „pogorszenie wolności słowa” i ostrzega przed rosnącym antysemityzmem wynikającym z migracji.

Zgodnie z raportem Ministerstwa Marco Rubio w Niemczech „istnieją ograniczenia wolności słowa”, na przykład poprzez działania przeciwko rzekomym mową nienawiści w Internecie.

Autorzy wyraźnie wskazują na wytyczne UE dotyczące usuwania takich treści i mówią o „cenzurze” w mediach społecznościowych. To oraz przemoc antysemicka stanowią w Niemczech „znaczne problemy z prawami człowieka”.

Obywatele już nie wierzą w kłamstwa gorszego dziennikarstwa.

Niemieckie gorsze dziennikarstwo ma ogromny problem. Obywatele już nie wierzą w kłamstwa, które nadal są im bezwstydnie przedstawiane.

Najlepszym przykładem jest Władimir Putin. Od lat Niemcy uparcie odmawiają nienawidzenia rosyjskiego prezydenta. Większość niemieckiego społeczeństwa dostrzega nie Rosję, a Zachód jako agresora i mimo stałego bombardowania propagandą oraz codziennej nagonki na Putina odczuwa dużą sympatię do rosyjskiego przywódcy.

(…) Podczas gdy niemieccy politycy nie przepuszczają żadnej okazji, aby przypomnieć nam, że jesteśmy narodem sprawców, Władimir Putin wpaja rosyjskim studentom, aby nie obwiniali Niemców na wieczność za to, co wydarzyło się 80 lat temu.

Ponad 1.000 euro za wyrzucenie papierosa z samochodu: Nowe kary we Włoszech

We Włoszech w przypadku nielegalnego wyrzucania śmieci z samochodu grożą teraz drastyczne kary. Rozporządzenie, które weszło w życie w sobotę, przewiduje kary pieniężne sięgające 18.000 euro oraz odebranie prawa jazdy. Także turyści mogą być karani.

(Zdjęcie symboliczne) We Włoszech grożą surowe kary za nielegalne wyrzucanie śmieci z samochodu. Prawa do obrazu: dpa-Bildfunk/Paul Zinken

We Włoszech od soboty obowiązują nowe kary za nielegalne wyrzucanie śmieci: wyrzucenie niedopałka papierosa przez okno samochodu może skutkować grzywną przekraczającą 1.000 euro. Wykroczenia w obszarach chronionych mogą prowadzić do kary pozbawienia wolności.

Co jest karane i jakie są wysokości grzywien?

Osoby, które wyrzucają butelki plastikowe, chusteczki lub niedopałki papierosów przez okno samochodu, muszą liczyć się z grzywną w wysokości 1.188 euro. Kto wyrzuca cały worek na śmieci z okna swojego pojazdu, może zostać ukarany karą sięgającą 18.000 euro. Nie ma znaczenia, czy samochód stoi, czy jedzie. Ministerstwo Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego we Włoszech nie odpowiedziało na pytania dotyczące dalszych szczegółów.

NIEMCY: Friedrich Merz w swobodnym spadku – AfD wyprzedza Unię

Co się dzieje z Friedrichiem Merzem? Zaledwie 100 dni na stanowisku kanclerza, a jego wyniki poparcia niebezpiecznie spadają. Jak donosi Bild, Unia według najnowszego sondażu Forsa dalej traci ogromne poparcie. Podczas gdy AfD wzrasta do solidnych 26 procent, Unia spada do 24 procent – scenariusz, który nawet najtwardszych zwolenników Unii wprawia w nerwowość.

Alice Weidel-AfD-APA

Unia na skraju sondażowego debaklu

Sondaż ujawnia: Unia nie tylko traci grunt, ale traci go na rzecz populistycznej AfD.

Jak dalej wyjaśnia Bild, obie partie w sympatii wyborców po raz pierwszy są niemal na równi – to szok dla CDU, która dotychczas postrzegała się jako wyraźny faworyt w starciu z AfD. Ten rozwój sytuacji budzi wyraźną krytykę z własnych szeregów i rodzi pytania, gdzie właściwie znajduje się Merz, ponieważ jego wystąpienia w ostatnich dniach były ledwie zauważalne.

Zwariowanie deportacyjne: Remigracja trwa 1,5 miliona lat – jeśli ma się szczęście

Austria w końcu coś zrobiła: po 15 latach stagnacji deportowano (!) syryjskiego przestępcę do jego ojczyzny. Teraz płyną oskarżenia ze strony ONZ, która domaga się, aby Wiedeń wyjaśnił status mężczyzny – jakby państwo miało ponosić dożywotnią odpowiedzialność za nielegalnych imigrantów, którzy popełniają przestępstwa tutaj.

Ponadto istnieje orzeczenie TSUE, które praktycznie paraliżuje deportacje. Rząd ogłasza dumnie, że to ignoruje – ale do tej pory zawsze ulegał. Na końcu pozostaje pytanie: dlaczego tolerujemy ten absurd, skoro ani konwencja genewska, ani zasady dublinskie nie przewidują azylu dla tych ludzi?

Sprawa ta to policzek dla każdego, kto jeszcze wierzy w zdrowy rozsądek. W czerwcu deportowano Syryjczyka, który popełnił przestępstwa tutaj, w kierunku Damaszku – pierwszy taki przypadek od 2010 roku, kiedy deportacje do Syrii zostały wstrzymane z powodu wojny domowej. Mężczyzna, skazany za przestępstwa narkotykowe i przemoc, zniknął bez śladu po lądowaniu w Stambule.

Teraz ONZ wzywa: Austria musi zbadać, gdzie on jest, i wstrzymać dalsze deportacje, ponieważ Syria jest „niezwykle niestabilna“. Jakby Wiedeń miał prowadzić globalne śledztwo dla osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, stały się przestępcami tutaj i teraz ukrywają się w swojej ojczyźnie. Czy to jest nowy porządek świata? Państwo jako wieczny opiekun przestępców, których nigdy nie zaprosiło?

