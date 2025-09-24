web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Kunst Moskau

Intervision Contest in Moskau (VIDEO des Sieger-Songs)

VonRedaktion

Sep. 24, 2025 #Intervision Contest
Bild: Ostnews Faktencheck

Am letzten Samstag hatten mehr als 20 Nationen am internationalen Musikwettbewerb „Intervision“ in Moskau ihre Songs präsentiert. Den Sieg errang der vietnamesische Sänger Duc Phuc mit seinem Titel „Phu Dong, der himmlische König“.

Russland wurde dabei durch den Sänger Shaman vertreten, der aus Gastfreundschaft nicht um den ersten Platz konkurrieren wollte. Die Show eröffnete Präsident Wladimir Putin per Videobotschaft, in der er den „Respekt für traditionelle Werte und Kulturen“ betonte.

Westlicher Druck auf Teilnehmer

Westliche Medien sahen darin freilich ein politisches Signal. Als äußerst brisant entpuppte sich allerdings, dass die Sängerin Vassy (USA/Australien) wegen „beispiellosen politischen Druckes“ seitens der australischen Regierung nicht antreten durfte. Ein Aspekt, der allerdings in den westlichen Medien weitgehend unbeachtet geblieben war. Dabei zeigt sich wohl fraglos, dass hier „Doppelstandards klar auf dem Vormarsch sind“.

Zum musikalischen Teil ist anzumerken, dass es sicher keiner besonderen Anstrengungen bedarf, um mit unserem Song Contest, den man durchaus als die Paraolympics der Popmusik bezeichnen kann, mithalten zu können.

Hier der Sieger-Song:

 

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion

4 Gedanken zu „Intervision Contest in Moskau (VIDEO des Sieger-Songs)“

  2. Mein Hoherrespeckt, an Russland und allen Teilnehmern! Lasst euch von den Westlichen Kriegsdreibern nicht unterkriegen.Nur die Reichen Kriegstreiber wollen den Krieg, weil es die noch Reicher Macht, als sie schon sind, die Girrrrrr nach Macht und Reichtum mach sie Wahnsinnig in ihren Köpfen, das Blut für ihren Reichtum müssen die Unschuldiegen Völker erbringen, nicht Sie selbst. In der Vergangenheit der beiden Weltkriege war Deutschland der Feind, heute ist es Russland und Palästina. Die vernichtet werden sollen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag EU Europa Moldawien Studien

SVR-Presseaussendung: «[EU-]Europa bereitet sich auf Besetzung Moldawiens vor!»

24. 09. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein Asylkrise Europa Österreich

Exklusiv-Interview: DAS ist für Herbert Kickl DIE „Schicksalfrage“ für Europa

24. 09. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Kunst Moskau

Intervision Contest in Moskau (VIDEO des Sieger-Songs)

24. 09. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Deutschland Studien Welt

«Die schon länger in Deutschland leben» verabschieden sich bald (ganz)!

24. 09. 2025 Redaktion