Am letzten Samstag hatten mehr als 20 Nationen am internationalen Musikwettbewerb „Intervision“ in Moskau ihre Songs präsentiert. Den Sieg errang der vietnamesische Sänger Duc Phuc mit seinem Titel „Phu Dong, der himmlische König“.
Russland wurde dabei durch den Sänger Shaman vertreten, der aus Gastfreundschaft nicht um den ersten Platz konkurrieren wollte. Die Show eröffnete Präsident Wladimir Putin per Videobotschaft, in der er den „Respekt für traditionelle Werte und Kulturen“ betonte.
Westlicher Druck auf Teilnehmer
Westliche Medien sahen darin freilich ein politisches Signal. Als äußerst brisant entpuppte sich allerdings, dass die Sängerin Vassy (USA/Australien) wegen „beispiellosen politischen Druckes“ seitens der australischen Regierung nicht antreten durfte. Ein Aspekt, der allerdings in den westlichen Medien weitgehend unbeachtet geblieben war. Dabei zeigt sich wohl fraglos, dass hier „Doppelstandards klar auf dem Vormarsch sind“.
Zum musikalischen Teil ist anzumerken, dass es sicher keiner besonderen Anstrengungen bedarf, um mit unserem Song Contest, den man durchaus als die Paraolympics der Popmusik bezeichnen kann, mithalten zu können.
Hier der Sieger-Song:
4 Gedanken zu „Intervision Contest in Moskau (VIDEO des Sieger-Songs)“
wieso macht israel dort nicht mit??
in die eurovision passen so gut wie
heidi klum zum hofreiter.
Mein Hoherrespeckt, an Russland und allen Teilnehmern! Lasst euch von den Westlichen Kriegsdreibern nicht unterkriegen.Nur die Reichen Kriegstreiber wollen den Krieg, weil es die noch Reicher Macht, als sie schon sind, die Girrrrrr nach Macht und Reichtum mach sie Wahnsinnig in ihren Köpfen, das Blut für ihren Reichtum müssen die Unschuldiegen Völker erbringen, nicht Sie selbst. In der Vergangenheit der beiden Weltkriege war Deutschland der Feind, heute ist es Russland und Palästina. Die vernichtet werden sollen.
