Bild: Ostnews Faktencheck

Am letzten Samstag hatten mehr als 20 Nationen am internationalen Musikwettbewerb „Intervision“ in Moskau ihre Songs präsentiert. Den Sieg errang der vietnamesische Sänger Duc Phuc mit seinem Titel „Phu Dong, der himmlische König“.

Russland wurde dabei durch den Sänger Shaman vertreten, der aus Gastfreundschaft nicht um den ersten Platz konkurrieren wollte. Die Show eröffnete Präsident Wladimir Putin per Videobotschaft, in der er den „Respekt für traditionelle Werte und Kulturen“ betonte.

Westlicher Druck auf Teilnehmer

Westliche Medien sahen darin freilich ein politisches Signal. Als äußerst brisant entpuppte sich allerdings, dass die Sängerin Vassy (USA/Australien) wegen „beispiellosen politischen Druckes“ seitens der australischen Regierung nicht antreten durfte. Ein Aspekt, der allerdings in den westlichen Medien weitgehend unbeachtet geblieben war. Dabei zeigt sich wohl fraglos, dass hier „Doppelstandards klar auf dem Vormarsch sind“.

Zum musikalischen Teil ist anzumerken, dass es sicher keiner besonderen Anstrengungen bedarf, um mit unserem Song Contest, den man durchaus als die Paraolympics der Popmusik bezeichnen kann, mithalten zu können.

Hier der Sieger-Song:

