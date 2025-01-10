Laut Vizepräsident JD Vance erwägen die USA, der Ukraine weitreichende Tomahawk-Marschflugkörper zukommen zu lassen. Diese sollen zunächst an europäische Staaten geliefert und dann an die Ukraine weitergereicht werden.

Die USA würden somit als Verkäufer auftreten, da die Europäer die Waffen bezahlen müssten. Vance sagte dazu bei Fox News:

„Wir prüfen derzeit eine Reihe von Anfragen aus Europa. Das ist etwas, worüber der Präsident die finale Entscheidung treffen wird. Der Präsident wird das tun, was für die Vereinigten Staaten von Amerika am besten ist.“

Geld in die USA und Waffen an die Ukraine

Offensichtlich stehen die europäischen Kriegstreiber bereits Schlange, um Milliarden Euro an die USA zu zahlen und im Gegenzug Waffen in die Ukraine liefern zu dürfen. Denn die USA würden nicht länger Geld und Waffen im großen Stil einfach hergeben, sondern „wir fordern die Europäer auf, Waffen zu kaufen”, so der Vizepräsident. Und wie man sieht, finden sich genug verantwortungslose Personen in Regierungsfunktion, die es nicht erwarten können, diesen Befehlen Folge zu leisten.

Die Idee stammt von Selenskyj

Laut Berichten hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Vereinigten Staaten darum gebeten, Marschflugkörper an europäische Länder zu verkaufen, die diese dann an die Ukraine weitergeben „dürfen”. Bislang hatte US-Präsident Donald Trump die Lieferung weitreichender Waffen an Kiew abgelehnt. Doch diesmal zeigte er sich laut dem „Wall Street Journal“ offen für die Idee, die uns wieder einen Schritt näher an den Dritten Weltkrieg bringt.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.