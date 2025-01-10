„If you don’t like it, leave“ – Das Ende des US-Woke-Militär

Verteidigungsminister Pete Hegseth macht Schluss mit dem Woke-Militär: Man werde sich nicht mehr auf die Rekrutierung von Frauen und Minderheiten konzentrieren, sondern auf eine effektive Ausbildung von Soldaten.

Diesbezüglich kündigte er am Dienstag eine Reihe von Änderungen an, um so den Standard der US-Kampftruppen anzuheben und die Kommandeure von der Angst zu befreien, gegen interne militärische Regeln zu verstoßen, berichtete „The Hill„.

Mit dieser neuen Agenda, vor Hunderten von Militärführern bei einer Dringlichkeitssitzung in Quantico, Virginia, verkündet, setzt Hegseths seine Kampagne zur Revidierung von Maßnahmen des Militärs fort, welche in den letzten zwei Jahrzehnten zur Förderung der Rekrutierung von Frauen und Minderheiten gesetzt worden waren.

„Ich war vor ein paar Monaten im Weißen Haus, als Präsident Trump den ‚Tag der Befreiung‘ der US-Handelspolitik ausrief. Es war ein Meilenstein. Nun, heute ist ein weiterer Tag der Befreiung, ein Tag der Befreiung für amerikanische Kämpfer.“

– so Hegseth. Und weiter:

„Der Mensch tötet Menschen und macht Dinge kaputt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das alles ist nicht politisch korrekt, gehört nicht unbedingt immer zu einer höflichen Gesellschaft.“

Und weiter:

„Du bist anders. Wir kämpfen nicht, weil wir hassen, was vor uns liegt, sondern weil wir lieben, was hinter uns liegt.„

Nun habe körperliche Fitness in den Streitkräften Priorität, auch wenn dies weniger Frauen in Kampfeinsätzen bedeute. Und er kündigte an, dass die internen Beschwerdebearbeitungs- und Untersuchungsverfahren der Armee umstrukturiert werden, um „leichtfertige“ Beschwerden zu eliminieren:

„Wenn die Worte, die ich heute gesprochen habe, Sie traurig machen, dann tun Sie den richtigen Schritt und treten zurück.„

So Hegseth er vor einer Gruppe von Admirälen und Generälen. Trump, der Anfang des Monats eine Durchführungsverordnung unterzeichnet hatte, mit der das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenannt wurde, kam nach Hegseth zu Wort.

Hegseth konzentrierte sich auf die Verbesserung der körperlichen Fitness von US-Soldaten, die sich an übergewichtige Soldaten und Generäle richtete, sowie auf eine strengere Durchsetzung der Aussehensstandards.

Die biologische Rolle der Frau

Frauen durften erstmals während der Obama-Regierung direkte Kampfrollen übernehmen. Hegseth kündigte zwar nicht den vollständigen Rückzug von Frauen daraus an, aber, dass die „höchsten männlichen Standards“ auf alle Kampfrollen angewendet würden. Dies würde dann aber auch dazu führen, dass einige Positionen nicht mehr von Frauen besetzt würden.

„Wenn Frauen Leistung bringen können, ist das hervorragend. Wenn nicht, war’s das. Wenn das bedeutet, dass keine Frau für bestimmte Kampfaufgaben geeignet ist, dann soll es so sein. Das ist nicht die Absicht, aber das kann das Ergebnis sein.“

Der Pentagon-Chef verteidigte eine Reihe umstrittener Entlassungen und sagte, dass „es weitere Führungswechsel geben wird“ und ermutigte sogar die versammelten Generäle und Admiräle zum Rücktritt, wenn sie mit seinen Bemühungen nicht einverstanden seien.

