Deutschland soll jährlich bis zu 500.000 Migranten aus Großbritannien aufnehmen

+ USA erlauben Verkauf von Raketen für deutsche F-35-Jets + Taliban kappten Bevölkerung kurzerhand das Internet + Moslem droht Vergewaltigung an: „Wenn ich keinen Sex habe, fühle ich mich als Mann unwohl.“ + Brandanschlag auf AfD-Parteibüro in München +

+++

USA erlauben Verkauf von Raketen für deutsche F-35-Jets

Die US-Regierung hat den Verkauf von Luft-Luft-Raketen vom Typ AIM-120D-3 im Wert von 1,23 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 1,05 Milliarden Euro) an Deutschland auf den Weg gebracht. Die US-Behörde für die Verteidigungszusammenarbeit (DSCA) gab die Genehmigung des Verkaufs von bis zu 400 Lenkflugkörpern bekannt.

Der nun vorgeschlagene Verkauf werde „Deutschlands Fähigkeit verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen, indem er die Luft-Luft-Fähigkeiten des deutschen F-35-Programms erweitert und die deutschen sowie die gemeinsamen Planungs-, Ausbildungs- und Einsatzanforderungen der NATO unterstützt“, so die DSCA

[…]

Zudem würden damit die Ziele der USA mit Blick auf Außenpolitik und nationale Sicherheit unterstützt, indem in Deutschland die Sicherheit eines NATO-Verbündeten verbessert werde, der „eine Kraft für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt in Europa sei“. Via tagesschau.de

+++

„Gefährliches Spiel“: Orbán kritisiert Tusk wegen Äußerung zu Ukrainekrieg

Orbán wirft Tusk vor, er spiele „ein gefährliches Spiel“ mit dem Leben von Millionen Europäern. Tusk hatte zuvor gesagt, der Krieg in der Ukraine sei auch „unser Krieg“.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat den polnischen Regierungschef Donald Tusk wegen einer Äußerung zum Ukrainekrieg kritisiert. „Wir müssen erkennen, dass dies unser Krieg ist“, hatte Tusk bei einem Sicherheitsforum in Warschau gesagt. Der Konflikt sei Teil eines politischen Projekts, dessen Ziel es sei, andere Völker zu unterwerfen. „Wenn wir diesen Krieg verlieren, werden die Folgen nicht nur unsere Generation betreffen, sondern auch die nächste Generation in Polen, Europa, den USA und überall auf der Welt“, so Tusk.

Orbán schrieb daraufhin in einem Beitrag im Onlinedienst X an Tusk gerichtet:

„Sie mögen glauben, dass Sie sich im Krieg mit Russland befinden, aber Ungarn ist es nicht. Die Europäische Union ebenfalls nicht.“

Tusk spiele „ein gefährliches Spiel mit dem Leben und der Sicherheit von Millionen Europäern“. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Eurokraten müssen verzückt sein: Taliban kappten Bevölkerung kurzerhand das Internet

Die Taliban haben den Menschen in Afghanistan offenbar das Internet abgedreht: Die Kappung des Glasfasernetzes war zuvor angekündigt worden; die Islamisten wollten damit “Sünden” vorbeugen.

Inzwischen behaupten die Taliban, es gehe nur um die Erneuerung der Glasfaserinfrastruktur. In der EU sollte man sich angesichts solcher Meldungen nicht in falscher Sicherheit wiegen: Auch die Eurokraten zeigen immer deutlicher, dass das freie Internet für die Bevölkerung ihnen ein Dorn im Auge ist. Der Westen geht bei seinen Blockaden lediglich etwas eleganter vor.

Am Montag wurden dann sämtliche Glasfasernetzwerke durch die staatlichen Telekommunikationsbehörden abgeschaltet. Dass die Taliban einen solchen Erlass nun dementieren, nachdem durch den Internetausfall der gesamte Alltag samt Handel, Banken und Luftverkehr im Land massiv beeinträchtigt wird, wirkt wenig glaubwürdig. Was von außen betrachtet wie ein erwartbarer Akt einer mittelalterlichen Islamistenregierung wirkt, ist in Wahrheit Teil eines globalen Trends. Weiterlesen auf report24.news

+++

„Wenn ich keinen Sex habe, fühle ich mich als Mann unwohl.“

Schockierende Aufnahmen eines Moslems, der eine Frau belästigt, die durch die Eschenheimer Anlage in Frankfurt geht.

Er akzeptiert kein „Nein“. Offen und unverfroren macht er klar, dass er sich ihre Zustimmung nicht einholen wollte. Ein Passant greift ein und ruft die Polizei.

🇩🇪 „Wenn ich keinen Sex habe, fühle ich mich als Mann unwohl.“ Schockierende Aufnahmen eines Moslems, der eine Frau belästigt, die durch die Eschenheimer Anlage in Frankfurt geht. Er akzeptiert kein „Nein“. Offen und unverfroren macht er klar, dass er sich ihre Zustimmung nicht… pic.twitter.com/Ccz3ssthRJ — Dara p³ 🇩🇪 (@Raeubertochtah) October 1, 2025

+++

Deutschland soll jährlich bis zu 500.000 Migranten aus Großbritannien aufnehmen: Der Kensington Vertrag – Britanniens Migrations-Export nach Deutschland

Kanzler Merz und der britische Premierminister Starmer haben den deutsch-britischen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Was als feierlicher Akt europäischer Geschlossenheit inszeniert wurde, entpuppt sich als diplomatischer Betrug mit weitreichenden Folgen für Deutschland.

Der sogenannte Kensington-Vertrag, der am 17. Juli 2025 im pompösen Ambiente des Victoria & Albert Museums von Bundeskanzler Friedrich Merz und Premierminister Keir Starmer unterzeichnet wurde, birgt ein Geheimnis, das die deutsche Öffentlichkeit bislang nicht kannte – und das die innere Sicherheit sowie die Migrationspolitik des Landes fundamental verändern könnte.

[…]

Laut den Dokumenten, die unserer Redaktion exklusiv vorliegen, verpflichtet sich Deutschland, „im Rahmen der humanitären Zusammenarbeit“ jährlich bis zu 500.000 Migranten aufzunehmen, die illegal nach Großbritannien eingereist sind. Offiziell im Rahmen eines „Umsiedlungsprogramms“, tatsächlich jedoch im Rahmen eines systematischen Exports der britischen Migrationslast. Weiterlesen auf fr-24.de

+++

Schwedisches Atomprogramm – Milliarden für neue Kernkraftwerke aufgelegt

Schweden hat ein neues Atomprogramm angekündigt, das mit fast 20 Milliarden Euro den Ausbau der Kernenergie vorantreibt. Ziel ist es, die Stromversorgung langfristig zu sichern, die Energiepolitik klimafreundlich auszurichten und private Investitionen anzuziehen.

Die Obergrenze von 220 Milliarden Kronen dient als Verhandlungsrahmen, endgültige Zahlen hängen von Marktpreisen und Baukosten ab.

[…]

Mit dem neuen Atomprogramm will Schweden europaweit Maßstäbe setzen. Neben finanzieller Absicherung stehen rechtliche Vereinfachungen im Fokus. So sollen Projekte wirtschaftlich tragfähig werden, während gleichzeitig der Weg zur klimaneutralen Stromversorgung geebnet wird.

Via blackout-news.de

+++

Brandanschlag auf AfD-Parteibüro in München

Im Münchner Stadtteil Perlach warf nach Zeugenberichten ein Unbekannter einen brennenden Gegenstand in das Parteibüro der AfD. Der versuchte Brandanschlag verursachte eine Schadenssumme in vierstelliger Höhe.

Am Montagabend gegen 20 Uhr versuchte eine unbekannte Person, das Parteibüro der AfD im Münchner Stadtteil Perlach in Brand zu setzen. Nach Angaben eines Passanten warf der Täter einen brennenden Gegenstand durch das Fenster des Büros. Als Zeugen den Unbekannten ansprachen, ergriff dieser die Flucht. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

ÖSTERREICH: „Sie schreien, beleidigen und provozieren“ – Immer häufiger Konflikte bei Deutschkursen des Arbeitsmarktservice

Eine Lehrerin aus Niederösterreich beklagt gravierende Missstände in AMS-Deutschkursen: Während viele Teilnehmer engagiert und gut integriert seien, würden andere regelmäßig stören, Regeln missachten und ohne Konsequenzen bleiben.

Eine Lehrkraft aus Niederösterreich weist auf massive Probleme in den Deutschkursen des Arbeitsmarktservice (AMS) hin. Laut ihrer Schilderung komme es dort immer häufiger zu Konflikten:

„Sie schreien, beleidigen und provozieren die Lehrkräfte, kommen ständig zu spät oder bleiben unentschuldigt fern – manche verlangen sogar Kaffee und Kuchen“,

berichtet die Lehrerin gegenüber unzensuriert.

Besonders auffällig seien dabei Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Afghanistan, Syrien, Tschetschenien, dem Irak und dem Iran. Trotz mehrfacher schriftlicher Meldungen habe das AMS bislang keinerlei Schritte eingeleitet, kritisiert die Frau. Dadurch würden die Lehrenden mit den Problemen allein gelassen – ausgerechnet in Kursen, die ursprünglich der sprachlichen Förderung und der Integration dienen sollten, wie die anonym bleiben wollende Pädagogin betont.

+++

Irre US-Justiz: Amerikanerin (33) bekommt nach brutaler Festnahme 17 Millionen Dollar

2020 wurde Nakia Porter von Polizisten gewaltsam festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Nun erhält sie eine Millionenentschädigung.

Die Familie Porter wollte im August 2020 von den Ferien wieder nach Hause fahren. Doch die Mutter Nakia (33) wurde brutal festgenommen und musste wegen des Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt ins Gefängnis. Die junge Frau zog vor Gericht – und erhält nun eine Entschädigungssumme. Laut US-Medien bekommt die Amerikanerin 17 Millionen Dollar. Weiterlesen auf 20min.ch

Anm.: Um dieses Geld würde man sich gerne „brutal“ festnehmen lassen.

+++ SATIRE +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.