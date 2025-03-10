Klimareligion: Papst segnet demonstrativ einen Eisblock

+ Shutdown legt amerikanische Behörden lahm + Trump friert 26 Milliarden für demokratische Bundesstaaten ein + Migrationswende Fehlanzeigen: Asylzahlen in Deutschland schießen in die Höhe + NL – erstes Telefon auf dezentralem Internet +

Shutdown legt amerikanische Behörden lahm

Der US-Senat konnte sich nicht auf einen Haushalt einigen, nun stehen die Regierungsgeschäfte teilweise still. Es ist der erste Shutdown seit Trumps letzter Amtszeit.

[…]

Das US-Haushaltsamt wies die betroffenen Bundesbehörden an, ihre Pläne für eine „geordnete“ Stilllegung der Regierungsgeschäfte umzusetzen. In einem bei X veröffentlichten Schreiben machte Behördenchef Russell Vought die Demokraten im Senat für das Scheitern eines republikanischen Gesetzentwurfs für einen Übergangshaushalt verantwortlich. Vought sprach von „wahnwitzigen politischen Forderungen“ der Gegenseite. Es sei klar, dass diese eine Stilllegung der Regierungsgeschäfte „erzwingen“ wollten. Weiterlesen auf zeit.de

US-Vizepräsident Vance wirft Demokraten „lächerliche“ Forderungen zur Schließung der Regierung vor

Der US-Vizepräsident JD im Vance warf den rivalisierenden Demokraten am Mittwoch vor, „lächerliche“ Forderungen an die Republikaner zu stellen, um die Stilllegung der Regierung zu beenden.

„Sie sagten uns, wir würden die Regierung wieder öffnen, aber nur, wenn wir Milliarden von Dollar für die Gesundheitsversorgung illegaler Einwanderer bereitstellen würden. Das ist ein lächerlicher Vorschlag“,

sagte Vance bei einem seltenen Auftritt im Presseraum des Weißen Hauses. Via insiderpaper.com

Shutdown in USA verschärft sich: Trump friert 26 Milliarden für demokratische Bundesstaaten ein

Die Administration von Präsident Donald Trump nutzte den Regierungs-Shutdown für politischen Druck und fror am Mittwoch 26 Milliarden Dollar ein, die überwiegend für demokratisch regierte Bundesstaaten vorgesehen waren. (…)

Im Kern des Streits steht ein Volumen von 1,7 Billionen Dollar, was einem Viertel des Bundeshaushalts entspricht. Der längste Regierungs-Shutdown in den USA dauerte 35 Tage in den Jahren 2018 bis 2019 während von Trumps erster Amtszeit. Via statement.at

Empörung über Spott gegen Klimareligion: Papst segnet demonstrativ einen Eisblock

Leider keine Satire: Bei einer Gedenkveranstaltung zum zehnten Jahrestag der Umwelt-Enzyklika Laudato Si in Rom zeigte Papst Leo XIV. sich empört über die Verspottung der Klimareligion und forderte mehr Einsatz gegen die globale Verkochung.

Ganz symbolträchtig legte er dann einem schmelzenden Eisklumpen die Hand auf.

Der Papst hatte zuvor bereits die Migrationspolitik der US-Regierung kritisiert und diese als “unmenschlich” dargestellt. Auch widerspreche die Unterstützung der Todesstrafe in vielen US-Bundesstaaten einem umfassenden “Ja zum Leben”. Die US-Regierung nahm das gelassen.

[…]

Der Papst beklagte, dass manche Staats- und Regierungschefs “die offensichtlichen Zeichen des Klimawandels” leugnen würden und somit jene lächerlich machten, die auf die “Krise” hinwiesen.

Man solle gefälligst “die Schreie der Erde und die Schreie der Armen” ernst nehmen und verbindliche Klimaziele beschließen, so sein Appell. Zur Abwendung der globalen Verkochung müssten alle Menschen eine “aktive Rolle” einnehmen und Druck auf die Politik ausüben. Weiterlesen auf report24.news

Migrationswende Fehlanzeigen: Asylzahlen in Deutschland schießen im September wieder in die Höhe

Die Bundesregierung feiert die im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Asylzahlen – obwohl 2025 bereits mehr als 87.000 Erstantragsteller hinzugekommen sind. Inklusive Folgeanträgen beläuft sich die Gesamtzahl nun auf über 120.000.

Niederländisches Unternehmen bringt erstes Telefon auf dezentralem Internet heraus

Zum ersten Mal ist in Europa ein Telefon auf den Markt gebracht worden, das die zentralen Server von Unternehmen wie Google, Microsoft und Apple umgeht und vollständig auf einem dezentralen Netzwerk von zehntausenden privaten und geschäftlichen Nutzern weltweit läuft. Nutzer behalten dadurch die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten, sagt Initiator Robert Jan Lamers.

Das Internet begann einst als gemeinsames, dezentrales Netzwerk mit offenen Protokollen und Standards, das allen zugänglich war. Das ist schon lange nicht mehr so. In den letzten 20–25 Jahren hat eine kleine Gruppe mächtiger Konzerne wie Google, Facebook und Amazon die digitale Welt übernommen und kontrolliert heute fast alle Programme und Daten. Der Großteil der Nutzerdaten befindet sich auf den Servern dieser Unternehmen – ein lukratives Geschäft. Für Regierungen, die ihre Bevölkerung kontrollieren wollen, ist das ebenfalls praktisch: Sie können so leicht Nachrichten überwachen und Zensur ausüben.

[…]

Vor etwa zehn Jahren beschlossen einige IT-Spezialisten, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. In den letzten Jahren haben sie ein völlig neues Netzwerk aufgebaut – unabhängig vom „zentralisierten“ Internet. Dieses dezentrale Netzwerk, entwickelt von Threefold, funktioniert auf Basis sogenannter „Nodes“, also Knotenpunkte. Weiterlesen auf uncutnews.ch

SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfungen auf Nicht-Geimpfte

Immer mehr Menschen wird bewusst, dass die „CoViD-Impfungen“ und andere „mRNA-Impfungen“ schwere Nebenwirkungen verursachen, und beinahe täglich werden neue wissenschaftliche Studien veröffentlicht, die die Schädlichkeit dieser Pharmaprodukte belegen. Das durch die Injektionen in den Zellen der geimpften Menschen produzierte Spike-Protein ist – wie sich mittlerweile herausgestellt hat – hochgiftig und richtet bei den Empfängern dieser Spritzen allerlei Schäden an.

Dass aber zusätzlich auch noch Millionen „Ungeimpfte“ durch Shedding von den Nebenwirkungen dieser sogenannten Impfstoffe geschädigt werden, wissen bislang vergleichsweise nur wenige Menschen, und zwar hauptsächlich jene, die direkt mit Symptomen reagieren, wenn sie sich in der Nähe von vor kurzem geimpften Personen aufhalten. Weiterlesen auf Die Unbestechlichen

Vollständig geimpfter Fox News Reporter und seine Frau verkünden, dass sie beide Turbokrebs haben

Der mit dem Emmy Award ausgezeichnete Fox 4 Morgenreporter Matt Stewart hat bekannt gegeben, dass bei ihm und seiner Frau Chrissy Turbokrebs diagnostiziert wurde.

Matt und Chrissy Stewart waren beide vollständig geimpft, und Matt war durch seine Arbeit als Fernsehmoderator ein prominenter Mitstreiter in Kansas City bei der Werbung für die Covid-19-mRNA-Impfstoffe in der Bevölkerung.

+++ SATIRE +++

