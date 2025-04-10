web analytics

Wien vs. Berlin: FPÖ & AfD warnen vor dramatischer Entwicklung!

VonRedaktion

Okt. 4, 2025 #Dominik Nepp, #FPÖ-TV, #Kristin Brinker

Schockierende Enthüllungen aus Wien und Berlin! FPÖ-Wien Obmann Dominik Nepp und AfD-Fraktionsvorsitzende in Berlin, Kristin Brinker, decken auf, wie Wien und Berlin im Chaos versinken.

Explodierende Kriminalität, verwahrloste Bezirke und ein völlig überlastetes Sozialsystem! Die Systemparteien schauen tatenlos zu, während Illegale unsere Sozialleistungen plündern. Und die heimische Bevölkerung muss die Zeche zahlen! Eine schonungslose Abrechnung mit dem System!

Von Redaktion

2 Gedanken zu „Wien vs. Berlin: FPÖ & AfD warnen vor dramatischer Entwicklung!“

  2. Wien und Berlin sind nicht in Gefahr sondern längst verloren und an ihrem politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellem Ende angekommen. Dazu unzählige No-Go-Areas in NRW die längst von hochkriminellen und hochgefährlichen Clans und Drogenkartellen unterwandert und kontrolliert werden. Vorstädte und Stadtviertel die im Dreck versinken, Wohnblöcke in die sich kein Paketzusteller mehr rein traut, Schulen und Kitas mit Halal-Verpflegung ohne Schweinefleisch und ohne einen Weihnachtsbaum in der Weihnachtszeit. Dafür Strassen mit Ramadan-Beleuchtung, Shisha-Bars, Wettbüros und Bahnhöfe mit Plakaten der Deutschen (!) Bahn auf Arabisch!
    Und blutrote Strassen wohin man schaut.

