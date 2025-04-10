Wien vs. Berlin: FPÖ & AfD warnen vor dramatischer Entwicklung!

Schockierende Enthüllungen aus Wien und Berlin! FPÖ-Wien Obmann Dominik Nepp und AfD-Fraktionsvorsitzende in Berlin, Kristin Brinker, decken auf, wie Wien und Berlin im Chaos versinken.

Explodierende Kriminalität, verwahrloste Bezirke und ein völlig überlastetes Sozialsystem! Die Systemparteien schauen tatenlos zu, während Illegale unsere Sozialleistungen plündern. Und die heimische Bevölkerung muss die Zeche zahlen! Eine schonungslose Abrechnung mit dem System!

