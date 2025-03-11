Gen Z: Die verlorene Generation

Nachdem die Generation der Boomer die Generation Millennials verzogen hat, durfte diese dann die Generation Alpha versauen, der dann wiederum die überwiegend links blinkende Generation Z hervorgebracht hat.

Und diese „neue“ noch recht junge Generation scheint offensichtlich nicht mehr lebensfähig zu sein.

Diese „Verschwörungstheorie“ könnten durch diese zwei Artikel untermauert werden:

Eine aktuelle Studie von Westinghouse und YouGov zeigt, dass junge Erwachsene in Australien erhebliche Schwierigkeiten mit grundlegenden Haushaltsaufgaben haben.

Mehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich nicht ausreichend vorbereitet auf ein selbstständiges Leben – besonders beim Kochen und Wäschewaschen.

Eines der wohl erstaunlichsten Ergebnisse: 39 Prozent der jungen Erwachsenen geben zu, ihre schmutzige Wäsche weiterhin zu den Eltern zu bringen, statt sie selbst zu waschen. 73 Prozent der Befragten machen dies, weil sie Kleidung durch falsche Wasch- oder Trocknungsverfahren schon einmal ruiniert haben. (Quelle: Kurier)

Unbehagen bei Alltagsaufgaben

Aber auch dieser Bericht ist erschütternd:

„Gen Z umfasst die Jahrgänge ab Ende der 1990er bis zu den frühen 2010er-Jahren. In dieser Altersgruppe gaben 62 Prozent an, dass ihnen das Tanken Unbehagen bereitet. Bei allen Befragten lag der Wert bei 39 Prozent. Die Befragten nannten Ängste, den falschen Kraftstoff zu wählen, nicht nah genug an die Zapfsäule heranzufahren oder die Zapfpistole nicht korrekt zu bedienen. Viele fürchten Fehler, die in der Öffentlichkeit sichtbar werden. (Quelle: Bild)“

Was macht man mit solchen Leute, die den Alltag nicht mehr bewältigen können? Vielleicht unter Drogen setzen? Aber auch hier benötigt man offensichtlich eine Anleitung. Nicht, dass hier noch jemand Fliegenpilze raucht:

Krötenhaut lecken als Droge

Im Märchen verwandelt sich der hässliche Frosch durch einen Kuss in einen wunderschönen Prinzen. Doch giftige Kröten sollten Sie nicht mit Ihrem Mund berühren. Aus den USA schwappte gerade ein hochgefährlicher Trend nach Deutschland: Menschen lecken für den Drogen-Rausch an der Krötenhaut.

Sie schlecken den giftigen Schleim ab, rauchen oder verkochen die getrocknete Haut. Ein angeblich „natürlicher LSD-Trip“ – mit fatalen Folgen. „Einige Amphibien stellen Giftstoffe her, sogenannte Bufotoxine, die aus Drüsen auf ihre Haut ausgeschieden werden“, warnt Holger Barth, Professor für Pharmakologie und Toxikologie am Universitätsklinikum Ulm (Baden-Württemberg). „Da man nicht abschätzen kann, wie hoch konzentriert Giftstoffe und berauschende Substanzen vorliegen, kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen.“ (Quelle: Bild)

(…) Vielleicht sollte man sich die Erziehungsmethoden noch mal überdenken. Vielleicht sollte man wieder auf die guten alten Methoden zurückgreifen.

Wie zum Beispiel: Zuckerbrot und Peitsche, denn keine Kinder mehr bekommen, ist wohl keine Option, es sei denn für den Klimaschutz?

Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserem europäischen Medien-Kooperationspartner Journalistenwatch.

