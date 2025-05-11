Innenminister Dobrindt (CSU) gegen Regenbogenflaggen an Bundesgebäuden

Im Bundesinnenministerium mehren sich die Zeichen für ein Ende der Regenbogenflaggen an Bundesgebäuden. Unter CSU-Mann Alexander Dobrindt wird nun geprüft, die von SPD-Ministerin Nancy Faeser 2022 eingeführte Ausnahmeregelung wieder zurückzunehmen.

Laut interner Unterlagen, die dem Tagesspiegel vorliegen, wird das bunte Fahnenmeer zunehmend als Problem gesehen: Ein „Durcheinander“ an Beflaggungen, bewusste Regelverstöße und mangelnde Einheitlichkeit beschädigten die staatliche Symbolik. Denn ursprünglich galt: Nur hoheitliche Flaggen wie die Bundesflagge oder internationale Anlässe wie EU-Ratspräsidentschaften rechtfertigen das Hissen an amtlichen Masten. Mit Faesers politischer Ausnahmegenehmigung wurde dieses Prinzip ausgehebelt – selbst Geheimdienste wie der BND durften plötzlich (Regenbogen-)Flagge zeigen.

Besonders kritisch sehen Dobrindts Beamte die Wirkung auf die „Wirkmächtigkeit staatlicher Symbolik“. Die Bundesflagge steht für Einheit, Neutralität und Kontinuität – die dauerhafte Präsenz von Sonderflaggen verwässert diese Autorität. Ein Staat, der jedes gesellschaftliche Anliegen mit institutioneller Beflaggung beantwortet, riskiert seine Repräsentationskraft.

Auch SPD-Minister Lars Klingbeil fiel durch Mehrfachbeflaggung auf, obwohl das Innenministerium den „Idahobit“ (Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans- und Asexuellenfeindlichkeit) am 17. Mai als einzig zulässigen Termin benannt hatte. Für Dobrindts Haus ist das ein weiteres Beispiel für die Entgrenzung einer ursprünglich klaren Symbolpolitik.

Nun steht eine Rückabwicklung im Raum: Der Beflaggungserlass von 2005 soll überprüft und politisch motivierte Ausnahmen künftig unterbunden werden.

