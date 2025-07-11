Erneut brutaler russischer Schlag gegen ukrainisches Energiesystem

Russland hat erneut Kohleminen im Oblast Dnipropetrowsk angegriffen. Daraufhin war die Stromversorgung von acht Bergwerken unterbrochen, Tausende von Bergleuten waren unter Tage gefangen – wie Energieministerin Switlana Hrinchuk am Donnerstag via „Telegram“ mit.
„Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich 2.595 Bergleute unter Tage.“
Nach vorläufigen Angaben habe es zwar keine Toten oder Verletzten gegeben, und die Rettungsdienste und das Minenpersonal hätten schnell die Rettung der Bergleute bewerkstelligt. Trotzdem waren die Folgen des Angriffs schwer:
„Russland terrorisiert weiterhin unser Energiesystem. Der neue Schlag hat das Leben Tausender Bergarbeiter in Gefahr gebracht. Russland führt weiterhin Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Die Taktik der Russen ist klar: Sie wollen die Ukrainer für den Winter von Strom und Heizung abschneiden.“
– beetonte Hrinchuk.
Somit verstärkt also Russland mit Beginn des Herbstes seine Angriffe auf das ukrainische Energiesystem. Der Auftakt: Bereits der Nacht zum 10. Oktober gelang der russischen Armee ein groß angelegter Raketen- und Drohnenangriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur, in dessen Folge es in vielen Landkreisen zu Stromausfällen kam. Es mussten Notstands-Zeitpläne für die Einschränkung der Stromversorgung eingeführt werden. Ende Oktober startete Russland erneut einen kombinierten Drohnen- und Raketenangriff. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Am 25. Oktober dann griff Russland eine Mine des Unternehmens „DTEK“ im Oblast Dnipropetrowsk an, in welcher sich fast 500 Arbeiter in der Tiefe befanden, wie die Nachrichtenagentur „UNIAN“ mitteilte. (MTI, mandiner)
