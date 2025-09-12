Friedrich Merz, Adolfs Wiedergänger?

Bild: Kriegsszene Unternehmen Barbarossa - Wehrmacht beim Angriff auf Slutsk | Quelle: National Digital Archives, Public Domain / Merz: shutterstock / Montage: UME

Adolf Hitler ging als ein Wahnsinniger in die Geschichte ein, der Deutschland und Europa in den Untergang riss. Es gab in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg endlose Berichte und Debatten über das irrationale und wahnwitzige Verhalten Hitlers, vor allem während dem von ihm angezettelten Vernichtungskrieg gegen Russland.

FRANZ FERDINAND | Man war sich einig, dass Deutschland nie wieder von einem Verrückten in einen derartigen Irrsinn hineingezogen werden darf. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und natürlich der zur Staatsräson erhobene „Kampf gegen Rechts“ seien der Schutz gegen derartige Abwege! Nun, allen gutmenschlichen Beschwörungen zum Trotz ist es wieder soweit! Der politische Mainstream Deutschlands will wieder Krieg gegen Russland!

An dieser Stelle soll erst gar nicht darüber diskutiert werden, ob das „Unternehmen Barbarossa“ ein gerechtfertigter Präventivkrieg gegen Russland war, wie es auch von dem russischen Autor Viktor Suworow („Der Eisbrecher“) behauptet wurde. Denn dieser Krieg war eindeutig ein Vernichtungskrieg, der sich gegen die Russen als Volk gerichtet hatte. Von den 27 Millionen toten Russen waren mehr als die Hälfte Zivilisten, die man erschossen, erschlagen, erhängt, verbrannt, oder dem Hungertod preisgegeben hatte. Während man den schon beinahe religiösen Schuldkult gegenüber den Juden zur Staatsräson erhob, war man gegenüber dem Leid der Russen völlig blind. Dieser Aspekt wurde im Nachhinein in den deutschen Medien viel zu wenig diskutiert und ins öffentliche Bewusstsein gebracht. Nur so ist es zu erklären, dass der wahrscheinlich seit der Napoleon Zeit grassierende Russenhass, trotz der Perestroika Zeit und der von Russland ermöglichten deutschen Wiedervereinigung, fröhliche Urstände feiert.

Dies ist auch die Voraussetzung dafür, dass man für die Sicherheitsbedenken Russlands so gar kein Verständnis hat, was mit ein Grund für den gegenwärtigen Ukrainekonflikt ist! Während also die Millionen, von den Nazis ermordeter Russen in Russland noch tagtäglich präsent sind, haben wir diese Verbrechen komfortabel verdrängt und sind tatsächlich bereit, in einem neuen Krieg gegen Russland einzutreten.

Diesen Krieg kann man durchaus als eine Art Fortsetzung des verlorenen Russlandfeldzug Hitlers sehen, denn es ist die NATO, die sich nach Osten ausbreiten möchte und nicht umgekehrt Russland, das angeblich nach Westen drängt. Es kann auch als eine Neuauflage des von Churchill ausgeheckten Plans zum Überfall auf die Sowjetunion mit der Hilfe von Resten der Wehrmacht (Operation Unthinkable, siehe dazu wikipedia und Link unten zu Bericht von UNSER MITTELEUROPA) betrachtet werden!

Wieder ist es das Naziregime Selenskijs, dass die russische Bevölkerung mit Hilfe des Wertewestens am liebsten ausrotten möchte! UNSER MITTELEUROPA berichtete unter Anderem im Artikel „Als noch Pressefreiheit herrschte: Berichte aus 2014 über Ukraine auf krone.at“ Link dazu unten.

Die Gegenwehr Russlands wird als Aggression betrachtet, der der italienische Admiral Giuseppe Cavo Dragone jetzt mit einem „Präventivschlag“ entgegnen möchte! So berichtete es die „Financial Times“. Dies ist also nicht bloß ein blödes Stammtischgeschwätz. Dieser Irrsinn ist ernst gemeint!

Die NATO-Führung scheint also völlig verrückt geworden zu sein und setzt nahtlos dort fort, wo Hitler 1945 endete! Es zeigt sich derselbe Realitätsverlust und verbrecherischer Größenwahn, den man auch bei Hitler feststellen konnte. Besonders pikant ist die Begründung, nämlich die „hybride Kriegsführung Moskaus“, also ein paar unbewaffnete Drohnen über Westeuropa, die höchstwahrscheinlich irgendwelche Witzbolde zu verantworten haben und die dann Putin unterschoben wurden. Vergessen wird die reale hybride Kriegsführung des Wertewestens, wie zum Beispiel die Sprengung der Nord Stream Leitung oder die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte!

Letzteres ist in der modernen Geschichte einmalig, denn das Eigentumsrecht bildet das Fundament der globalisierten Weltwirtschaft. Den Plan Friedrich Merz‘, russisches Staatsvermögen, das bei Euro Clear hinterlegt ist, zu beschlagnahmen, könnte man als eine Art finanzielles Selbstmordattentat betrachten. Die Einlagen von Akteuren aus der ganzen Welt bei dieser Bank betragen derzeit 42,5 Billionen Euro. Wird jetzt das russische Vermögen konfisziert, so könnte das zu einem Bankrun bei Euro Clear und möglicherweise auch bei anderen europäischen Banken führen. Das Ergebnis könnte ein Finanzcrash epischen Ausmaßes sein, dass die europäische Wirtschaft endgültig gegen die Wand fahren läßt.

Friedrich März ist somit genauso dumm, verrückt und verblendet wie dereinst Adolf Hitler. Sein Hass auf Russland, das drauf und dran ist, den vom Wertewesten angezettelten Ukrainekrieges zu gewinnen, ist so groß, dass er in diesem Kampf ganz Europa opfern will, sowie Hitler bereit war, für seinen „Endsieg“ ganz Deutschland zu opfern.

Friedrich Merz und der politische Mainstream ist so wie Adolf Hitler nicht fähig die Niederlage in dem vom Wertewesten angezettelten Ukrainekrieg einzugestehen. Man ist bereit bis hin zum Atomkrieg oder bis zum wirtschaftlichen Kollaps weiter zu eskalieren, anstatt die Konsequenzen der eigenen Fehleinschätzung einzugestehen!

