Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz besuchte Magdeburg anlässlich einer Gedenkfeier zum Jahrestag des Terroranschlags vor einem Jahr. Er wurde von den Demonstranten durch ein lautstarkes Pfeifenkonzert begrüßt. Außerdem riefen mehrere zornentbrannt, er solle verschwinden. – wie die „Junge Freiheit“ berichtete.
Zur Erinnerung: Am 20. Dezember 2024 war der saudische Psychiater und Psychotherapeut Taleb al-Abdulmohsen mit einem gemieteten BMW in den Weihnachtsmarkt gerad. Dabei wurden ein neunjähriger Junge und fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren getötet. insgesamt 309 Menschen wurden teils schwer verletzt. Dieser Terrorangriff traumatisierte die Stadt schwer.
Laut vielen Demonstranten hätte Merz bei der Gedenkfeier keinen Platz. Und: Er solle sich schämen.
„Hau ab! Wir wollen dich hier nicht sehen!„
– skandierte die Menge.
Bei der Gedenkfeier im Magdeburger Dom meinte Merz, die Gewalt werfe auch ihren Schatten über Weihnachten 2025. Trotzdem erdreistete er sich mit der Aussage: Die Bundesregierung stehe jetzt und in Zukunft zu den Opfern. Und er bekannte sich dazu, wonach auch Wut ihren Platz haben sollte. An der Zeremonie nahmen viele Stadtbewohner, vom Terrorangriff Betroffene und die Angehörigen der Opfer teil. Sie zündeten Kerzen zum Gedenken an die Verstorbenen an.
Viele Menschen hatten sich vor der Kirche versammelt. Die Bürgermeisterin von Magdeburg, Simone Borris, erkannte: Der Angriff habe die Stadt tief erschüttert. Magdeburg w-re seitdem eine andere Stadt. Für viele Menschen wäre nichts mehr wie es einst einmal war.
„Takarodj, te hazug kancellár!“
Friedrich Merz német kancellárt tüntetők fogadták Magdeburgban pic.twitter.com/RBJL3Vzype
— Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) December 22, 2025
10 Gedanken zu „„Hau ab, Lügenkanzler!“ – Merz in Magdeburg wütend ausgepfiffen (Video)“
so fertig wie dieses
täuschland ist…so
fertig ist dieses
brüssler ukrinski
gruselkabinett
Neun Verletzte, davon drei schwer: Auto rast in den Niederlanden in Menschenmenge: https://www.antenne.de/nachrichten/welt/auto-faehrt-in-menschenmenge-verletzte-in-den-niederlanden
Drei Verletzte: Aserbaidschaner rast in Gießen in Bushaltestelle am Weihnachtsmarkt: https://apollo-news.net/mann-faehrt-in-bushaltestelle-in-giessen-drei-verletzte-polizei-ermittelt/
Wiesbaden: „Mann“ rast mit Auto in 7- köpfige Gruppe: https://www.mainpost.de/panorama/kriminalitaet-nach-frust-am-clubeingang-mann-faehrt-auf-gruppe-los-113046320
Deutschen Nachbarn überfallen
Nach Axt-Attacke in Verl: Polizei nimmt Mazedonier fest
Am Ende muß ein Spezialeinsatzkommando ran: In Verl attackiert ein Mazedonier seinen 66jährigen deutschen Nachbarn mit einer Axt. Sein Leben steht auf Messers Schneide – erst eine Notoperation rettet das Opfer. Nun ermittelt eine Mordkommission.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2025/nach-axt-attacke-in-verl-polizei-nimmt-mazedonier-fest/
Er wird garantiert nicht darauf reagieren, es wäre kein sichtbarer Charakterzug von ihm. Er hat es doch endlich geschafft mit allen Fasern seines inneren Willens endlich nach zwei Wahlgängen zum Bundeskanzler der BRD zu werden ? Warum soll er dann wegen einer „gebrüllten BANALITÄT“ in Magdeburg
seine SEGEL streichen ? Er wird es allerdings nicht schaffen können, wie Kohl oder Merkel 16 Jahre Bundeskanzler zu bleiben ? Seine dann nur verbleibende REGIERUNG mit der tiefroten MINI-SPD ist leider mit seinen weit übertriebenen WAHLVERSPRECHEN niemals auf eine vertretbare DAUER der Wahlperiode haltbar ?
Daß sich dieser Typ überhaupt noch im Spiegel ansehen kann. Es wird geheuchelt, daß sich die Balken biegen, dabei ist die CDU und ihre Politvasallen die Hauptschuldige dieser Zustände, selbst wenn dieser Attentäter vor Merkel eingereist sein sollte.
Das geht dem m. A. n. am Allerwertesten vorbei. Teflon-Charaktere – da bleibt nichts haften. 😉
Meiner Ansicht nach.
Die Menschen sollten sich nichts mehr vormachen, die Politiker von heute interessieren sich nicht die Bohne mehr für die Bürger. Der Auftritt von Merz in Magdeburg war nur ein Programmpunkt, der abgearbeitet werden musste! Es interessiert ihn in Wahrheit überhaupt nicht, ob durch seine Politik oder die seiner Parteigenossen Menschen sterben!
Heute wollte wieder ein CDU-Politiker Werbung für seine Partei bei mir in den Briefkasten werfen. Ich hatte schon einmal mit ihm gesprochen und er behauptete immer noch steif und fest, Russland wolle uns angreifen und wir müssen etwas dagegen tun! Auch dieses Mal sagte ich ihm, Russland ist nicht der Aggressor, sondern die Leute seiner Partei! Er bezeichnete mich daraufhin als Reichsbürger und beim Weggehen sich sagte ihm, er solle vorsichtig sein, mit solchen Verleumdungen, sonst würde ich ihn … er drehte sich um und sagte „erschießen“? Ich sagte nein, anzeigen für solche Aussagen! Das zeigt welch geistig Kind diese CDU-Politiker heute sind! Er hatte kein Interesse, sich die Meinung eines Bürgers anzuhören, aber kam gleich mit einer typischen Reichsbürgerarumentation und Verleumdung wie von ARD und ZDF um die Ecke! Kollege Merz ist kein Stück besser! Soweit ich das sehe, sind die Mainstream Medien die wahren Spalter dieses Landes! Sie vergiften die Bevölkerung mit falschen Informationen und Propaganda! Und die Bürger quatschen das alles ungeprüft nach. Aber auch die Politik ist inzwischen auf Aggression aus, wenn der Bürger anders denkt. Eine schlimme Zeit in der wir leben!
Guckt Euch diese Fresse auf obigen Foto an, daß ist dem an seinen Arsch vorbei gegangen !