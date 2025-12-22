Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz besuchte Magdeburg anlässlich einer Gedenkfeier zum Jahrestag des Terroranschlags vor einem Jahr. Er wurde von den Demonstranten durch ein lautstarkes Pfeifenkonzert begrüßt. Außerdem riefen mehrere zornentbrannt, er solle verschwinden. – wie die „Junge Freiheit“ berichtete.

Zur Erinnerung: Am 20. Dezember 2024 war der saudische Psychiater und Psychotherapeut Taleb al-Abdulmohsen mit einem gemieteten BMW in den Weihnachtsmarkt gerad. Dabei wurden ein neunjähriger Junge und fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren getötet. insgesamt 309 Menschen wurden teils schwer verletzt. Dieser Terrorangriff traumatisierte die Stadt schwer.

Laut vielen Demonstranten hätte Merz bei der Gedenkfeier keinen Platz. Und: Er solle sich schämen.

„Hau ab! Wir wollen dich hier nicht sehen!„

– skandierte die Menge.

Bei der Gedenkfeier im Magdeburger Dom meinte Merz, die Gewalt werfe auch ihren Schatten über Weihnachten 2025. Trotzdem erdreistete er sich mit der Aussage: Die Bundesregierung stehe jetzt und in Zukunft zu den Opfern. Und er bekannte sich dazu, wonach auch Wut ihren Platz haben sollte. An der Zeremonie nahmen viele Stadtbewohner, vom Terrorangriff Betroffene und die Angehörigen der Opfer teil. Sie zündeten Kerzen zum Gedenken an die Verstorbenen an.

Viele Menschen hatten sich vor der Kirche versammelt. Die Bürgermeisterin von Magdeburg, Simone Borris, erkannte: Der Angriff habe die Stadt tief erschüttert. Magdeburg w-re seitdem eine andere Stadt. Für viele Menschen wäre nichts mehr wie es einst einmal war.

