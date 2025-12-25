Berechtigte Fragen für kritische Denker

Warum wurde der PERSONENausweis zum PERSONALausweis?

Warum steht mittlerweile im Pass WohnHAFT und nicht WohnORT?

Wieso genießen Politiker Immunität?

Warum haben wir in der Schule nichts über die RHEINWIESENLAGER gelernt?

Warum wird das Grundgesetz auch Verfassung genannt, obwohl ART 146 im Raum steht?

Warum haben alle „Staaten“ der Erde eine D.U.N.S Nummer?

Warum heißt es WahlURNE?

Was bedeutet Nationalität „deutsch“ im Pass?

Der BND (Bundesnachrichtendienst) hat insgesamt etwa 6500 Mitarbeiter, was machen die den ganzen Tag?

Warum wurde man auf FB gesperrt, als man während der Corona Plandemie seine Meinung offen sagte und sich nicht impfen lassen wollte?

Warum wurde der Eid des Hippokrates abgeschafft?

Warum werden Babys immer mehr Impfungen verabreicht in den ersten Jahren?

Warum bekommt man im KRANKENhaus, wo eine Nacht ein kleines Vermögen kostet, das mieseste Essen, in einer Zeit wo man die besten LEBENSmittel benötigen würde?

Warum wurde 1939 der Kammerton A, trotz Protesten unzähliger Musiker, auf 440 HZ festgelegt und zur ISO-Norm gemacht? Üblicher Kammerton lag bei 432 HZ.

Was hat eine ägyptische Pyramide auf einer US-Dollarnote zu suchen?

Warum haben 56 Länder einen Vertrag unterzeichnet, um nicht in die Antarktis vorzudringen?

Warum fliegen Flugzeuge nie über die Antarktis?

Wie kommt es, dass der Mond den perfekten Abstand und die perfekte Position hat, um die Sonne während einer Sonnenfinsternis PERFEKT und GLEICHZEITIG zu verdecken, anstatt zu klein oder zu groß zu sein oder auf einer Seite zu stehen?

Warum sehen wir immer nur eine Seite des Mondes, obwohl sich angeblich sowohl die Erde als auch der Mond permanent drehen?

Wie konnte die NASA das Filmmaterial der Mondlandung „verlieren“? Wohl eine der fortschrittlichsten Agenturen UND einer der wichtigsten Momente für die Menschheit?

Wenn Neil Armstrong der erste Mensch auf dem Mond war, wer hat dann die Kamera gehalten?

Warum waren wir seit 1969-1972 nicht mehr auf dem Mond?

Waren wir das überhaupt?

Warum zeigen offizielle NASA-Bilder von Jahr zu Jahr Bilder der Erde mit unterschiedlich großen und grob unproportionierten Kontinenten?

Wenn sich aus Affen Menschen entwickelt haben, warum sind Affen dann immer noch Affen? (Und es gibt auch keine Zwischenformen)

Wie kommt es, dass 95 % der DNA „Schrott“ ist? Wer hat entschieden, dass es sich dabei um „Schrott“ handelt?

Wieso meint Judentum, Christentum und Islam an den einen richtigen Gott zu glauben, wenn doch alle drei eine abrahamitische Religion sind und somit die gleichen Wurzeln haben?

Wieso wird behauptet, die Pyramiden seien Grabmäler, wenn dort nie eine Mumie gefunden wurde?

Warum zeichnen wir uns ein umgedrehtes Kreuz auf die Brust und das Gesicht in der Kirche?

Wofür ist eigentlich die Taufe wirklich da?

Wenn die Evolutionstheorie stimmt, woraus soll sich dann eine Fledermaus entwickelt haben?

Wie wurden riesige, symmetrische, detaillierte, sakrale, geometrisch einwandfreie Strukturen wie Kathedralen und Parlamentsgebäude von Menschen geschaffen, die in Holzhütten lebten, mit Pferdekarren fuhren und keine Maschinen oder Laser hatten?

Warum sind auf altägyptischen Kunstwerken Raumschiffe abgebildet?

Warum müssen wir dafür bezahlen, auf einem Planeten zu leben, auf dem wir geboren wurden?

