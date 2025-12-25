NIEDERSACHSEN: Landesregierung erklärt Gewaltaufrufe gegen AfD zur „staatsbürgerlichen Pflicht“

+ Nach 30 Jahren wieder Lepra in Europa + Bundeswehr-Weihnachtsfeier: Erste Strophe des Deutschlandlieds – Kommandeur tritt zurück + Linksfaschisten bekleben Müller-Produkte wegen Weidel-Kontakten mit Aufklebern + Arabertrio sticht 17-Jährigem Messer in die Rippen +
Papat Leos erstes Weihnachten: Warnung an Kriegstreiber
Leo XIV. hält bei seinem ersten Weihnachtsfest als Papst über die Feiertage einen wahren Messe-Marathon ab. Zum ersten Mal feiert Papst Leo XIV. in diesem Jahr in Rom die Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel.
Hinzu kommen viele weitere rituelle Anlässe – auch durch den Abschluss des Heiligen Jahres.
Scharfe Kritik an weltweiter Aufrüstung: Am Neujahrstag feiert der Papst um 10 Uhr eine Messe im Petersdom. Seine Botschaft zum 59. Weltfriedenstag, den die katholische Kirche an diesem Tag begeht, hat er bereits vorab veröffentlicht. Darin übt er scharfe Kritik an der gegenwärtigen weltweiten Aufrüstung und der um sich greifenden Militarisierung des Denkens. Quelle: krone.at
+++
Nachdem das SPD-Mitgliederbegehren gegen die Bürgergeld-Reform die nächste Hürde genommen hat, planen die Initiatoren einen bundesweiten Aktionstag, um ihren Protest auf die Straße zu tragen und auch die Öffentlichkeit zu mobilisieren. „Wir werden zu Veranstaltungen, Kundgebungen und auch Demonstrationen an mehreren Orten aufrufen“, sagte Mitinitiatorin Franziska Drohsel dem „Spiegel“. Dazu wolle man unter anderem auf Gewerkschaften und Sozialverbände zugehen, so die ehemalige Juso-Chefin. „Wir wollen zeigen, dass der Widerstand gegen Verschärfungen beim Bürgergeld groß ist und dass er weit über den linken SPD-Flügel hinausgeht.“ Weiterlesen auf welt.de
+++
Linksfaschisten bekleben Müller-Produkte wegen Weidel-Kontakten mit Aufklebern – „Protest“ auch in Augsburg
In einem Supermarkt in Würzburg wurden Molkereiprodukte mit Anti-AfD-Aufklebern versehen. Der Marktleiter spricht von „infantilem Gehabe“. Auch in Augsburg gibt es Proteste.
Würzburg/Augsburg – Linksfaschisten haben in einem Würzburger Supermarkt mehrfach Produkte des schwäbischen Molkereimultis Theo Müller mit Aufklebern wie „Jetzt mit AfD-Geschmack“ beklebt und rechte Magazine wie „Tichys Einblick“ und das vom Verfassungsschutz beobachtete „Compact“ beschädigt. AfD-Chefin Alice Weidel war laut „Spiegel“ im Sommer dieses Jahres bei Müllers 85. Geburtstagsfeier in Freising-Weihenstephan bei München zu Gast. Auch Vertreter von FDP und CSU waren demnach anwesend. Weiterlese auf merkur.de
Anmerkung d. Red.: Abweichend des Originaltextes haben wir der guten Ordnung halber das Wort „Aktivisten“ durch „Linksfaschisten“ ersetzt.
+++
Arabertrio sticht 17-Jährigem Messer in die Rippen
Als alarmierte Einsatzkräfte an der Örtlichkeit in Höhe des ehemaligen Kaufhofgebäudes eintrafen, hatte sich die „Tätergruppe“ bereits entfernt.
Vor Ort stellte sich heraus, dass es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einer „Personengruppe“ gekommen war, wie die Polizei berichtete.
Weiterlesen auf blaulichtreport-saarland.de
+++
„Jagd auf Faschisten“: Landesregierung erklärt Gewaltfantasien gegen die AfD zur „staatsbürgerlichen Pflicht“
Der SPD-Wissenschaftsminister vertrat in Bezug auf Proteste gegen die Gründung einer AfD-Jugendorganisation die These, Staat und Bürger hätten „die moralische Pflicht, Extremismus und Demokratiefeindlichkeit offen und entschieden anzugehen“.
NIEDERSACHSEN – Von Apollo News aufgedeckte Gewaltaufrufe gegen „Faschisten“ bei studentischen Veranstaltungen im Vorfeld von Anti-AfD-Protesten hält die Niedersächsische Landesregierung nicht nur für erlaubt. Sie meint, die zum Teil linksextremen Studenten würden sich damit „für die Werte des Grundgesetzes einsetzen“. Weiterlesen auf apollo-news.net
+++ FACHKRÄFTE +++
Fachkräfte und der Weihnachtsbaum
+++
Kriminelle syrische Familie kostet Steuerzahler 500.000 Euro
