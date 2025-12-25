NIEDERSACHSEN: Landesregierung erklärt Gewaltaufrufe gegen AfD zur „staatsbürgerlichen Pflicht“

+ Nach 30 Jahren wieder Lepra in Europa + Bundeswehr-Weihnachtsfeier: Erste Strophe des Deutschlandlieds – Kommandeur tritt zurück + Linksfaschisten bekleben Müller-Produkte wegen Weidel-Kontakten mit Aufklebern + Arabertrio sticht 17-Jährigem Messer in die Rippen +

+++

Papat Leos erstes Weihnachten: Warnung an Kriegstreiber

Leo XIV. hält bei seinem ersten Weihnachtsfest als Papst über die Feiertage einen wahren Messe-Marathon ab. Zum ersten Mal feiert Papst Leo XIV. in diesem Jahr in Rom die Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel.

Hinzu kommen viele weitere rituelle Anlässe – auch durch den Abschluss des Heiligen Jahres.

Scharfe Kritik an weltweiter Aufrüstung: Am Neujahrstag feiert der Papst um 10 Uhr eine Messe im Petersdom. Seine Botschaft zum 59. Weltfriedenstag, den die katholische Kirche an diesem Tag begeht, hat er bereits vorab veröffentlicht. Darin übt er scharfe Kritik an der gegenwärtigen weltweiten Aufrüstung und der um sich greifenden Militarisierung des Denkens. Quelle: krone.at +++

Nach 30 Jahren wieder Lepra in Europa – das sagen Experten zum Infektionsrisiko Berlin. In Kroatien und Rumänien wurden neue Fälle der seltenen Hansen-Krankheit gemeldet. Droht nun eine neue Epidemie in Europa?

[…]

In Kroatien ist es der erste bekannte Fall seit 1993. Wie das Kroatische Institut für Öffentliche Gesundheit berichtet, handelt es sich um einen Patienten aus Nepal. Seit etwa zwei Jahren soll er mit seiner Familie in dem beliebten Urlaubsort Split wohnen. Seine Infektion sei frühzeitig entdeckt worden, der Mann erhielt sofort eine Antibiotikatherapie. Enge Kontaktpersonen bekamen präventiv eine sogenannte Postexpositionprophylaxe.

Weiterlesen auf morgenpost.de +++ Bundeswehr-Weihnachtsfeier: Erste Strophe des Deutschlandlieds – Kommandeur tritt zurück Obwohl er sich sofort distanzierte und den Vorfall seinen Vorgesetzten meldete, muss der Kommandeur der Unteroffizierschule gehen. DELITZSCH – Ein DJ hatte auf der Weihnachtsfeier die erste statt der dritten Strophe des Deutschlandliedes abgespielt. Dass bei der Weihnachtsfeier der Unteroffizierschule des Heeres in Delitzsch ein ziviler DJ die erste Strophe des Deutschlandliedes („Deutschland, Deutschland über alles“) abspielte (die JF berichtete), hat nun Folgen für den Kommandeur: Oberst Andreas Schnebelt tritt nach Angaben der Bundeswehr von seinem Dienstposten zurück. In der Mitteilung wird der 58jährige so zitiert: „Ich bedaure den Vorfall außerordentlich und übernehme die Konsequenzen. Das Abspielen der ersten Strophe und die bisher nicht ausreichend erfolgte Aufarbeitung entsprechen nicht der Führungskultur im Heer. Um weiteren Schaden von der Unteroffizierschule abzuwenden, habe ich meinen Dienstposten zur Verfügung gestellt.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de +++ Nackter 13-Jähriger warf mit Äpfeln auf Polizisten Eine Familie sorgte in einer Asylunterkunft in Wiener Neustadt in Niederösterreich für Angst und Schrecken. Große Konsequenzen gibt es für den Jugendlichen jedoch nicht. Die Mutter, die regelmäßig gegen das Rauchverbot verstößt und das ganze Gebäude verqualmt. Der Sohn (13), der spurlos verschwunden war – für große Aufregung sorgte eine sogenannte „Flüchtlingsfamilie“ [1] aus Syrien bereits seit ihrer Ankunft im Quartier in Wiener Neustadt. Und es wurde immer schlimmer.

[…]

Mehrmals hatten die beiden mit ihrem Gepäck den Fluchtweg blockiert. Auf die Bitte, diese wegzuräumen, reagierte der 13-Jährige, der zuvor nackt durch die Gänge marschiert war, äußerst aggressiv. Er knallte einem Betreuer die Eingangstüre gegen den Kopf. Die alarmierte Polizei beschimpfte der Bursche sofort. Mehr noch: Er warf – immer noch nackt – mit Äpfeln auf die Beamten. Weiterlesen auf krone.at [1] Anm. d. Red.: Um nicht Fake News weiterzuverbreiten haben wir im Text oben vor das „Flüchtlingsfamilie“ das Wort „sogenannte“ gestellt und „Flüchtlingsfamilie“ unter Anführungszeichen gestellt. +++ SPD-Linke plant bundesweite Demonstrationen gegen Bürgergeld-Reform Die SPD-Linke lehnt sich gegen Verschärfungen beim Bürgergeld auf. Die Initiatoren des Mitgliederbegehrens bereiten einen bundesweiten Aktionstag gegen die Reform vor. Dazu wollen sie Gewerkschaften und Sozialverbände mobilisieren.

Nachdem das SPD-Mitgliederbegehren gegen die Bürgergeld-Reform die nächste Hürde genommen hat, planen die Initiatoren einen bundesweiten Aktionstag, um ihren Protest auf die Straße zu tragen und auch die Öffentlich­keit zu mobilisieren. „Wir werden zu Ver­anstaltungen, Kundgebungen und auch De­monstrationen an mehreren Orten aufrufen“, sagte Mitinitiatorin Franziska Drohsel dem „Spiegel“. Dazu wolle man unter anderem auf Gewerkschaften und Sozialverbände zugehen, so die ehemalige Juso-Chefin. „Wir wollen zeigen, dass der Widerstand gegen Verschärfungen beim Bürgergeld groß ist und dass er weit über den linken SPD-­Flügel hinausgeht.“ Weiterlesen auf welt.de +++ Linksfaschisten bekleben Müller-Produkte wegen Weidel-Kontakten mit Aufklebern – „Protest“ auch in Augsburg In einem Supermarkt in Würzburg wurden Molkereiprodukte mit Anti-AfD-Aufklebern versehen. Der Marktleiter spricht von „infantilem Gehabe“. Auch in Augsburg gibt es Proteste. Würzburg/Augsburg – Linksfaschisten haben in einem Würzburger Supermarkt mehrfach Produkte des schwäbischen Molkereimultis Theo Müller mit Aufklebern wie „Jetzt mit AfD-Geschmack“ beklebt und rechte Magazine wie „Tichys Einblick“ und das vom Verfassungsschutz beobachtete „Compact“ beschädigt. AfD-Chefin Alice Weidel war laut „Spiegel“ im Sommer dieses Jahres bei Müllers 85. Geburtstagsfeier in Freising-Weihenstephan bei München zu Gast. Auch Vertreter von FDP und CSU waren demnach anwesend. Weiterlese auf merkur.de Anmerkung d. Red.: Abweichend des Originaltextes haben wir der guten Ordnung halber das Wort „Aktivisten“ durch „Linksfaschisten“ ersetzt. +++ Arabertrio sticht 17-Jährigem Messer in die Rippen SAARBRÜCKEN – Als alarmierte Einsatzkräfte an der Örtlichkeit in Höhe des ehemaligen Kaufhofgebäudes eintrafen, hatte sich die „Tätergruppe“ bereits entfernt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einer „Personengruppe“ gekommen war, wie die Polizei berichtete. Die Polizei beschreibt die „Tätergruppe“ wie folgt: Es soll sich um drei männliche Personen gehandelt haben, alle dunkel gekleidet und im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren. Die Männer sollen arabisches Aussehen gehabt haben. Weiterlesen auf blaulichtreport-saarland.de +++ „Jagd auf Faschisten“: Landesregierung erklärt Gewaltfantasien gegen die AfD zur „staatsbürgerlichen Pflicht“ Der SPD-Wissenschaftsminister vertrat in Bezug auf Proteste gegen die Gründung einer AfD-Jugendorganisation die These, Staat und Bürger hätten „die moralische Pflicht, Extremismus und Demokratiefeindlichkeit offen und entschieden anzugehen“. NIEDERSACHSEN – Von Apollo News aufgedeckte Gewaltaufrufe gegen „Faschisten“ bei studentischen Veranstaltungen im Vorfeld von Anti-AfD-Protesten hält die Niedersächsische Landesregierung nicht nur für erlaubt. Sie meint, die zum Teil linksextremen Studenten würden sich damit „für die Werte des Grundgesetzes einsetzen“. Weiterlesen auf apollo-news.net +++ FACHKRÄFTE +++ Fachkräfte und der Weihnachtsbaum

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:



