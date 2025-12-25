Węgierski premier na X o katastrofalnej polityce i konstytucji UE | Źródło: Zrzut ekranu X

Niewielu szefów państw z krajów członkowskich UE odważa się krytykować Brukselę: Viktor Orbán jest jednym z wyjątków. Na platformie społecznościowej X Orbán wyjaśnia, co sądzi o wojennej polityce Brukseli i fatalnym stanie UE, co czyni konieczną radykalną reformę UE.

Viktor Orbán: „UE poświęciła się logice wojny!“

– Posting 1 na X od Viktora Orbána dotyczący kredytu wojennego dla Ukrainy z dnia 20.12.2025

Przekład posta 1 od Viktora Orbána:

Orbán Viktor @PM_ViktorOrban 20 grudnia 2025



Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej 24 państwa członkowskie wspólnie przyznały kredyt wojenny krajowi spoza Unii. To nie jest techniczny szczegół, lecz jakościowa zmiana. Logika kredytu jest prosta: kto pożycza pieniądze, chce je z powrotem. W tym przypadku spłata nie jest związana z wzrostem gospodarczym ani stabilizacją, lecz z militarnym zwycięstwem. Aby te pieniądze mogły kiedykolwiek zostać spłacone, Rosja musi zostać pokonana:

To nie podąża za logiką pokoju, lecz wojny!

Kredyt wojenny nieuchronnie prowadzi do tego, że jego kredytodawcy będą zainteresowani kontynuacją i eskalacją konfliktu, ponieważ porażka oznaczałaby również stratę finansową. Od tego momentu nie mówimy już tylko o decyzjach politycznych czy moralnych, ale o twardych przymusach finansowych, które popychają Europę w jednym kierunku – w stronę wojny:

W związku z tym logika wojny w Brukseli zaostrza się!

Nie zwalnia, nie ustępuje, lecz zostaje zinstytucjonalizowana. Ryzyko jest dziś większe niż kiedykolwiek, ponieważ kontynuacja wojny jest teraz związana z interesem finansowym.

Węgry świadomie nie podążają tą niebezpieczną drogą. Nie bierzemy udziału w inicjatywach, które mogłyby wpływać na przedłużenie wojny. Nie szukamy szybkiej drogi do wojny, lecz wyjścia ku pokojowi. To nie jest izolacjonizm, lecz strategiczna powaga. Leży to w interesie Węgier, a długofalowo również w interesie Europy.

Koniec Postu 1



– Posting 2 na X od Viktora Orbána z dnia 19.12.2025 dotyczący pilnej reorganizacji UE:

Przekład posta 2 od Viktora Orbána:

Orbán Viktor @PM_ViktorOrban 20 grudnia 2025

UE musi zostać radykalnie przebudowana, w przeciwnym razie czeka ją rozpada!

Brukselscy biurokraci przejęli stery, choć cały system został stworzony, aby nam służyć: suwerennym państwom członkowskim i ich narodom, a nie odwrotnie!

Bez zmian UE nadal będzie osłabiana od wewnątrz. Czas na Unię, która służy swoim narodów, ceni suwerenność i stawia swoich obywateli na pierwszym miejscu.

Koniec Postu 2



– Posting 3 na X od Viktora Orbána z dnia 19.12.2025 dotyczący pilnej reorganizacji UE:

Przekład posta 3 od Viktora Orbána:

Orbán Viktor @PM_ViktorOrban 19 grudnia

Europa w przeszłości wpadła w wojnę, która zniszczyła kontynent: Znaki ostrzegawcze powracają! Węgry trzymały się z daleka od planów finansowania wojny. Nasza misja jest prosta i brzmi: pokój!

Koniec Postu 3



