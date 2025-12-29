Deutschland – „Vorsorgestrategie gegen Vogelgrippe beim Menschen, woran erinnert das?

Bild: UME & AI

Diese Ankündigung weckt wohl bei Manchem unangenehme Erinnerungen. Deutsche Gesundheitsbehörden und offenbar „alt bekannte“ Fachleute, auch Experten genannt, prüfen nun, wie Impfstoffe rechtzeitig bereitgestellt und verteilt werden könnten.

Wer da noch „mitgeht“…..

„Deutschland arbeitet an einer Vorsorgestrategie gegen eine mögliche Ausbreitung der Vogelgrippe beim Menschen, Gesundheitsbehörden und Fachleute prüfen, wie Impfstoffe rechtzeitig bereitgestellt und verteilt werden können, so das offizielle Statement. Wer allerdings da noch von irgendeiner Notwenigkeit einer diesbezüglichen neuerlichen Massen-Impfkampagne überzeugt werden kann, dem ist wohl de facto nicht „mehr zu helfen“.

Im Mittelpunkt dieser „Strategie“ stehen die Bewertung der aktuellen Viruslage, Verträge mit Herstellern und logistische Planungen für eine schnelle Impfkampagne im Ernstfall. Einmal mehr erläutern Experten der Charité, welche Bevölkerungsgruppen zunächst geschützt werden sollen und wie sich Deutschland mit europäischen Partnern abstimmt.

Gleichzeitig wird „beobachtet“, ob es bereits Hinweise auf vermehrte Übertragungen auf Menschen gibt. Diese „Vorbereitungen“ sind freilich Teil eines breiteren Pandemie- und Seuchenschutzkonzepts, das, wenig überraschend aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie weiterentwickelt wurde.

Ziel ist es dabei, auf neue Infektionslagen noch schneller und „effizienter“ reagieren zu können und Engpässe bei Impfstoffen zu vermeiden. Bekanntlich empfehlen Internationale Gesundheitsorganisationen „gebetsmühlenartig“, entsprechende Pläne regelmäßig zu aktualisieren und an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen.“

Es ist leider davon auszugehen, dass dieser neuerliche Versuch wohl wieder Zahllose in die „Bratwurst-Verteilerzentren“ treiben wird.



