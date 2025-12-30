Schwedens Vergewaltigungsepidemie ist ein importiertes Problem

Russland behauptet, die Ukraine habe die Residenz von Wladimir Putin mit über 90 Drohnen angegriffen + Dänemark setzt ein landesweites Verbot von Vollverhüllungen im öffentlichen Raum um + Weltwoche-Chefredakteur Köppel könnte von EU sanktioniert werden + Erneuter Ausbruch des Ätna: Lavafontänen und Aschewolken über Sizilien

Russland behauptet, die Ukraine habe die Residenz von Wladimir Putin mit über 90 Drohnen angegriffen

Russland hat heute behauptete, die Ukraine habe in der Nacht zum Montag eine offizielle Residenz von Wladimir Putin mit mehr als 90 Drohnen angegriffen, die alle abgeschossen worden seien.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Behauptung des Kreml-Außenministers Sergej Lawrow zurück und warf Moskau vor, nach Selenskyjs Treffen mit Präsident Trump am Sonntag in Mar-a-Lago die Grundlage für Vergeltungsschläge gegen Kiew zu schaffen.

Lawrow fügte hinzu, dass Russland seine Verhandlungsposition in den Gesprächen zur Beendigung einer fast vierjährigen Invasion der Ukraine überprüfen werde.

Via nypost.com

Studie zu Schwedens Vergewaltigungsepidemie: ein importiertes Problem

Schweden liebt Selbstbilder von Toleranz und Weltoffenheit. Doch die Realität ist harsch, gerade auch in Bezug auf Vergewaltigungen von Frauen. Eine umfangreiche Studie verdeutlicht, dass es sich hierbei vor allem um ein importiertes Problem handelt.

Schweden hat ein Vergewaltigungsproblem. Nicht nur, weil die Skandinavier die Definition einer Vergewaltigung deutlich enger fassen als alle anderen Länder der Welt, sondern auch hinsichtlich der Herkunft der Täter. Dies zeigt eine umfangreiche Untersuchung der Verurteilungen. Also der tatsächlichen Schuldigsprechungen, nicht der Anschuldigungen.

In Schweden werden fast zwei Drittel aller Vergewaltigungen von Einwanderern der ersten und zweiten Generation begangen.

In Sweden, nearly two-thirds of rapes are committed by first- and second-generation immigrants. The authors of this study were previously investigated by Sweden’s Ministry of Education for failing to sufficiently evaluate how their research on immigrant rape would „reduce… pic.twitter.com/M7nyEY8sOO — William Meijer (@williameijer) December 27, 2025

Via report24.news

Dänemark setzt ein landesweites Verbot von Vollverhüllungen im öffentlichen Raum um

Dänemark verschärft seine Haltung zu religiösen Gesichtsschleiern. Seit 2018 gilt in Dänemark ein Verbot des Tragens von Vollschleiern wie Burka und Niqab im öffentlichen Raum.

2025 kündigte die Regierung an, dieses Verbot auch auf Schulen und Universitäten ausweiten zu wollen. Die dänischen Politiker begründen den Vorstoß damit, dass Gesichtsschleier in Bildungseinrichtungen nicht akzeptiert werden sollten und demokratische Werte sowie die Teilnahme am Unterricht über dem vollständigen Verbergen des Gesichts stehen müssten. Zudem soll das Einrichten von Gebetsräumen an Universitäten entmutigt werden, da solche Räume nach Ansicht der Regierung eher sozialen Druck als Inklusivität fördern. Befürworter sehen darin einen Schritt zur Integration und zur Wahrung gemeinsamer Werte, während Kritiker und Menschenrechtsgruppen warnen, dass muslimische Frauen unverhältnismäßig betroffen und religiöse Freiheiten eingeschränkt werden könnten.

Via kosmopolit

Experte warnt: Weltwoche-Chefredakteur Köppel könnte von EU sanktioniert werden

In der Schweizer Presse wird nun spekuliert, ob auch Weltwoche-Chefredaktor und Politiker Roger Köppel ins Visier geraten könnte. Auslöser sind Einschätzungen von Sanktionsrechtsexperten.

Nachdem die EU einen ehemaligen Schweizer Offizier wegen mutmasslicher prorussischer Propaganda sanktioniert hat, wird nun auch über mögliche Konsequenzen für den Publizisten und Politiker Roger Köppel, Chefredaktor der Weltwoche, spekuliert. Ausgangspunkt der Debatte ist eine Einschätzung des deutschen Juristen Viktor Winkler, Professor für Wirtschaftsrecht und Experte für internationales Sanktionsrecht.

In einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen erklärte Winkler, er halte es für nicht unwahrscheinlich, dass Köppel ins Visier der EU geraten könnte. Innerhalb von Fachkreisen werde eine solche Möglichkeit bereits seit Längerem erörtert.

Weiterlesen auf apollo-news.net

Erneuter Ausbruch des Ätna: Lavafontänen und Aschewolken über Sizilien

Der Vulkan Ätna ist erneut ausgebrochen und hat Lava bis zu 400 Meter hoch in den Himmel geschleudert, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie Italiens (INGV) mit. Zudem bildete sich eine gewaltige Rauch- und Aschesäule. Inzwischen bewege sich ein rund zwei Kilometer langer Lavastrom in östliche Richtung.

Aufgrund der starken Ascheemissionen riefen die Behörden für den Flugverkehr die höchste Warnstufe aus. Der internationale Flughafen von Catania blieb jedoch vorerst für den Betrieb geöffnet.

via @satellit_de

Jetzt erst recht! Wie sich die Deutschen gegen Verbotsfantasien von rechts und links wehren

Die vollen Regale zum Jahresende 2025 sprechen eine deutliche Sprache: Trotz intensiver Verbotsdebatten und einer zunehmend ausgeprägten Verbotskultur verzeichnet die deutsche Feuerwerksbranche einen Verkaufsrekord nach dem anderen. (…)

Sie provozieren vielmehr das Gegenteil des Gewünschten. Je heftiger die Verbotsdebatte tobt, desto trotziger wird gekauft und gezündet. Das Silvesterfeuerwerk wird so zum Symbol eines größeren Konflikts – zwischen denen, die regulieren wollen, und denen, die sich ihre Freiheit nicht nehmen lassen. (…)

Heute erleben wir eine gespenstische Wiederkehr dieser Dynamik. Akteure mit einem linken Selbstverständnis agieren mit Meldeportalen wie dem Berliner Register, die an autoritäre Praktiken erinnern. Das rechte Lager fantasiert von Medienverboten und kultureller Säuberung. Beide Seiten haben aus der Geschichte nichts gelernt.

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Umfrage: Mehrheit rechnet bei nächsten Landtagswahlen mit mindestens einem AfD-Ministerpräsidenten

Die Mehrheit der Deutschen rechnet damit, dass die AfD nach den Landtagswahlen im kommenden Jahr mindestens einen Ministerpräsidenten stellen wird. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gehen 53 Prozent von einem solchen Szenario aus. 27 Prozent rechnen nicht damit und 20 Prozent machen keine Angaben.

2026 werden in fünf Bundesländern neue Landesparlamente gewählt: Baden-Württemberg (8. März), Rheinland-Pfalz (22. März), Sachsen-Anhalt (6. September), Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (jeweils 20. September).

Weiterlesen auf welt.de

Silber, Opium und Solarzellen – der Preis einer Unze Silber explodiert

Entlarvt China gerade Jahrzehnte lange Preismanipulation des Bankenkartells?

Silber-Fans behaupten seit Jahren, ein Bankenkartell würde den Silberpreis künstlich niedrig halten. Technisch kann das funktionieren. „Spoofing“ bedeutet, zu Handelsstart eine große Menge Verkaufsorder einzustellen. Das signalisiert dem Markt: Es gibt Verkaufsdruck. Tatsächlich werden diese Order aber schnell wieder gelöscht. Die Signalwirkung aber bleibt. (…)

Aber das ist noch nicht alles: Zentral ist außerdem die London Bullion Market Association (LBMA), wo der intransparente Interbankenhandel stattfindet. Banken würden demnach nicht nur Signale setzen, sondern auch Silber verkaufen, dass sie sich wiederum bei anderen Banken leihen. Dieselbe Unze Silber wird also mehrfach verliehen und verkauft. Das geht, solange alle mitspielen.

Folgt man der Theorie weiter, hat die Rohstoffbörse in Shanghai dieses Spiel jetzt beendet. Dort nämlich werden keine Futures, sondern ausschließlich physisches Silber gehandelt. Es gibt keine Preismanipulation mehr, und deswegen explodiert der Kurs

Weiterlesen auf tichyseinblick.de

