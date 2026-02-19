web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Großbritannien

Epstein-Skandal: Polizei nimmt Ex-Prinzen Andrew fest

VonRedaktion

Feb. 19, 2026 #Epstein, #Festnahme, #Prinz Andrew

Die britische Polizei hat den früheren Prinzen Andrew in Zusammenhang mit dessen Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein festgenommen. Andrew wird vorgeworfen, in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den 2019 gestorbenen Epstein weitergeleitet zu haben. Der 66-Jährige, der heute Geburtstag hat, hat sich dazu bislang nicht geäußert.

Die Thames Valley Police teilte mit, Durchsuchungen an Adressen in Berkshire und Norfolk durchzuführen. Ein Mann in seinen 60ern sei wegen des Verdachts des Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt festgenommen worden. Es handelt sich um Andrew Mountbatten-Windsor, wie unter anderem die BBC, der Sender Sky News sowie die Nachrichtenagentur PA berichteten.

Wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal hatte Andrew bereits alle Ehren, militärischen Ränge und Titel verloren. Auch aus seinem Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor musste der Ex-Prinz ausziehen. Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie mehrmals missbraucht zu haben, auch, als sie noch minderjährig gewesen war. Diese Vorwürfe stritt Andrew stets ab.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 

 

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Großbritannien

Epstein-Skandal: Polizei nimmt Ex-Prinzen Andrew fest

19. 02. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein Corona Deutschland Europa Impfopfer Impfschäden Sport USA

Gleich 3 (!) Fußballspieler (27†, 30† und 39†) brechen am Spielfeld tot zusammen

19. 02. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Slowakei WHO

Slowakei lehnt WHO-Pläne erneut ab

19. 02. 2026 ELA
Aktueller Beitrag Deutschland Österreich Schweiz SHORT NEWS

Sex, Erpressung, Drogen: So schmutzig ist der Wahlkampf in Ungarn

19. 02. 2026 FREIGEIST