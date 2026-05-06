Mama ist nicht „vielfältig“: Kindergarten in OÖ streicht Muttertagsgedichte

+ RFK Jr. kündigt Rückzug der USA aus der WHO an + Trumps Truppenabzug aus Deutschland versetzt ganze Region in Alarmbereitschaft + Putin-Berater Karaganow: Weltkrieg hat längst begonnen + Creditreform warnt vor neuer Pleitewelle: Jetzt trifft es sogar gesunde Firmen + Merz schwänzt Armenien-Gipfel – Versagen nun auch auf internationaler Bühne + Die Goldgrube ist versiegt
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RFK Jr. kündigt Rückzug der USA aus der WHO an
RFK JR. Erschüttert die globale Ordnung – Die USA schließen den Rückzug der WHO mit der letzten Botschaft ab: „Wir werden nie wieder von ihnen regiert werden“
HHS-Sekretär Robert F. Kennedy Jr. kündigte den vollständigen Rückzug der USA aus der Weltgesundheitsorganisation an. In einer historischen Rede deckte er das Versagen der WHO während der COVID-19-Krise auf und erklärte, dass die amerikanische Gesundheitspolitik nicht länger gegenüber nicht gewählten ausländischen Beamten Rechenschaft ablegen werde. Dieser Schritt fordert die nationale Souveränität zurück, beendet die US-Finanzierung und formt die globale Führungsrolle im Gesundheitswesen neu.
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Trumps Truppenabzug aus Deutschland versetzt ganze Region in Alarmbereitschaft
Der geplante Abzug von mindestens 5000 US-Soldaten aus Bayern sorgt in der Oberpfalz für massive Unruhe. Besonders betroffen wäre der Raum um Vilseck und Grafenwöhr, wo US-Streitkräfte seit Jahrzehnten ein zentraler Wirtschaftsfaktor sind.
Landrat Richard Reisinger sagt, „die ganze Region ist (…) in Aufruhr“, nachdem sich bestätigt habe, dass der angekündigte Teilabzug vor allem diesen Standort treffen könnte. Allein in der Region hängen tausende zivile Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Präsenz der Amerikaner. Die wirtschaftlichen Folgen könnten erheblich sein: Restaurants, Vermieter, Handwerksbetriebe, Supermärkte und zahlreiche Dienstleister würden wichtige Kundschaft verlieren. Laut Schätzungen stehen in der Region jährlich mehrere hundert Millionen Euro an Wirtschaftskraft mit den US-Stützpunkten in Verbindung.
Lokalpolitiker fordern deshalb bereits Unterstützung von Bund und Ländern sowie einen „Plan B“ zur wirtschaftlichen Absicherung. Denn viele Kommunen fürchten, dass ein größerer US-Abzug ihre ohnehin angeschlagene Wirtschaftsstruktur zusätzlich destabilisieren würde. Weiterlesen auf welt.de
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Putin-Berater Karaganow: Weltkrieg hat längst begonnen
Der russische Geostratege Sergei Karaganow gilt als einflussreichster Berater von Präsident Wladimir Putin. Seine Thesen sind kontrovers, aber stets mit stichfesten Argumenten untermauert.
In jüngster Vergangenheit forderte er beispielsweise, man müsse zur Abschreckung des Westens mal eine kleine Atombombe über Warschau abwerfen. In einem Gastbeitrag erklärt er nun, warum der Dritte Weltkrieg längst begonnen hat und wie Russland diesen gewinnen wird.
Nuklearwaffen machen bei optimaler Anzahl und richtiger Einsatzdoktrin eine nichtnukleare Überlegenheit unmöglich und sparen Mittel für die Streitkräfte. Unsere “Burewestniks”, “Oreschniks” und andere Hyperschall-Trägermittel müssen den Gegner davon überzeugen.
Es gilt, eine neue Generation vorzubereiten, damit die Amerikaner im Voraus wissen, dass ihre Träume von der Wiedererlangung der Überlegenheit und der Fähigkeit, ihren Willen mit Gewalt durchzusetzen, unerfüllbar sind. Weiterlesen auf anonymousnews.net
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Creditreform warnt vor neuer Pleitewelle: Jetzt trifft es sogar gesunde Firmen
Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erwartet 2026 noch mehr Insolvenzen und Betriebsschließungen in Deutschland. Besonders alarmierend: Laut Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch geraten inzwischen nicht mehr nur schwache Unternehmen unter Druck, sondern auch wirtschaftlich gesunde Betriebe.
Hantzsch warnt: „Besonders besorgniserregend ist derzeit, dass viele Unternehmen (…) trotz eigentlich gesunder Unternehmensstruktur aus dem Markt austreten müssen (…)“. Vor allem das verarbeitende Gewerbe verliere damit zunehmend wichtige Substanz.
Mit jeder Pleite gehe wertvolles Know-how verloren, das für den Industriestandort Deutschland dringend gebraucht werde. Allein im April wurden laut IWH 1776 Insolvenzen registriert – so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Als Ursachen nennen Experten schwachen Welthandel, geopolitische Risiken, hohe Energiepreise und wachsende Bürokratie. Der Druck auf deutsche Unternehmen dürfte damit vorerst weiter steigen. Weiterlesen auf bild.de
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Merz schwänzt Armenien-Gipfel – Versagen nun auch auf internationaler Bühne
Beim internationalen EPG-Gipfel in Armenien mit rund 50 Staats- und Regierungschefs blieb der Stuhl von Bundeskanzler Friedrich Merz leer. Obwohl dort über zentrale geopolitische Fragen und Europas Rolle im Südkaukasus beraten wurde, nahm Merz nicht persönlich teil.
Die „Berliner Zeitung“ wertet das als „ein verheerendes Signal (…)“ – gerade weil Armenien sich außenpolitisch neu orientiert und verstärkt europäische Partner sucht. Andere westliche Regierungschefs wie Emmanuel Macron waren vor Ort.
In der Region geht es auch um neue Handels- und Energiekorridore, die für Europa strategisch relevant sein könnten. Kritiker werfen Merz daher vor, außenpolitische Führungsansprüche zu formulieren, bei konkreten geopolitischen Weichenstellungen aber zu fehlen.
Der Vorgang fügt sich in eine breitere Kritik an der deutschen Außenpolitik ein: viel Anspruch in der Rhetorik, aber zu wenig Präsenz und strategische Gestaltung in entscheidenden Momenten. Via berliner-zeitung.de
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ÖSTERREICH: Mama ist nicht „vielfältig“: Kindergarten in OÖ streicht Muttertagsgedichte und -lieder
In einem katholischen Kindergarten in Oberösterreich sorgt eine Entscheidung derzeit für Aufsehen: Klassische Muttertagsgedichte und -lieder sollen künftig nicht mehr Teil des Programms sein. Man wolle allen Kindern gerecht werden, unabhängig von ihrer familiären Situation, so die Begründung. Bei vielen Eltern sorgt diese Entscheidung für Empörung.
Im Pfarrcaritaskindergarten St. Josef in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung, nahe Linz) sollen die Kinder keine klassischen Muttertagsgedichte oder -lieder mehr einstudieren. Das gilt auch für den Vatertag. (…)
„Uns ist bewusst, dass Kinder heute in ganz unterschiedlichen Familienformen aufwachsen. Klassische Rollenbilder rund um Mutter- und Vatertag spiegeln diese Vielfalt nicht immer wider und sind daher aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß für den Kindergartenalltag“, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens an die Eltern.
Die traditionelle Familie gilt als Keimzelle der Gesellschaft: Daran werden woke Weltbilder nichts ändern, denn sie wandeln abseits der Realität. Weiterlesen auf report24.news
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Die Goldgrube ist versiegt
Das Hauptquartier von BioNTech steht in Mainz, an der Goldgrube 12. Aber die Goldader – der COVID-Impfstoff – ist endgültig leer. Das Unternehmen stellt die Produktion vollständig ein, Pfizer übernimmt.
Corona-Gewinner gab es einige, doch eines der größten Beispiele war das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech. Die Chefs des Konzerns wurden von Politik und Medien zu Helden erklärt, das Unternehmen mit Milliarden an Steuergeld gefördert. Der Hype ist jedoch vorbei. Das große Geschäft mit der Corona-Impfung ist verspritzt.
BioNTech stellt seine Corona-Impfstoffproduktion in Deutschland komplett ein. Die letzten Chargen laufen noch 2026 aus, dann übernimmt der US-Partner Pfizer die Herstellung vollständig. Die Werke in Marburg, Idar-Oberstein und Tübingen sowie der Standort Singapur werden bis Ende 2027 geschlossen. Bis zu 1.860 Stellen fallen weg. Die Goldgrube ist leergesogen. Via tkp.at
+++ WIR VERGESSEN NICHT +++
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Hier geht’s zu den Short News von gestern:
Grüne, SPD und Linke kehren der Online-Plattform X geschlossen den Rücken
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33 Gedanken zu „Mama ist nicht „vielfältig“: Kindergarten in OÖ streicht Muttertagsgedichte“
* RFK Jr. kündigt Rückzug der USA aus der WHO an:
Wollten die nicht schon längst draußen sein? Und was kommt danach?
* Merz schwänzt Armenien-Gipfel – Versagen nun auch auf internationaler Bühne:
Besser als wieder hinter der Palme plaziert zu werden oder einen so unglorreichen Nicht-Empfang wie Bockbärchen nach hunderttausendkilometriger Fliegerreise zu erhalten. Immerhin kann er so dort auch keine „Fachkräfte“ „anwerben“.
* ÖSTERREICH: Mama ist nicht „vielfältig“: Kindergarten in OÖ streicht Muttertagsgedichte und -lieder:
Traurig. Singen und Dichten ist im Zeitalter bereits frühkindlicher Tablettsucht ohnehin passee.
Und das sogar bei der romkatholischen Kirche, von staatlicher oder evangelischer Seite erwartet man ohnehin schon lang nichts amderes mehr.
* Die Goldgrube ist versiegt:
War ohnehin nur als Starthilfe für die Konzernpharmafia vorgesehen. Der Goldgrubengnom hat seine Schuld getan, der Goldgrubengnom kann gehen. Das Gentechgift hingegen, das bleibt.
Ob damit auch die Ansprüche womöglich der ein oder anderen doch noch eintretenden Spritzmittelhaftungsfälle gerade noch rechtzeitig abgewehrt worden sind?
* +++ WIR VERGESSEN NICHT +++:
Einst nannte man sowas widersinnig und verrückt, heute ist es „die Wissenschaft“. Alternativlos und unfehlbar, so wie die Kirchenobersten.
Oha, die Oberpfalz! Lässt man sich dort von Besatzern kaufen, genauer gesagt verderben, süchtig machen bis zur Abhängigkeit von globalistisch-imperialistischem blutigem Geld? Warum freuen sich die Menschen in der Oberpfalz nicht auf die Befreiung? Oder sind solche Meldungen von Meinungsmanipulatoren erfunden und verbreitet worden? Die große Mehrheit der Oberpfälzer wird doch wohl eigene nützliche und insbesondere friedliche Produkte zu bieten haben.
Mehr als jeder Vierte ignoriert Fragebogen der Bundeswehr
Seit Beginn des Jahres gibt es für alle, die volljährig werden, Post von der Bundeswehr. Sie sollen einen Fragebogen ausfüllen. Für Männer ist das Ausfüllen verpflichtend, für Frauen freiwillig. Aber mehr als jeder Vierte kommt der Aufforderung nicht nach. Ziviler Ungehorsam gegen Aufrüstungspläne.
https://tinyurl.com/5yb3tnku
Wie so oft: Nur rund ein Viertel ist selbständig denkfähig und mutig, sich vernehmlich zu äußern. Der Mehrheit drohen Zwangsrekrutierung, Invalidität und Tod für außerkontinentale Profitinteressen winziger geldiger Cliquen. Insofern ist gerade eine „demokratische Mehrheit“ eine Gefahr, dass Kriege und sonstige Übel angezettelt werden können.
Hm… absichtlich nicht beantwortet oder nur verbummelt?
Und beantwortet bedeutet nicht automatisch kriegswillig, denn da könnte auch „Kriegsdienst verweigert“ draufgeschrieben worden sein.
Aber es ist wohl schon wie bei der Gentechexperimentalstechnötigung, um sich kurzfristig kleinere Ungemach zu ersparen setzt man bequem sein zukünftiges Leben aufs Spiel.
„Putin-Berater Karaganow: Weltkrieg hat längst begonnen
Der russische Geostratege Sergei Karaganow gilt als einflussreichster Berater von Präsident Wladimir Putin. Seine Thesen sind kontrovers, aber stets mit stichfesten Argumenten untermauert.“
Ich möchte nur daran erinnern, dass ein gewisser V.Selenskij – Präsident der Ukraine – schon vor 2 Monaten gesagt hat, dass der Dritte Weltkrieg längts begonnen hat.
https://www.tagesspiegel.de/internationales/selenskyj-in-interview-uber-trump-prasidenten-kommen-und-gehen-15280726.html
Aber ein gewisser Schirinowski, ein russ.-jüdsicher Politiker hatte schon 2019 prophezeiht, dass der Dritte Weltkrieg durch den Irankrieg beginnen wird. Er sagte auch das würde ca. 2024/2025 beginnen. Und er sagte damals 2019 auch voraus, dass Israel ernsthaft darüber nachdenken wird Atombomben gegen den Iran einzusetzen.
Apropos israelische Atombomben:
Vor ein paar Jahren haben , das war 2023, haben israelische Politiker in Netanjahu’s Kriegskabinett nicht nur die Forderung gestellt Atombomben auf Gaza abzuwerfen, sondern schon im Jahre 2015 hatten rechtsextreme mit Netanjahu verbündete Politiker aus einer anderen rechtsextremen israelischen Partei 2015 folgendes gesagt. Originalzitat aus einer israelischen Zeitung:
“Werft 30 Atombomben auf Iran und auf Deutschland und Ruhe ist für 1000 Jahre”
Udn wir unetrstützen auch noch solche Deutschalndhasser in israel. Netanjahu hat sich nie von diesen Sadisten distanziert, die eine Vernichtung Deutschlands mit Atombomben fordern, da Netanjahu sogar mit denen in seiner Regierung koaliert und das seit vielen Jahren. Unfassbar!
Eigentlich hätte Deutschland längst tausende von Sanktionen gegen diese Israelische Partei und gegen diese israelischen Politiker verhängen müssen.
Ein mir gut bekannter Arzt mit Weltruf hat zu mir einmal gesagt, nur mit einer Atombombe kann man bei den Arabern und Juden jemals FRIEDEN schaffen. Ich war bestürzt, das aus dem Mund eines Arztes zu hören, wobei ich mich nie für diese Rassen dort interessierte. Erinnerlich ist mir aber auch die ständige Kriegsberichterstattung von dort, seit die Bilder im Fernsehen das laufen lernten. Leb‘ wohl, lieber Freund MfG – juergen_k_krebs@web.de
Bei der Jungen Freiheit findet man Online einen Artikel vom Martenstein zum Kampf gegen Rechts. Bitte tut wieder alle total überrascht, wenn die Linken, vor über 25 Jahren einen „Kampf gegen Rechts“ ausrufen, dann ist das 2026 „total undemokratisch“, sagt der Martenstein. Nicht das die „Nazis“ das seit „damals“ sagten, z.B. auch in der JF, Kommentarbereich, vor ~20 Jahren, weil „Rechts = 50% des demokratischen Spektrums“. Was würden wir nur alle ohne die „Helden“ der ganz späten Einsicht machen?
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Besonders verlogen ist es auch noch, weil er damit ankommt: „dass der „Kampf gegen Rechts“ inzwischen nichts anderes sei als ein „Kampf gegen die Demokratie“ selbst.“ Betonung auf „jetzt“, weil das ja die fast 3 Jahrzehnte davor nicht so war, außer man war nicht in den Lügen der BRD abgesoffen und konnte selber denken. Aber so sind sie halt, „eure“ Hoffnungsträger und Fachkräfte, denen an den Lippen gehangen wird, weil sie ja „Autoritäten“ sind. Einer der „guten Linken“, die ja niemals nie Schlafsand in die Augen der tumben Masse gestreut haben, all die Jahre lang, nicht? Aber jetzt, wo das linke Menschenexperiment kurz vor der Implosion steht, da wird auf Aufklärer und Warner gemacht. Kann man drauf reinfallen, muß man aber nicht.
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„Martenstein: „Kampf gegen Rechts“ ist Kampf gegen die Demokratie“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2026/harald-martenstein-vortrag-zu-seinem-neuen-buch/
Könnte man meinen. 😉
Meiner Ansicht nach.
Wer aus Purismus einzig Edeltrüffel und vierblättrige Kleeblätter mampft wird nicht glücklich sondern schlicht und ergreifend verhungern.
Eben deshalb versauern alle theoretisch hochgradig überzeugten Gruppierungen in der Bedeutungslosigkeit während die eher opportunistisch denn konsequent handelnden Rasselbanden dadurch weiter am Ruder bleiben können, denn denen ist sowas schlicht wurst.
„RFK Jr. kündigt Rückzug der USA aus der WHO an“
Mal sehen ob sie das wirklich meinen…
Der geplante Abzug von mindestens 5000 US-Soldaten aus Bayern sorgt in der Oberpfalz für massive Unruh –
Ein Wirschaftszweig?
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Da können doch dann mehr Muslime untergebracht werden?
Wurden die M.ssen, die im Zuge dieser m. A. n. angeblichen Afghänistankr.se hier eingeflogenen vor allem archaischen Müsselmänners nicht damals in Rämstein abgeladen bzw. dorthin verfrachtet wenn ich mich richtig erinnere?
Wurden und werden die dort womöglich für den Großen J.häd im Abendländle trainiert?
Frage ja nur mal so.
Meiner Ansicht nach.
Wär erinnert sich noch daran, als in den Altbundesländern die Kinder, ihre Eltern mit dem Vornamen anreden sollten?
Unterhaltung auf einer Ebene?
Kranke Welt!
Lorena, das waren schon damals so ein paar m. A. n. beklöppte Dauerhippies. Die sonstige Bev.lkerung blieb bei Mama und Papa.
Davon abgesehen: spätestens jetzt dürfte doch klar sein, dass dieser ganze gehypte angebliche Fäminismüs, der hier die M.cht angeblich übernehmen würde, nichts als ein Pseudo(=Falsch)-Fäminismüs ist, während in Wahrheit vor allem ein Kr.eg gegen alles Weibliche und damit das Leben selbst geführt wird von diesen maechtigsten weiblichkeitsfaindlichen Anti-Leben-Männern und ihren von ihnen installierten VasällenInnen, die am Ende dann genauso auf ihrer Abschüssliste stehen, weil für diese Maechtigsten nur „nötzliche Idiöten“, was diese aber nicht begreifen können oder wollen in ihrem m. A. n. grenzenlosen Geltungsbedürfnis, ihrer grenzenlosen Eitelkeit und Selbst-HERR-lichkeit.
Meiner Ansicht nach.
Lorena
Selbst die LEHRER haben sich auf diese „unterste EBENE“ begeben. Nun wundern sich diese VORBILDER jetzt darüber, dass sie plötzlich sich alle „gleich“ fühlen, die einst erforderliche ACHTUNG ist damit verloren gegangen !
Die Lehrer ließen sich mit „DU“ und ihrem Nachnamen anreden!
Mutter soll zur „besamten Person“ werden
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Die woken Demokraten in den USA wollen sich nicht geschlagen geben, sondern spannen den Bogen noch weiter. Im Staat Wisconsin wurde ein Gesetzentwurf im Staatsparlament eingebracht, mit dem gemäß der Gender-Ideologie verschiedene Begriffe ersetzt werden sollen.
https://katholisches.info/2025/02/26/mutter-soll-zur-besamten-person-werden/
Eben – nix mit Fäminismüs. Jetzt schon von der „gebärenden Person“ zur „besamten Person“. „Besamt“ werden Tiere wie z. B. Pferde und Kühe in Züchtungen – ergo wird jetzt die Frau zum vom Gottmann „besamten“ (auch gegen ihren Willen) Tier degradiert. Begreift das zumindest hier auf dem Blog mal alle.
Das ist ein Pseudo-Fäminismüs, der diesen in W.hrheit brütalen Kr.eg gegen alles Weibliche inkl. Mutter Erde, Mutter Natur verschleiern und wiedermal der „EVA“ die Schuld dieser in Wahrheit weiblichkeitsh.ssenden Patriarchen in die Schuhe schieben will. Frauen die da mitmachen fehlt m. A. n. der Horizont, um das zu begreifen, zu erfassen. Die lassen sich in ihrer Dekadenz, ihrem Geltungsbedürfnis wie eh und je seit Machtübernahme des Patriarchats benutzen für Gäld und m. A. n. Scheinanerkennung, sie erkennen nicht, dass sie nach Strich und Faden belogen und ausgenutzt und benutzt werden.
Meiner Ansicht nach.
So viel ich weiß wollen in Deutschland alle linke Parteien, außer der linken Partei von Sahra Wagenknecht, die Begriffe Vater und Mutter in Deutschland überall streichen.Statt dessen sollen diese durch Elternteil 1 und Elternteil 2 ersetzt werden.
Ah – und wer ist dann Elternteil 1 und Elternteil 2? Und ist im Falle, dass Elternteil 2 die Mutter ist, diese dann als Elternteil nur zweitrangig wie im Isse läm?
Frage ja nur mal so.
Meiner Ansicht nach.
Kriegsvorbereitung
EU 3.0, oder die Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland als neuer Kern des europäischen Projekts
Die EU nimmt immer eindeutiger Kurs auf einen Krieg mit Russland. Das hat auch der letzte EU-Gipfel ein weiteres Mal bestätigt.
https://anti-spiegel.ru/2026/eu-3-0-oder-die-vorbereitung-auf-einen-krieg-mit-russland-als-neuer-kern-des-europaeischen-projekts/
Die Kriegstreiberparteien:
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, deutsche Politikerin der FDP und Mitglied des Europäischen Parlaments.
.Die Grünen, einst sogenannte Friedenskämpfer, nun für Waffenlieferungen……….
Pistorius, SPD fordert eine „Kriegstüchtigkeit“ der Bundeswehr zur Abschreckung, insbesondere angesichts des Russland-Ukraine-Krieges…….
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Nur selbst sollen in den Krieg die Anderen ziehen, also nicht die Entscheider?
„AfD-Vizechef Gottschalk lobt Wärmepumpen und E-Autos“
https://www.mmnews.de/aktuelle-presse/250016-afd-vizechef-gottschalk-lobt-waermepumpen-und-e-autos
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Ahhh, die „Alternative“ oder beim richtigen Namen genannt, die CDU 2.0. Wärmepumpen bedeuten für viele Bestandsbauten eine extreme Kostensteigerungen, also sollte der Mann in so ein „nicht“ saniertes Gebäude umziehen müssen, mit Wärmepumpe, notfalls unter Zwang. Denn die hunderttausend(e) Euro Sanierungskosten, damit es mit der „billigen“ Wärmepumpe was wird, hat gerade nicht jeder, sind für ihn aber wohl OK. Bestandsbauten sind dabei auch Häuser aus den 90ern oder solche die damals saniert wurden und jetzt nicht hinreichend luftdichte Schimmelpilzfallen darstellen, damit es mit der Wärmepumpe was wird. Im gleichen Atemzug darf man dann wohl annehmen, daß die „Fördergelder“ für solche „Sanierungen“ dann auch bei seiner „A“fD fließen würden.
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Auch die Subventionen die er dafür erhalten hat so ein Ding bei sich einzubauen sind für ihn wohl OK. Irgendwo muß das Steuergeld ja verbrannt werden. Das man riesige Strommengen bräuchte um das Land mit Wärmepumpe zu heizen stört ihn auch nicht. Das Stromnetz ist dafür nicht ausgelegt und es kostete hunderte Milliarden, wenn nicht Billionen, es auszubauen? Wo der Strom dann herkommt? Alles kein Thema. Das es dafür die Arbeiter nicht gibt? Man damit das ganze Land auf Strom, also auf ein einziges System setzt, was so richtig genial ist, wenn dann Krieg kommt oder die Technik gehackt wird, weil damit schlagartig alles dann weg ist? Auch egal. Heizöl, Kohle, Holz, selbst Gas, alles störungsresistenter als nur Strom für alles. Insbesondere wenn noch die „E“-Autos hinzukommen.
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Das sein E-Auto nicht alltagstauglich ist, wenn man zu „weit“ fahren will oder es „zu kalt“ ist? Warum sollte ihn das stören? Wie viele Subventionen hat er wohl bekommen um so ein „Auto“ zu kaufen? Wo lädt er, wenn er kein Einfamilienhaus hätte? Ect. pp.
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Natürlich wollen die Bauern keine Subventionen, während die EUdSSR, in der er bleiben will, Billigzeug aus immer mehr Gegenden der Welt kommen läßt. Südamerika, Indien, Ukraine, USA, wer braucht da schon Subventionen? Und die Rente, so auf Niveau Merz + US-Finanzheuschrecken und dicke Versorgungsposten für verdiente Parteigenossen im „Staatsfonds“. Sicherlich wird der dann solide investieren, in Rüstungsunternehmen und grüne Zukunftsindustrien, nicht? Jedenfalls bei den Figuren, die da schon als Führungskräfte in den Startlöchern stehen, kann das gar nicht scheitern (und wenn doch haftet der Steuerzahler).
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Er sagt halt alles was man sagen würde, wenn man geil darauf ist mit der CDU ins Bett zu springen (oder ein U-Boot ist), „Anschlußfähigkeit“ herstellen. Gilt „Anschluß“ in der BRD nicht mehr als „Nazi“? (Und bitte, der Mann erzählt da nicht einfach nur so vom Wochenende, solche Dinge werden mit politischer Absicht verbreitet, schon gar nicht in der „Gehaltsklasse“ als „Vizechef“.)
Gottschalk wohnt seit 2017 in Nettetal
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https://www.youtube.com/watch?v=C5cM_m7aJTA
SACHSEN-ANHALT: Spitzenkandidat der AfD packt aus! Ulrich Siegmund äußert sich zum Umfrage-Rekord
https://www.youtube.com/watch?v=iL8RLb1PIPc
Oder ein U-Bööt, ein V-Männe.
Meiner Ansicht nach.
„Trumps Truppenabzug aus Deutschland versetzt ganze Region in Alarmbereitschaft“
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Was haben die eigentlich 1990 ff. gemacht? In den 80ern waren ~250.000 G.I.s in West-Deutschland zu finden, jetzt noch ~40.000. Was ist da noch geschehen? Ganze Regionen sind wohl untergegangen, oder? Oder anders gefragt, was kommt nach „Alarmbereitschaft“?
Die neuen Erzkommunisten werden ALLES zerstören was einst unsere KULTUR, EHRLICHKEIT, MORAL und SITTE war, nichts ist ihnen mehr heilig, sie sind nur noch auf ZERSTÖRUNG des menschlichen Daseins aus. Durch die Wiedereinführung der Frankfurter Schule nach 1945 haben sich deren rücksichtslosen
MUSTER-SCHÜLER regelrecht „hoch“ geschlichen und haben die wichtigen POSTEN klammheimlich übernommen. Keiner der so tollen DEMOKRATEN haben sie daran gehindert, sie waren selbst in ihren „eingeengten DENKEN“ so verblendet und haben es nicht gemerkt. FJS hat es kommen gesehen: „Sie sind wie die MELONEN, außen grün, aber innen tiefrot !“
Nun sind „uns“ nur noch die großspurigen SPRÜCHEKLOPFER und SCHÖNREDNER geblieben, die außer haltlosen VERSPRECHUNGEN nichts einhalten, der BRD-UNTERGANG wird auch von IHNEN fortgesetzt ! Eigentlich werden durch die Verlegung der schaffenden und wichtigen INDUSTRIEN nach ASIEN und auf die „anfälligen“ CONTAINER-SCHIFFE, die „gesamte WELTWIRTSCHAFT“ zerstört. Die KOSTEN schießen ins „unbezahlbare UFERLOSE“ und so werden die FLUCHT-BEWEGUNGEN aus den armen Ländern nur noch steigen und die noch reicheren Länder ebenso in die ARMUT stürzen. Schwab behält am ENDE recht !
Die Erb- und Wohlstandsgesellschaft!
Es ist zum K….
Als Kind der Nachkriegsgeneration in der DDR habe ich noch viele Männer mit nur einem Arm oder einem Bein gesehen und die haben nach dem Krieg gearbeitet!
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Heinz Florian Oertel war ein deutscher Reporter, Moderator und Schauspieler, er sagte einmal nach der Wende, dass er sich gut mit seinen Kollegen im Westen verstanden hat. Wir waren alle im Krieg, hatten alle die gleiche Vergangenheit!
Eben. Bis zum Kr.egsende bzw. dem Mäuerbau gab es noch keine 2 dt. Hälften. Mein Vater lag monatelang in Halle im Lazarett. Für diese Gäneration war die Teilung von D Unr.cht.
Meiner Ansicht nach.
Lorena
In den 50er Jahren zahlten wir Arbeitnehmer einen Rentenbeitrag von 12% ein, davon die Hälfte der Arbeitgeber. Von diesen 12 % wurden die normalen
Erwerbsunfähigkeits-Renten, die normalen Altersrenten, die Renten für die Soldaten-Witwen, die Waisenrenten für deren Kinder, sowie die Kriegsbe-chädigten-Renten bezahlt ! Heute reichen die rd. 20% Rentenbeitrag (AN/AG) sowie der Bundeszuschuß nicht mehr aus. Der Schwiegervater meiner Schwägerin hatte im Krieg ein Bein verloren, er arbeitete aber volle Stunden, und so wird es auch ANDEREN damals ergangen sein !
Schwöbbes und die Superl.gen setzen sich durch würde ich eher sagen als dass er/sie r.cht hat/haben. Eher setzen „SIE“ „IHR“ m. A. n. Unr.cht durch.
Meiner Ansicht nach.