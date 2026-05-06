Mama ist nicht „vielfältig“: Kindergarten in OÖ streicht Muttertagsgedichte

+ RFK Jr. kündigt Rückzug der USA aus der WHO an + Trumps Truppenabzug aus Deutschland versetzt ganze Region in Alarmbereitschaft + Putin-Berater Karaganow: Weltkrieg hat längst begonnen + Creditreform warnt vor neuer Pleitewelle: Jetzt trifft es sogar gesunde Firmen + Merz schwänzt Armenien-Gipfel – Versagen nun auch auf internationaler Bühne + Die Goldgrube ist versiegt

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RFK Jr. kündigt Rückzug der USA aus der WHO an

RFK JR. Erschüttert die globale Ordnung – Die USA schließen den Rückzug der WHO mit der letzten Botschaft ab: „Wir werden nie wieder von ihnen regiert werden“

HHS-Sekretär Robert F. Kennedy Jr. kündigte den vollständigen Rückzug der USA aus der Weltgesundheitsorganisation an. In einer historischen Rede deckte er das Versagen der WHO während der COVID-19-Krise auf und erklärte, dass die amerikanische Gesundheitspolitik nicht länger gegenüber nicht gewählten ausländischen Beamten Rechenschaft ablegen werde. Dieser Schritt fordert die nationale Souveränität zurück, beendet die US-Finanzierung und formt die globale Führungsrolle im Gesundheitswesen neu.

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Trumps Truppenabzug aus Deutschland versetzt ganze Region in Alarmbereitschaft

Der geplante Abzug von mindestens 5000 US-Soldaten aus Bayern sorgt in der Oberpfalz für massive Unruhe. Besonders betroffen wäre der Raum um Vilseck und Grafenwöhr, wo US-Streitkräfte seit Jahrzehnten ein zentraler Wirtschaftsfaktor sind.

Landrat Richard Reisinger sagt, „die ganze Region ist (…) in Aufruhr“, nachdem sich bestätigt habe, dass der angekündigte Teilabzug vor allem diesen Standort treffen könnte. Allein in der Region hängen tausende zivile Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Präsenz der Amerikaner. Die wirtschaftlichen Folgen könnten erheblich sein: Restaurants, Vermieter, Handwerksbetriebe, Supermärkte und zahlreiche Dienstleister würden wichtige Kundschaft verlieren. Laut Schätzungen stehen in der Region jährlich mehrere hundert Millionen Euro an Wirtschaftskraft mit den US-Stützpunkten in Verbindung.

Lokalpolitiker fordern deshalb bereits Unterstützung von Bund und Ländern sowie einen „Plan B“ zur wirtschaftlichen Absicherung. Denn viele Kommunen fürchten, dass ein größerer US-Abzug ihre ohnehin angeschlagene Wirtschaftsstruktur zusätzlich destabilisieren würde. Weiterlesen auf welt.de

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Putin-Berater Karaganow: Weltkrieg hat längst begonnen

Der russische Geostratege Sergei Karaganow gilt als einflussreichster Berater von Präsident Wladimir Putin. Seine Thesen sind kontrovers, aber stets mit stichfesten Argumenten untermauert.

In jüngster Vergangenheit forderte er beispielsweise, man müsse zur Abschreckung des Westens mal eine kleine Atombombe über Warschau abwerfen. In einem Gastbeitrag erklärt er nun, warum der Dritte Weltkrieg längst begonnen hat und wie Russland diesen gewinnen wird.

Nuklearwaffen machen bei optimaler Anzahl und richtiger Einsatzdoktrin eine nichtnukleare Überlegenheit unmöglich und sparen Mittel für die Streitkräfte. Unsere “Burewestniks”, “Oreschniks” und andere Hyperschall-Trägermittel müssen den Gegner davon überzeugen.

Es gilt, eine neue Generation vorzubereiten, damit die Amerikaner im Voraus wissen, dass ihre Träume von der Wiedererlangung der Überlegenheit und der Fähigkeit, ihren Willen mit Gewalt durchzusetzen, unerfüllbar sind. Weiterlesen auf anonymousnews.net

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Creditreform warnt vor neuer Pleitewelle: Jetzt trifft es sogar gesunde Firmen

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erwartet 2026 noch mehr Insolvenzen und Betriebsschließungen in Deutschland. Besonders alarmierend: Laut Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch geraten inzwischen nicht mehr nur schwache Unternehmen unter Druck, sondern auch wirtschaftlich gesunde Betriebe.

Hantzsch warnt: „Besonders besorgniserregend ist derzeit, dass viele Unternehmen (…) trotz eigentlich gesunder Unternehmensstruktur aus dem Markt austreten müssen (…)“. Vor allem das verarbeitende Gewerbe verliere damit zunehmend wichtige Substanz.

Mit jeder Pleite gehe wertvolles Know-how verloren, das für den Industriestandort Deutschland dringend gebraucht werde. Allein im April wurden laut IWH 1776 Insolvenzen registriert – so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Als Ursachen nennen Experten schwachen Welthandel, geopolitische Risiken, hohe Energiepreise und wachsende Bürokratie. Der Druck auf deutsche Unternehmen dürfte damit vorerst weiter steigen. Weiterlesen auf bild.de

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Merz schwänzt Armenien-Gipfel – Versagen nun auch auf internationaler Bühne

Beim internationalen EPG-Gipfel in Armenien mit rund 50 Staats- und Regierungschefs blieb der Stuhl von Bundeskanzler Friedrich Merz leer. Obwohl dort über zentrale geopolitische Fragen und Europas Rolle im Südkaukasus beraten wurde, nahm Merz nicht persönlich teil.

Die „Berliner Zeitung“ wertet das als „ein verheerendes Signal (…)“ – gerade weil Armenien sich außenpolitisch neu orientiert und verstärkt europäische Partner sucht. Andere westliche Regierungschefs wie Emmanuel Macron waren vor Ort.

In der Region geht es auch um neue Handels- und Energiekorridore, die für Europa strategisch relevant sein könnten. Kritiker werfen Merz daher vor, außenpolitische Führungsansprüche zu formulieren, bei konkreten geopolitischen Weichenstellungen aber zu fehlen.

Der Vorgang fügt sich in eine breitere Kritik an der deutschen Außenpolitik ein: viel Anspruch in der Rhetorik, aber zu wenig Präsenz und strategische Gestaltung in entscheidenden Momenten. Via berliner-zeitung.de

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ÖSTERREICH: Mama ist nicht „vielfältig“: Kindergarten in OÖ streicht Muttertagsgedichte und -lieder

In einem katholischen Kindergarten in Oberösterreich sorgt eine Entscheidung derzeit für Aufsehen: Klassische Muttertagsgedichte und -lieder sollen künftig nicht mehr Teil des Programms sein. Man wolle allen Kindern gerecht werden, unabhängig von ihrer familiären Situation, so die Begründung. Bei vielen Eltern sorgt diese Entscheidung für Empörung.

Im Pfarrcaritaskindergarten St. Josef in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung, nahe Linz) sollen die Kinder keine klassischen Muttertagsgedichte oder -lieder mehr einstudieren. Das gilt auch für den Vatertag. (…)

„Uns ist bewusst, dass Kinder heute in ganz unterschiedlichen Familienformen aufwachsen. Klassische Rollenbilder rund um Mutter- und Vatertag spiegeln diese Vielfalt nicht immer wider und sind daher aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß für den Kindergartenalltag“, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens an die Eltern.

Die traditionelle Familie gilt als Keimzelle der Gesellschaft: Daran werden woke Weltbilder nichts ändern, denn sie wandeln abseits der Realität. Weiterlesen auf report24.news

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Die Goldgrube ist versiegt

Das Hauptquartier von BioNTech steht in Mainz, an der Goldgrube 12. Aber die Goldader – der COVID-Impfstoff – ist endgültig leer. Das Unternehmen stellt die Produktion vollständig ein, Pfizer übernimmt.

Corona-Gewinner gab es einige, doch eines der größten Beispiele war das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech. Die Chefs des Konzerns wurden von Politik und Medien zu Helden erklärt, das Unternehmen mit Milliarden an Steuergeld gefördert. Der Hype ist jedoch vorbei. Das große Geschäft mit der Corona-Impfung ist verspritzt.

BioNTech stellt seine Corona-Impfstoffproduktion in Deutschland komplett ein. Die letzten Chargen laufen noch 2026 aus, dann übernimmt der US-Partner Pfizer die Herstellung vollständig. Die Werke in Marburg, Idar-Oberstein und Tübingen sowie der Standort Singapur werden bis Ende 2027 geschlossen. Bis zu 1.860 Stellen fallen weg. Die Goldgrube ist leergesogen. Via tkp.at

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

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