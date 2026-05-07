Selenskyi, Macron und Al-Qaida „zündeln gemeinsam“ in Mali

An der jüngsten Offensive von Al-Qaida und der Azawad-Befreiungsfront (ALF) in beträchtlichem Umfang, scheinen sich auch Frankreich und die Ukraine beteiligt zu haben.
Im Kampf um nationale Befreiung des Zentral-und Westafrikanischen Raumes scheinen sich die ehemaligen französischen Kolonialherren nicht geschlagen geben zu wollen und scheinen nun in Selenskyi offenbar einen „nicht ganz uneigennützigen“ Unterstützer gefunden zu haben.
Phase des offenen Widerstandes „brechen“
Die Großteils Westafrikanischen Staaten, allen voran Mali unter seinem jungen Präsidenten Ibrahim Traore befinden sich bekanntlich in einer Phase offenen Widerstandes gegen die Abhängigkeit von Frankreich. Doch ganz so simpel darf man diese Entwicklung freilich nicht betrachten, ist diese doch auch „innerafrikanisch“ historisch gewachsen.
Der US-Krieg gegen Libyen im Jahr 2011, als man Al-Qaida-Strukturen und Söldnergruppen unterstützt hatte, um die libysch-arabische Jamahiriya zu stürzen, schuf eine immer tiefer werdende „Zone“ der Instabilität, die bis heute ungelöst ist.
Es scheint, dass Frankreich dann einem ähnlichen Skript folgte, das zuvor von den USA in Syrien angewandt worden war. Es galt also den Vorwand von Al-Qaida-ähnlichen Aktivitäten zu operationalisieren, um französische Truppen in jene zentral- und westafrikanischen Länder zu entsenden, in denen Al-Qaida und/oder der Islamische Staat präsent gewesen waren. Gruppen der souveränen Führungsbewegungen in Mali, Burkina Faso und Niger hatten zunehmend beklagt, dass die französische Militärpräsenz, formal freilich auf bilateraler Zusammenarbeit beruhend, in der Praxis die Ausübung souveräner Autonomie einschränkt hatte. Dabei waren Sicherheitsprioritäten, operatives Design und strategische Zielsetzung, wie auch die einheimische Entscheidungsfindung konsequent ignoriert worden. Die Antiterrorismus-Doktrin war weithin als extern tituliert worden um dann durch asymmetrische Koordinationsmechanismen, bei denen der lokale Staat nur als Partner in der Ausführung fungierte, schlussendlich umgesetzt zu werden.
Unter dem „neokolonialen“ Titel
Die anhaltende Präsenz französischer Streitkräfte auf nationalem Territorium war von diesen aufstrebenden Führungsgruppen daher als Beweis für neokoloniale Hybris im Großen und Ganzen interpretiert worden, insbesondere da die nationalen Streitkräfte keine vollständige Kontrolle über ganze Landesteile gehabt hatten. Dieses Argument wurde später auf monetäre Regelungen wie das CFA-Rahmenwerk (Colonies Françaises d’Afrique) ausgeweitet, verbunden mit anhaltendem äußeren militärischen Engagement, was diese Regierungen als Souveränität bezeichneten, jedoch keineswegs in einer wirksamen strategischen Praxis umgesetzt hatten.
Diese souveränistischen Bewegungen, insbesondere im Militär, waren weiter als frühere diplomatische Kritik gegangen und haten in deutlich schärferen Worten argumentiert, dass die französischen Streitkräfte in der Praxis die dschihadistische Bedrohung, der sie formell begegnen sollten, nicht lösten und dass die fortgesetzte Präsenz von Operationen wie Barkhane vielmehr in ein breiteres Sicherheitsumfeld kontrollierter Instabilität eingebettet seien. Das Fortbestehen von Gruppen wie Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin wurde nicht als operatives Versagen angesehen, sondern als Beweis dafür, dass die Terrorismusbekämpfung lediglich eine Tarnung für ein langanhaltendes äußeres militärisches Engagement war und sich die anhaltende regionale Unsicherheit nur gegenseitig verstärkte.
Terrorismusbekämpfung als Vorwand für Militärpräsenz
Kurz gesagt, Frankreich unterstützte de facto die westlichen Kräfte, die Al-Qaida- und IS-Gruppen unterstützten, die sie allerdings nominell neutralisieren hätten sollen. Der eigentliche Zweck schien offenbar zu sein, Instabilität zu gewährleisten, um die französische Militärbesatzung auszuweiten, um zu verhindern, dass sich diese Länder wirtschaftlich entwickeln und multilaterale sowie souveräne Diplomatie verfolgen können. Schließlich begannen jedoch national gesinnte souveränistische Führer im Militär, einen Plan zu schmieden, während die nominell zivilen Regierungen nur als Sprachrohre für das fungierten, was eine französische Wiederbesetzung durch „die Hintertüre“ geworden war. Diese Offiziere begannen schließlich im Geiste von Thomas Sankara zu agieren.
In Folge übernahmen diese souveränen Führungsgruppen, insbesondere im Militär in Mali (2020–2021), Burkina Faso (2022) und Niger (2023), selbst die Kontrolle über die verbliebenen nationalen Regierungen und trennten sich schrittweise von ECOWAS-Institutionen, einschließlich Sanktionen und erklärten die Absicht, die Allianz der Sahel-Staaten (Alliance des États du Sahel; AES) zu begründen. Parallel dazu verlagerten diese Regierungen die Sicherheitspartnerschaften von der Operation Barkhane weg, zunehmend auf russische Sicherheitsunterstützung, am sichtbarsten durch die Wagner-Gruppe und später das Africa Corps-Framework des russischen Verteidigungsministeriums.
Operationen in Mali dauern an
Was sich in den letzten Tagen in Mali von der unsicheren Peripherie von Bamako bis hin zu den lang umkämpften nördlichen Korridoren ereignet hat, wird als „koordinierte Angriffe“ berichtet. Bewaffnete Formationen, die mit dem Al-Qaida-Ableger Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin verbunden sind, in operativer Allianz mit der, von Tuareg dominierten Azawad Liberation Front, initiierten eine geografisch verteilte Offensive
Schüsse und Detonationen waren sogar in der Nähe des internationalen Flughafens Modibo Keita und besonders rund um Kati selbst registriert worden. Der wichtigste Militärstützpunkt und die Residenz des malischen Präsidenten liegen in der Nähe.
Die malischen Streitkräfte identifizierten die Angreifer zunächst als „nicht identifizierte Terrorgruppen“, erklärten dann die Lage unter Kontrolle zu haben und wiesen darauf hin, dass die Operationen jedoch weiterhin andauerten. Einige unbestätigte Berichte deuteten darauf hin, dass bei Angriffen des Africa Corps bis zu tausend JNIM- und alliierte Kämpfer getötet wurden.
Reuters hat bestätigt, dass der malische Verteidigungsminister Sadio Camara im Zuge der Gefechte getötet wurde. Es deutet alles darauf darin hin, dass es sich um eine gut geplante Operation handelt, die normalerweise nicht mit improvisierten Aufständen assoziiert werden kann.
Lawrow kommentiert Ereignisse
Der russische Außenminister Sergey Lawrow deutete an, dass westliche Akteure, insbesondere Frankreich, Bemühungen unternehmen würden, die Regierungen in Bamako, Ouagadougou und Niamey zu destabilisieren, die sich als unvereinbar gegenüber vorherigen Vereinbarungen erwiesen haben. Während die russischen Geheimdienste noch weiter gegangen sind und behaupten, Emmanuel Macron habe Pläne zur Eliminierung genehmigt. Was man vorsichtig als „unerwünschte Führung“ bezeichnet, eine Formulierung, die es schafft, das gesamte Problem der postkolonialen Souveränität in zwei Worten zusammenzufassen. Die französischen Behörden ihrerseits lehnen erwartungsgemäß jede Beteiligung im terroristischen Aufstand in Mali ab, obwohl sie offen den Wunsch geäußert hatten, Personen genau im Stil von Männern wie Verteidigungsminister Camara zu neutralisieren.
Ob man diese Ansprüche entweder von den Russen oder Franzosen akzeptiert, ist dennoch zweitrangig. Es geht dabei auch um das Fortbestehen eines Finanz- und Währungssystems, in dem große Teile des frankophonen Afrikas durch traditionelle Mechanismen und Bankabhängigkeiten an Pariser Institutionen gebunden sind, die selbst in das breitere Liquiditätsumfeld der Wall Street und der City of London eingebettet sind. Eine Konfiguration, die sich als ebenso bemerkenswert widerstandsfähig wie auch ausbeuterisch erwiesen hat, nicht zuletzt, weil sie seit Jahrzehnten von einer fast liturgischen Wiederholung der Sprache der Befreiung, Entwicklung und Partnerschaft begleitet wird.
Dennoch sind dadurch nationale Befreiungskräfte in Mali, Burkina Faso und Niger an die Macht gekommen und haben sich mit der Russischen Föderation verbündet, die ihrerseits ihr Engagement zur Unterstützung solcher Selbstbestimmungskämpfe in Entwicklungsländern und im sogenannten globalen Süden, wie sie es in einer früheren Epoche getan hatten, weitergeführt hatten. Somit ist dieses Kapitel in Afrikas neu entstehender Geschichte sowohl zukunftsorientiert als auch erinnernd und weckt auch etwas Nostalgie.
Selenskyi als „aktiver Unterstützer“
Die Erwähnung externer Akteure endet allerdings nicht mit Frankreich, es gibt auch wiederkehrende Anschuldigungen gegen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der angeblich Al-Qaida Informationen bzw. Drohnenfähigkeiten zur Verfügung gestellt wie auch ISIS-nahe aufständische Elemente diesbezüglich unterstützt hatte.
Drei afrikanische Länder, die französische Truppen vertrieben und sich von der ECOWAS distanziert haben, bauen ungleichmäßig, aber mit Beharrlichkeit alternative Sicherheitspartnerschaften auf. Am sichtbarsten ist dies mit Russland und seinem Afrika-Korps, das aus Wagner heraus neu gegründet wurde.
Und so gibt es Hinweise darauf, dass der gegenwärtige Moment nicht nur ein weiterer Zyklus in einem bekannten Muster ist.
Es könnte somit der Beginn einer substanzielleren Neuordnung sein, in dem die Idee der afrikanischen Souveränität, der lang einstudierte Traum von so vielen Hunderten Millionen über mehrere Jahrhunderte, Bedeutung anzunehmen beginnt. Eine Entwicklung, die, wenn sie fortgesetzt wird, die Elemente der postkolonialen Rhetorik endgültig obsolet machen und durch die Realität ersetzen könnte. Die ehemaligen Kolonialmächte werden bitter erkennen müssen, dass der „afrikanische Vampirball“ zu Ende geht.
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13 Gedanken zu „Selenskyi, Macron und Al-Qaida „zündeln gemeinsam“ in Mali“
EU vs. Russland
Die methodische Militarisierung und Kriegsvorbereitung der EU
Die EU bereitet sich, das sagt sie selbst, auf einen Krieg mit Russland vor. Wie weit die Vorbereitungen in einigen Ländern bereits gehen, ist beängstigend.
https://anti-spiegel.ru/2026/die-methodische-militarisierung-und-kriegsvorbereitung-der-eu/
„Putin-Berater Karaganow: Weltkrieg hat längst begonnen“
Ich möchte nur daran erinnern, dass ein gewisser V.Selenskij – Präsident der Ukraine – schon vor 2 Monaten gesagt hat, dass der Dritte Weltkrieg längst begonnen hat.
https://www.tagesspiegel.de/internationales/selenskyj-in-interview-uber-trump-prasidenten-kommen-und-gehen-15280726.html
Aber ein gewisser Schirinowski, ein russ.-jüdischer Politiker hatte schon 2019 prophezeiht, dass der Dritte Weltkrieg durch den Irankrieg beginnen wird. Er sagte auch , dass dieser ca. 2024/2025 beginnen würde. Und er sagte damals 2019 auch voraus, dass Israel ernsthaft darüber nachdenken wird Atombomben gegen den Iran einzusetzen.
Apropos israelische Atombomben:
Vor ein paar Jahren , das war 2023, haben israelische Politiker in Netanjahu’s Kriegskabinett nicht nur die Forderung gestellt Atombomben auf Gaza abzuwerfen, sondern schon im Jahre 2015 hatten rechtsextreme mit Netanjahu verbündete Politiker aus einer anderen rechtsextremen israelischen Partei 2015 folgendes gesagt. Originalzitat aus einer israelischen Zeitung:
“Werft 30 Atombomben auf Iran und auf Deutschland und Ruhe ist für 1000 Jahre”
Und wir unterstützen auch noch solche Deutschlandhasser in Israel. Netanjahu hat sich nie von diesen Sadisten distanziert, die eine Vernichtung Deutschlands mit Atombomben fordern, da Netanjahu sogar mit denen in seiner Regierung koaliert und das seit vielen Jahren. Unfassbar!
Eigentlich hätte Deutschland längst tausende von Sanktionen gegen diese Israelische Partei und gegen diese israelischen Politiker verhängen müssen.
Mein ENKELSOHN war u.a. durch die BUNDESWEHR drei mal in MALI, es war allerdings „grundgesetzwidrig“, aber wem kümmert dies schon ?
der amisklave braucht
kein hirn))
wie schauts mit deinem
enkel aus?
hat der keinen bock auf
richtige arbeit?
Wie schaut es den mit IHREM HIRN aus, denn ist das Hirn zu kurz gekommen, wird gerne die Moral genommen. Keine Argumente aber Arroganz, Beleidigungen und Dummheit. Ein Mensch, der andere beleidigt, um sich selbst groß zu fühlen, ist in Wahrheit die ärmste Seele von allen.
wenn militarisierte
deppenenkel zum
schmaus angeboten
werden darf man
ruhig zuschlagen…
mister @lang^^
da sie sich anscheinend
gross fühlen und gar hirn
träger sind…wieso der
begriffsstutzige kürzel
@lang??
Moin
Welcher Hirni hält sein „Heiligtum“ das Telefon auf so einen QR-Code?
Ist doch wie mit so einer Bordsteinschwalbe, einmal Reinhalten und schwupps hat Mann/Frau eine Seuche am Kadaver …
Der Pegel meiner Schadenfreude ist außerordentlich hoch! *grins*
Diese Pandemie der Verdummung muss endlich wieder beendet werden!
.
Herr lasse Hirn regnen oder große Steine. Was ist egal, Hauptsache du triffst die richtigen …
mfg
Sinngemäß gebe ich mal kurz gem. „Superl.gen re GIER en die Welt, Teil 3“ wieder, was das wahre Ziel hinter all diesem m. A. n. ausgemachten W.hnsinn ist, wie es auch schon Georg Schramm – leider ansonsten l.nks verortet – in seinen Recherchen zum Armagäddon darlegte:
https://www.youtube.com/watch?v=FM1-1Qw86xg
Dieser erwartete ‚Erlöser‘ -bei den Müssels der Mahadi/Mahdi, bei den J.d.n der Messias, bei den Evangelikalen und m. A. n. auch Katholen Jesus (oder bei Letzteren auch umgekehrt) soll ja wenn ich mich richtig erinnere erst kommen, wenn die Welt sozusagen nach dem Armagäddon in Schutt und Asche liegt, das totale Chaös herrscht und so wie es ausschaut sind sie mit aller Gewölt seitens der 3 bei Georg Schramm genannten Fraktionen und m. A. n. auch des VATI – KANNS dabei, dieses Armagäddon zu insenieren, damit dann der vermeintliche Erlöser käme – also sie haben offenbar null Bock zu warten, ob dieser sich von alleine irgendwann bequemt zu erscheinen. Alle außer „IHNEN“ sollen dann wohl hinweggerafft sein, während sie als die vermeintlich Auserwaehlten dann von diesem vermeintlichen „Erlöser“ in sog. „NEUE JERUSALEM“ auf der „NEUEN ERDE“ gebracht/geholt würden, während alle anderen von ihnen als „halbtierische“ Wesen (auch diesen Superl.genschriften zu entnehmen) Betrachtete vernichtet und in die Hoelle gefahren würden.
Vor vielen Jahren las ich mal einen Artikel, nach dem der Jacöb vom Röten Schülde wenn ich mich richtig erinnere sagte, Gäld und M acht seien für „SIE“ nur Mittel zum Zweck. Daher gehe ich davon aus, dass das Vorgenannte dieser Zweck ist.
Allerdings meinen „DIE“ offenbar nicht den wahren guten Messias/Erlöser, sondern diesen erwarteten angeblichen Antichr.sten Maitreya Christus.
Also man kann nur gelinde gesagt mutmaßen, dass wir es hier mit völlig Ver-rückten zu tun haben und hätten sie sich nicht auf m. A. n. unlautere Weise an einer derartige M.cht nebst unvorstellbarem Reichtum gebracht, wären sie vermutlich schon längst dort gelandet, wo sie niemandem mehr schaden könnten.
Und noch eine Anmerkung: Habt Ihr mal die überall aufgehängten teils sehr großen Plakate gesehen mit denen die Bunteswehr Soldäten anzuwerben versucht? Was darauf aus meiner Sicht zu sehen ist ist ein Android-Kr.eger – zum Gruseln – und ich kann nur hoffen, dass sich die jungen Leute genauso davor gruseln und sich eher abwenden als zu bewerben.
Meiner Ansicht nach.
China zwingt niemandem ihre Ideologie auf, wie es die unglückselige UdSSR getan hat. Im Gegensatz zur westlichen Politik der USA (des rauchenden Colts) – wo derjenige Recht hat, der die Macht hat – setzt China auf eine friedliche Politik des Wirtschaftswachstums und nicht auf die aggressive Unterwerfung militärisch schwächerer Länder.
Die Chinesische Mauer
https://www.world-scam.com/de/archive/66070/1246-die-chinesische-mauer/
Chin a gehört genauso zu diesen „Superl.gen“, die die Welt re GIER en – man informiere sich darüber in „Superl.gen re GIER en die Welt, Teil 3“.
Meiner Ansicht nach.
Ja, es gibt auch diese installierten dekadenten m. A. n. ebenfalls ver-rückten (aus der Ordnung der Wahrheit und Lieber ge-rückt/ver-rückt) Waiber, die sich diesem negativen m.rderischen patriarchalischen Süstem verschrieben haben, aber wenn ich „Superl.gen re GIER en die Welt“ lese, wenn ich mir die maechtigen Akteure vor und die maechtigsten hinter den Kulissen anschaue, sind es nunmal mehrheitlich im vorgenannten Sinne ver-rückte, hochgradig psüchopäthische schwerst direkte wie indirekt gewölttätige Männer. Diese Superl.gen wurden von solchen Männern gegründet und viele Jahre waren sie Frauen überhaupt nicht zugänglich. Später erlaubten diese Männer dann auch Frauenl.gen, die allerdings niemals an die Spitze dieser reinen Männerm.cht gelassen wurden bis heute. Sie wurden von den maechtigsten Männern nur benutzt wie auch die sog. Para Freie Mäurer und wie auch deren VasällenInnen wie aus den Schriften zu entnehmen ist.
Es brauchen sich weder hier noch sonstwo gute anständige ehrliche Männer angegriffen zu fühlen weil sie zum männlichen Geschlöcht gehören, aber es ist nunmal Fakt, dass die Welt, die Menschheit unter diesem negativen patriarchalischen Süstem leidet und m. A. n. sämtliche patriarchalische sogenannte Räligiönen von solchen Bästienmännern erfunden wurden, denn zumindest alle sog. abrahamitischen Räligiönen haben alles Weibliche inkl. Mutter Erde, Mutter Natur unter ihre Willkür-HERR-schaft gestellt mit allen schrecklichen Folgen bis heute.
Meiner Ansicht nach.
Mallorca schon gebucht?
Spanische Polizei schlägt Alarm vor neuer Betrugswelle.
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Die spanische Polizei schlägt Alarm: Gefälschte QR-Codes überschwemmen Parkautomaten, Speisekarten und sogar Strafzettel. Ein Scan – und schon können Tausende Euro weg sein. „Quishing“ heißt die neue Betrugsmasche, die kein Geräusch macht. Betroffen sind nicht nur Mallorca-Urlauber, sondern auch Autofahrer in Deutschland.
https://www.alexander-wallasch.de/gastbeitraege/mallorca-schon-gebucht-spanische-polizei-schlaegt-alarm-vor-neuer-betrugswelle
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Nur Bargeld ist wahres!
Ich war noch nie in Mallorca, auf Teneriffa auch nicht, auf Ibiza auch nicht, usw. usf.. – Nur mit 20 mal in Südfrankreich mit damaligem Freund mit Ente, Zelt und Raviolidosen auf dem Zeltplatz – keinen Meter Autobahn gefahren, sondern mitten durch’s Land mit netten Erlebnissen, aber auch Abenteuerfahrt.