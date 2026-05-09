70 Millionen EU-Förderung für arabische Milliardäre

Eigentlich sollte die Agrarförderung der Europäischen Union Bauernhöfe sichern, die Lebensmittelproduktion stärken und ländliche Regionen unterstützen. Aktuelle Medienberichte sorgt jedoch für heftige Kritik: Demnach soll die Herrscherfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate zwischen 2019 und 2024 mehr als 71 Millionen Euro an EU-Agrarsubventionen erhalten haben.
270 Mrd. Euro schwere arabische Königsfamilie darf sich über EU-Millionen freuen
Im Zentrum der Berichte steht die Familie von Mohammed bin Zayed Al Nahyan, deren Vermögen durch Ölgeschäfte auf mehrere hundert Milliarden Dollar geschätzt wird. Der Familienclan gehört wegen seiner Öleinnahmen zu den reichsten der Welt.
Die Multimilliardäre sollen mehr als 71 Millionen Euro EU-Agrargelder erhalten haben. Die Mittel seien zwischen 2019 und 2024 für Ländereien der Familie in Rumänien, Italien und Spanien geflossen, berichteten am Donnerstag die Zeitungen „Guardian“, „El Diario“ und „G4Media“. Die EU-Kommission nahm den Bericht „zur Kenntnis“.
Die Europäische Kommission sieht die Verantwortung bei den Mitgliedstaaten
Die Europäische Kommission reagierte zurückhaltend auf die Enthüllungen. Eine Sprecherin erklärte, Brüssel nehme die Berichte „zur Kenntnis“ und wolle Kontakt mit den Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten aufnehmen. Gleichzeitig wies die Kommission darauf hin, dass die Auszahlung und Kontrolle der Gelder nicht direkt durch die EU erfolge. Verantwortlich seien die jeweiligen Mitgliedstaaten. Deshalb führe Brüssel auch keine vollständigen Listen über die tatsächlichen Eigentümer hinter den Empfängerunternehmen.
Das sieht in der Praxis dann so aus:
- Beispielsweise verkauft Rumänien Land an schwerreiche Scheichs. Ein Teil des Verkauferlöses fließt dabei natürlich nicht in die Taschen irgendwelcher neureicher Proleten zurück.
- Die EU, also die Steuerzahler der Nettozahlerstaaten, überweist Millionen an die Empfängerstaaten, die einen Teil des Geldes aus Brüssel an diejenigen weiterleiten, denen sie zuvor Land verkauft haben. Die Scheichs wollen schließlich auch etwas am Landkauf verdienen.
Riesige Ackerflächen gehören den Emiraten.
In der EU besitzen die Scheichs in Rumänien, Spanien und Italien große Ackerflächen im Umfang von 65.000 Hektar. Laut Guardian gehören den milliardenschweren Arabern weltweit 960.000 Hektar Ackerland. Und die EU-Steuerzahler müssen diesen Leuten auch noch Millionen hinterherwerfen. Wem das nicht passt, der ist laut EU-Diktion sicher „rechtsextrem“ oder „europafeindlich“.
Nebenbei drängt sich die Frage auf, warum es überhaupt gestattet ist, EU-Agrarflächen im großen Stil an ausländische Milliardäre oder Konzerne zu verkaufen. Reicht es nicht, dass das künftige EU-Mitglied, die Ukraine, bereits zu einem großen Teil im Besitz von Blackrock und Konsorten ist?
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9 Gedanken zu „70 Millionen EU-Förderung für arabische Milliardäre“
Wahlprogramm beschlossen: Sachsen-Anhalts Grüne wollen AfD-Regierung verhindern
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Sachsen-Anhalts Grüne kämpfen um den Einzug in den Landtag. Für die Wahl im September hat die Ökopartei jetzt ihr Wahlprogramm beschlossen. Im Fokus steht auch die Verhinderung einer AfD-Regierung.
https://www.mz.de/wahl/landtagswahl-sachsen-anhalt/wahlprogramm-beschlossen-sachsen-anhalts-grunen-wollen-afd-regierung-verhindern-4247587
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Grüne, nein danke!
Seht Euch nur Stefie Lemkes Haus an der Elbe an!
Großes Grundstück, großes Haus mit 2 Garagen!
Ein Mehrfamilienhaus mit ihrem Ex in der Karlstraße?
270 Mrd. Euro schwere arabische Königsfamilie darf sich über EU-Millionen freuen.
Wer sagte nochmal :«Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas (und der Welt) sind. Das wird immer wieder zu „Ungleichgewichten“ führen. Dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.»
Joschka Fischer, dt. Politiker B’90DieGrünen war es wohl nicht, denn bei Recherchen der dpa konnte keine einzige Zitierung auf eine prüfbare Quelle verweisen. Auch Faktenchecker von Correctiv oder Mimikama suchten vergeblich nach der Quelle dieses Zitats und wenn dpa, CORRECTIV und MIMIKAMA das sagen, dann stimmt es natürlich, denn die sagen IMMER die Wahrheit oder doch nicht? Allerdings sagt man auch „In jedem Zitat steckt ein Fünkchen Wahrheit.“ Das Zitat betont, dass man oft „zwischen den Zeilen“ lesen muss, um den wahren Kern einer Aussage zu erkennen.
de.pluspedia.org/wiki/Deutschfeindliche_Zitate_von_Prominenten
Hier guckstu:
http://rennicke.de/deutschfeindliche-zitate-von-brd-politikern-und-anderen-einflussreichen-personen/
Meiner Ansicht nach.
Die Politverbrecher unterstützen doch schon seit Jahrzehnden auch Staaten, welche Geld für die A-Bombe haben mit Entwicklungshilfe. Wenn diese nicht fähig sind ihr eingenes Volk zu ernähren sollen sie zuerst dafür ihr Geld einsetzen. Daran sieht man, daß wir von Vaterlandsverrätern regiert werden! Das eigene Volk ist nur zur Ausbeutung da.
Gehören alle zum CLUB. Lest „Superl.gen re GIER en die Welt, Teil 1, S. 63“:
Bei Göggel als pdf unter „Internet Archive“ zu finden. Teil 2, der zunächst auch noch dort zu finden war, ist inzwischen dort nicht mehr als pdf zu lesen, vielleicht, weil schon auf dem Cover ein brütaler Isse läm ist abgebildet ist.
Ihr könnt hier diesen oder jenen beschuldigen, favorisieren oder diskreditieren – es ist nichts als Spaltung, nichts als Täuschung, denn sie sitzen alle zusammen im Superl.gen-CLUB.
Meiner Ansicht nach.
Manifest für eine familienfreundliche Wende
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Dr. Felix Wachter warnt in seinem profunden „Manifest für eine familienfreundliche Wende“ vor dem demographischen Niedergang Deutschlands und fordert eine Rückkehr zur klassischen Familie.
Er kritisiert Migration, Genderpolitik, Abtreibung und moderne Rollenbilder und plädiert für eine konservative Familienpolitik mit steuerlicher Förderung kinderreicher Familien sowie einer stärkeren gesellschaftlichen Orientierung an christlichen Werten….
https://philosophia-perennis.com/2026/05/08/manifest-fuer-eine-familienfreundliche-wende/
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Ich hoffe der Weg geht auch zurück, zu einer Staatsbürgerschaft!
Kein normaler Bürger, kann 2 Herren dienen!
Es scheint in diesem putzigen Land völlig egal zu sein, wohin das GELD der STEUERNZAHLER fließt, letztendlich bekommt der die BRD kaputt machende WIRTSCHAFTSRIESE CHINA, nach wie vor aus diesem Land weiter ENTWICKLUNGSHILFE ?
Hier verarmt die Bevölkerung, was sind das für korrupte Personen/Regierungen?
Die, die jetzt noch fleißig arbeiten, ihre Sozialbeiträge und für ihre Rente einzahlen, bekommen nachher nichts?
Doch die Verursacher füllen sich die Taschen, unglaublich, wie abscheulich!
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2009 kaufte Jörg Pilawa in der kanadischen Provinz Nova Scotia die 36.000 m² große Insel Hunt Island im Ponhook Lake (im Flusslauf des Medway River) für 250.000 Euro. Wer weiss schon, was Julia Klöckner noch besitzt?
Von den Anderen in der Regierung ganz zu schweigen?