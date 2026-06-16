ACHTUNG REICHELT!

JULIAN REICHELT | Elon Musk ist der erste Billionär der Menschheitsgeschichte – und das deutsche Establishment kann es nicht ertragen. Mit dem größten Börsengang aller Zeiten ist SpaceX zeitweise zwei Billionen Dollar wert. Eine einzige Raketenfirma – so viel wie die gesamte deutsche Industrie. Julian Reichelt über den Mann, den die Linke so sehr hasst, dass man ihn einfach lieben muss – und über ein ZDF, das ihm frei erfundene Gewaltaufrufe unterstellte und zurückrudern musste.

Wie SpaceX zur teuersten Börsengeschichte aller Zeiten wurde

Warum X zur größten Befreiungsbewegung für die Meinungsfreiheit wurde

4.400 Arbeiter zu Millionären – und bei VW exakt null

Die ZDF-Lüge von der „Jagd auf Migranten“ – und ihre Korrektur

Vom ersten Millionär (Astor) zum ersten Billionär (Musk)

Warum die Mächtigen Genies fürchten – wie zuletzt im Mittelalter

SpaceX gegen den DAX: ein Land, das keinen Bahnhof mehr baut

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