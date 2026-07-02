Warum lassen sich Millionen Menschen täglich von einem System erniedrigen, schikanieren, betrügen – und applaudieren auch noch dabei?

Warum wird kein Widerstand geleistet?

Die pathologische Abhängigkeit

Die Antwort liegt nicht in fehlendem Mut, sondern in einer pathologischen Abhängigkeit – vergleichbar mit der eines misshandelten Partners, der trotz täglicher Schläge beim Peiniger bleibt. Nicht aus Liebe, sondern aus Angst. Aus Gewohnheit. Aus innerer Lähmung.

Wie eine Frau, die weiß, dass der Mann, der sie schlägt, sie auch „versorgt“, bleibt auch der Bürger bei seinem Systemschläger. Weil er gelernt hat, dass „Sicherheit“ wichtiger ist als Freiheit. Weil man ihm eingeredet hat, er könne ohne seinen Peiniger nicht überleben. Und weil sein Umfeld – Eltern, Lehrer, Medien, Polizei – alles daransetzt, dass er diese Lüge nie infrage stellt.

Die Regierungshoheit, die jeden ausbluten lässt

Die Regierung wird zum brutalen Partner, der dich mit Steuern ausblutet, dich mit Zensur mundtot macht, dich mit Polizei in Schach hält – und dir gleichzeitig einredet, dass du es ohne ihn nicht schaffen würdest.

Der Missbrauch wird zur Routine. Zur Normalität. Zur Identität.

Polizei und Justiz? Die Schlägertruppe des Systems. Wenn du dich wehrst, holen sie dich ab. Schlagen dich zusammen. Rauben dir dein Zuhause, dein Konto, deine Kinder – und tun es mit einem Lächeln im Gesicht, gestützt auf Gesetzestexte, die ihnen das Recht zur Gewalt geben. Moralisch degenerierte Maschinen in Uniform.

Die Medien? Die Komplizen. Sie erklären dir, dass du es bist, der schuld ist. Dass der Schläger – pardon: der Staat – nur dein Bestes will. Gaslighting auf nationalem Niveau.

Opfer/Täter Umkehr selbst in der Familie

Und die Familie? Allzu oft schweigend. Oder schlimmer: Mit dem Täter solidarisch. Aus Angst, selbst ins Visier zu geraten.

Sie nennen es Demokratie. Ich nenne es Stockholm-Syndrom. Der Bürger bleibt, wie das geprügelte Opfer, weil die Alternative schmerzhafter erscheint als der tägliche Missbrauch. Freiheit ist gefährlich. Verantwortung ist unbequem.

Und so lebt man lieber im bekannten Albtraum als in der beängstigenden Unsicherheit der Selbstbestimmung.

Das ist der Grund, warum man Wahlen gewinnt mit Versprechen, die nie gehalten werden. Warum sich Menschen impfen lassen mit Substanzen, die sie nicht verstehen. Warum sie Gesetze akzeptieren, die sie versklaven – und sich über die schämen, die aufbegehren.

Ein Volk, das gelernt hat, Missbrauch als Fürsorge zu interpretieren, wird seine eigenen Retter bekämpfen – und seine Peiniger wählen.

Die Polizei prügelt dich – und du sagst: „Danke, dass ihr für unsere Sicherheit sorgt.“

Der Staat enteignet dich – und du sagst: „Hauptsache es ist gerecht verteilt.“

Die Medien lügen dich an – und du sagst: „Fake News kommen nur von den Rechten.“

Die kollektive Selbstaufgabe – Illusion statt bitterer Wahrheit

Der Bürger als staatlich dressiertes Opfer, das sich nicht wehrt, weil es nie gelernt hat, was Freiheit wirklich bedeutet.

Man schützt den Täter, weil er einem das Denken abnimmt. Die Entscheidung. Die Verantwortung. Und man hasst den, der einem diesen Missbrauch vor Augen hält – denn er zerstört die schmerzhafte Illusion, in der man sich eingerichtet hat.

Widerstand bedeutet nicht nur Mut – es bedeutet auch, auf die Stimme in sich zu hören, die man so lange zum Schweigen gezwungen hat. Die Stimme, die sagt: Du bist nicht frei – du bist ein Sklave. Und erst wenn diese Stimme lauter wird als die Peitsche des Systems, wird der erste Schritt getan.

Nicht aus Rebellion. Sondern aus Notwehr. Quelle

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