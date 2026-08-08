Deutschland: Milliarden für alle Welt – aber an den Pflegebedürftigen wird gespart

Am 1. August 2026 kam ein neuer Schildbürgerstreich der Bundesregierung ans Licht. Menschen mit Pflegegrad 1 sollen ab Januar 2027 ihre monatlichen 131 Euro Entlastungsbetrag verlieren. Bislang hilft dieses Geld dabei, den Umzug ins Pflegeheim zu vermeiden oder wenigstens hinauszuzögern. 131 Euro sind für die Bundesregierung offenbar eine Summe, bei der plötzlich streng gerechnet wird. Nicht bei den großen Milliardenpaketen.
Von MEINRAD MÜLLER | Gespart werden soll bei alten und gebrechlichen Menschen, die Hilfe beim Putzen, Einkaufen oder beim Gang zum Arzt benötigen. Der sogenannte Entlastungsbetrag steht bisher allen Pflegebedürftigen zu, die zu Hause versorgt werden. Für Menschen mit Pflegegrad 1 ist er besonders wichtig – Pflegegeld erhalten sie nämlich nicht.
Professionelle Dienste bringen bei 131 Euro oft nur gut zwei Stunden Hilfe im Monat. Das ist schlicht zu wenig. Deutlich nützlicher ist die Nachbarschaftshilfe, wie sie Brandenburg gerade erst ausgebaut hat. Dort darf eine registrierte Nachbarin oder ein Nachbar eine Aufwandsentschädigung von höchstens zehn Euro pro Stunde erhalten. Mit denselben 131 Euro sind so bis zu 13 Stunden Hilfe im Monat möglich – also mehr als sechsmal so viel Zeit. Einkaufen, leichte Hausarbeit, Begleitung zum Arzt oder einfach ein wenig Gesellschaft. Genau das hält den Alltag stabil.
Vorbild für ganz Deutschland
Die Brandenburger Regierung lobte dieses Modell noch im Mai 2026 ausdrücklich als Vorbild für ganz Deutschland. Nun will der Bund dem Vorbild das Geld entziehen. In Brandenburg wären allein rund 27.200 Menschen mit Pflegegrad 1 betroffen. Als Ersatz soll ab 2028 eine sogenannte Pflegebegleitung kommen. Sie soll beraten und vermitteln. Was sie konkret leisten wird, ist noch unklar. Fest steht dagegen, was sie offenbar nicht erledigen soll: Sie wird weder den Boden wischen noch die Wäsche aufhängen noch den Einkaufskorb in den dritten Stock tragen. Der Waschlappen verschwindet. Dafür kommt ein weiterer Berater mit Formularmappe.
Das Ziel muss doch sein, den Umzug ins Pflegeheim möglichst lange hinauszuzögern. Der alte Mensch behält seine vertraute Umgebung, seine Individualität und ein Stück Selbstbestimmung. Der Staat spart sich gleichzeitig die Millionen an Zuschüssen fürs Pflegeheim. Wer 131 Euro streicht, riskiert genau das Gegenteil: Vereinsamung, Verwahrlosung und früher oder später den teuren Heimplatz.
Wähler erschrecken
Deshalb ist es absolut unverständlich, warum mit dem Referentenentwurf Millionen von Menschen erschreckt werden. Pflegebedürftige blockieren keine Straßen. Sie beschäftigen keine Lobbyisten. Viele können nicht einmal mehr ohne Hilfe ihre Wohnung verlassen. Bei ihnen lässt sich besonders geräuschlos sparen.
Ein Staat zeigt seinen Charakter nicht in Sonntagsreden. Er zeigt ihn dort, wo Menschen zu schwach geworden sind, um sich selbst zu wehren. Der Verdacht drängt sich auf, die Bundesregierung fördere mit diesen Nadelstichen kurz vor der Landtagswahl bewusst oder unbewusst den Sieg der AfD in Sachsen-Anhalt.
MEINRAD MÜLLER (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.
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12 Kommentare zu „Deutschland: Milliarden für alle Welt – aber an den Pflegebedürftigen wird gespart“
Sachsen-Anhalt: Siegmund wird zum Popstar – und die CDU zum Gespött
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Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird für die etablierten Parteien in einem Desaster enden. Während AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund die Marktplätze füllt und sein Wahlkampf eine immer stärkere Eigendynamik entwickelt, wirkt die CDU wie eine Partei, die noch gar nicht begriffen hat, was ihr bevorsteht.
https://philosophia-perennis.com/2026/08/09/sachsen-anhalt-siegmund-wird-zum-popstar-und-die-cdu-zum-gespoett/
Diese MINI-PARTEIEN „ohne MEHRHEIT“ sind der UNTERGANG dieses LANDES, offensichtlich ist dies auch ihr AUFTRAG ? An eine so krottenschlechte
Regierung kann ich mich seit 1946 nicht „erinnern“ ?
ihr deutsche hohlbirnen
werdet von israel und den
inselaffen regiert und
braucht anscheinend
nochmals 80 jahre um
eure besatzung auch nur
im ansatz zu verstehen)))
Alte verbrauchte Kartoffeln sind für die Volksverraeterparteien nur ein lästiger Kostenfaktor, bringen nicht mehr so viel für das Steuersaeckel und „taugen“ maximal noch als mehr oder weniger treues Wahlvieh. Da kann man dann schon mal den Regime-Rotstift ansetzen, die Ukros und die Legionen schutzsuchender Muselgranten & Neger brauchen unser Geld viel dringender. Nicht zu vergessen die linken NGOs und die hunderte „Entwicklungs(hilfe)“-
Laender, die zaehlen schließlich auch auf unsere Steuermilliarden. Und unsere EU-Freunde Polen, Italien, Frankreich, Spanien usw. wollen natürlich auch ihre monatliche Überweisung aus Buntland via EU nicht missen.
Das Geschäft mit der Wahrheit: Wie Meinungen und Tatsachen staatlich gefördert werden
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Staat, Stiftungen, Wissenschaft, NGOs und Medien prägen den öffentlichen Diskurs. Doch wo endet neutrale Einordnung, und wo lässt sich Meinung kaufen?
https://ostdeutscheallgemeine.com/article/das-geschaeft-mit-der-wahrheit-wie-meinungen-und-tatsachen-staatlich-gefoerdert-werden-10261016
Die Corona-geschädigten Eltern sind fette, rauchende Säufer – jetzt soll der Staat die Kinder in den Kitas retten
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Gassen sah die Stigmatisierung und die Grenzen der Maßnahmen relativ früh.
Jetzt fordert er höhere Steuern, den Staat in die Kitas und die Umerziehung der Deutschen – ohne die Corona-Ursachen zu benennen. Ein Lehrstück in Anpassung.
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Noch früher im Herbst 2021 hatte er gegen die Linie von Karl Lauterbach eine Exit-Strategie angestrebt. An anderer Stelle erklärte Gassen, Ungeimpfte seien in der Corona-Pandemie „zu sehr stigmatisiert“ worden. Bei vielen habe sich eine „inquisitorische Rechthaberei“ gezeigt, die aufgearbeitet werden müsse.
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Auch beim Tabak reichen die geplanten zwei Euro mehr für eine Schachtel Zigaretten aus Sicht des Kassenärzteverbandes nicht aus, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. „Da hätte der Staat lieber mal ordentlich zulangen sollen. Denn wenn sie sich das nicht leisten können, lassen junge Menschen idealerweise die Finger davon“, erklärt Gassen.
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https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft/die-corona-geschaedigten-eltern-sind-fette-rauchende-saeufer-jetzt-soll-der-staat-die-kinder-in-den-kitas-retten
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Drogenfreigabe?
In Deutschland ist der Besitz und Konsum von Cannabis für Volljährige seit dem 1. April 2024 unter bestimmten Regeln legal.
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Statt Tabak, dann lieber Drogen???
Deutschland zuletzt — das ist das Motto dieser Regierung und die Regierungen von Merkel und Scholz— vielleicht auch noch von Schröder — die Leute sehen zu wie von jahr zu jahr alles schlimmer wird und sie wählen die gleichen Versagerparteien — schlimm — abartig— verantwortungslos — selber schuld an die Misere im land
Landtagswahlen: Kein russischer Auftrag zur Einmischung
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Man muss kein Freund der AfD sein, um klar zu erkennen, dass die etablierten Parteien, allen voran die Regierungskoalition, auf die faktische Beendigung der Demokratie abzielen und sich Deutschland in Richtung Autokratie bewegt – ganz ohne Zutun der AfD, und ganz ohne Moskauer Einmischung.
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https://www.anonymousnews.org/meinung/landtagswahlen-kein-russischer-auftrag-zur-einmischung/
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von der Leyens Ziel, „Vereinigten Staaten von Europa“ – Abschaffung der Nationalstaaten
Kalerghiplan und „Germany must perish!“ sagen ja boese verschwoerungstheoretische Zungen. Ich vertraue natürlich unseren Demokraten, also Luegenbaron Ftznfrtz, Pfizer-Uschi, Antifa-Larsi, Einheitsbraun-Bärbel, Hass & Hetze-Frank-Walther und wie sie alle heissen.
Merz und Klingbeil planen neue Steuer-Schweinerei
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Vor 12 Monaten verkündeten Friedrich Merz und Lars Klingbeil großspurig: 2027 sinken die Steuern um 10 Milliarden Euro pro Jahr!
Brisante Dokumente aus dem Finanzministerium belegen nun, dass es die versprochene Entlastung nicht geben wird.
https://www.anonymousnews.org/deutschland/merz-klingbeil-neue-steuer-schweinerei/
Lorena
KONRAS ADENAUERS EHEMALIGER SPRUCH: „Was kümmert mich mein Geschwätz von Gestern“ nimmt immer mehr WAHRHEITSZÜGE der jetzigen Regierungs-Mitglieder an ?
Mitglieder an ?
Wir wissen sie lügen.
Sie wissen, sie lügen.
Sie wissen, daß wir wissen, sie lügen.
Wir wissen, daß sie wissen, daß wir wissen, sie lügen.
Und trotzdem lügen sie weiter“
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Elena Gorokhova, Autorin
(1980 aus der Sowjetunion vor der Willkürherrschaft des Kommunismus geflüchtet)