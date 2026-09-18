Bewährungsprobe für die CDU im Osten: AfD-Erfolg erhöht den Druck auf Merz

Bild: UME & AI

Die Wahlen in Ostdeutschland werden zu einem wichtigen Stimmungstest für die politischen Kräfte in mehreren Bundesländern. Nach dem deutlichen Ergebnis der AfD in Sachsen-Anhalt richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. In beiden Ländern wird am 20. September gewählt.

Die Ergebnisse könnten auch über die Landespolitik hinaus Auswirkungen auf die politische Debatte in Deutschland haben.In Sachsen-Anhalt erhielt die AfD bei der Landtagswahl am 6. September 43,8 Prozent der Stimmen und wurde damit stärkste politische Kraft. Die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze kam auf 17,2 Prozent. Im neuen Landtag verfügt die AfD über 39 der insgesamt 83 Sitze, erreicht damit jedoch keine absolute Mehrheit.

Besonders aufmerksam wird nun nach Mecklenburg-Vorpommern geblickt. Dort liegt die AfD laut einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap bei 38 Prozent. Die regierende SPD kommt auf 33 Prozent, während die CDU sieben Prozent erreicht. Die Zahlen stellen dabei lediglich ein aktuelles Stimmungsbild dar und sind keine Prognose für den Wahlausgang.

Auch in Berlin zeichnet sich ein enges Rennen ab. In der letzten ARD-Umfrage vor der Wahl lag die Linke bei 21 Prozent, gefolgt von der CDU mit 20 Prozent. Die AfD erreichte 18 Prozent, die Grünen 16 Prozent und die SPD zwölf Prozent. Damit bleibt die politische Ausgangslage in der Hauptstadt offen.

Für die Berliner CDU ist der Wahlkampf zudem durch den Rückzug von Kai Wegner geprägt. Der Regierende Bürgermeister verzichtete auf eine erneute Spitzenkandidatur. Zuvor war er unter anderem wegen seines Umgangs mit dem großen Stromausfall im Januar kritisiert worden und räumte selbst Fehler in der Kommunikation ein.

Damit stehen CDU, SPD und Grüne in den kommenden Wahlen vor einem wichtigen Stimmungstest. Gleichzeitig hat die AfD in Sachsen-Anhalt bereits gezeigt, dass sich die politischen Kräfteverhältnisse im Osten deutlich verschieben können. Die Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin werden deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit erwartet.

Quellen

Wahlergebnisse Sachsen-Anhalt – Wahlergebnisse Sachsen-Anhalt

– Wahlergebnisse Sachsen-Anhalt Infratest dimap – Umfragen und Analysen zu Mecklenburg-Vorpommern

– Umfragen und Analysen zu Mecklenburg-Vorpommern Infratest dimap – Umfragen und Analysen zu Berlin

– Umfragen und Analysen zu Berlin Tagesschau – Berichterstattung zu Kai Wegner und der Berliner CDU

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