+ Reaktion auf steigende Spritpreise: Italien setzt die Kfz-Steuer aus + Dänemark dokumentiert schonungslos die Folgen der Politik der offenen Grenzen + Marine Le Pen zum Ukraine Krieg: „Das ist ein echtes Gemetzel.“ + Während des Gottesdiensts: Bengalisches Feuer in Kirche geworfen + Vergewaltigungen in Österreich: Zahl der Verurteilungen erreicht höchsten Stand seit 2015 + Erste Tankstelle hebt den Preis für Diesel auf mehr als drei Euro

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Reaktion auf steigende Spritpreise: Italien setzt die Kfz-Steuer aus

Italien setzt die Kfz-Steuer, „eine der meistgehassten Steuern des Landes“, wie Ministerpräsidentin Giorgia Meloni meint, 2027 für Fahrzeuge bis ca. 110 PS sowie für Motorräder und Roller aus. Hiermit reagiert man auf die anhaltend hohen Spritpreise.

Mit der Maßnahme reagiert die Regierung auf die anhaltend hohen Spritkosten und will Haushalte entlasten.

Pro Halter wird die Vergünstigung nur für ein einziges Fahrzeug gewährt. Zweit- und Drittwagen bleiben von der Regelung ausgenommen. Greift ein Besitzer auf mehrere Fahrzeuge zurück, wird die Steuerbefreiung automatisch dem Wagen mit der niedrigsten Leistung zugerechnet.

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Dänemark dokumentiert schonungslos die Folgen der Politik der offenen Grenzen

Kopenhagen hat veröffentlicht, was österreichische und deutsche Ministerien lieber nicht einmal wissen wollen. Ein Musterungstest und Zahlen des Finanzministeriums zeigen dieselbe Schnittmenge: Die Zuwanderung aus dem muslimisch geprägten arabisch-afrikanischen Raum stellt auf mehreren Ebenen eine Belastung dar.

Die dänische Armee testet seit Jahrzehnten junge Männer bei der Musterung mit dem Børge-Priens-Prøve, einem kognitiven Verfahren aus Matrizen, Zahlenreihen, räumlichem Denken und verbalen Analogien. Kurz, einem Intelligenztest. Der dänische Forscher Emil Kirkegaard wertete rund 65.000 Tests aus den Jahren 2009 bis 2011 nach Vornamen aus, sortierte die 265 Vornamen mit mindestens zwanzig Treffern aus und publizierte das Ergebnis 2019 in Mankind Quarterly. Westliche, überwiegend dänische Namen lagen im Schnitt bei einem IQ von 98 nach dänischer Norm. Die zehn nicht-westlichen, muslimischen Namen im Datensatz – Mohamed, Ahmed, Mehmet, Mohammad, Ahmad, Ali und verwandte Schreibweisen – kamen auf einen IQ von 81, mit einer Spanne von 76 bis 87. Weiterlesen auf report24.news

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Zensur im EU-Parlament: Selenskyjs Ex-Sprecherin darf nicht ins Gebäude!

Iulia Mendel, ehemalige Pressesprecherin Wolodymyr Selenskyjs, hat bei einer ESN-Veranstaltung gesprochen – aber nur per Zuschaltung. Das EU-Parlament verwehrte ihr den Zutritt zum Gebäude. Eine Frau, die jahrelang im innersten Kreis der Kiewer Macht stand, sollte über Frieden, Diplomatie und die Zustände in der Ukraine berichten. Genau das durfte sie vor Ort nicht tun.

Tage zuvor hatte Selenskyj gegen seine ehemalige Sprecherin weitreichende Sanktionen verhängt. Nun folgte die Absperrung in Straßburg. Wer von innen berichtet, wie Macht, Propaganda und Geschäftsinteressen in Kiew funktionieren, wird zur Persona non grata erklärt. Nicht weil die Argumente widerlegt wären – sondern weil sie unbequem sind.

Die Mehrheitsblöcke in Brüssel und Straßburg wollen offenbar keine Stimme hören, die das offizielle Narrativ stört

Mendel spricht von vertanen Verhandlungschancen, von einem System, das Kritik erstickt, und von einer Politik, die den Frieden zur Gefahr erklärt. Genau das sollte im Europäischen Parlament nicht öffentlich und nicht persönlich stattfinden.

Die Botschaft ist eindeutig: Wer die Machenschaften hinter der Dauer-Eskalation benennt, wird ausgesperrt. Die Wahrheit soll draußen bleiben. Dass Mendel trotzdem sprechen konnte, verdankt sie nicht der offenen Debatte im Haus, sondern der Hartnäckigkeit der ESN und der technischen Notlösung per Video. Wer Angst vor einer Insiderin hat, hat etwas zu verbergen. Via Team Bystron

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Marine Le Pen zum Ukraine Krieg: „Das ist ein echtes Gemetzel.“

Marine Le Pen sieht nur zwei schlimme Ausgänge für den Ukraine-Krieg: Die NATO tritt ein und es wird der Dritte Weltkrieg, oder er zieht sich hin zu einem „Hundertjährigen Krieg“.

„Dieser Krieg hat bereits länger gedauert als der Erste Weltkrieg, und niemand spricht darüber.

Es gibt 2 Millionen Opfer. Das ist ein echtes Gemetzel. Es ist schrecklich.

Ohne einen Ausweg riskiert Europa entweder einen viel größeren Krieg oder einen, der einfach nicht enden will.“

🇫🇷🇺🇦 Marine Le Pen sees only two ugly outcomes for the Ukraine war: NATO enters and it’s World War III, or it drags on into a „Hundred Years‘ War.“ “This war has already lasted longer than the First World War, and nobody is talking about it. There are 2 million victims. This is a real slaughter. It is terrible.” Without a way out, Europe risks either a much bigger war or one that simply refuses to end. Writer: Julie

https://t.co/FpPdf90PIn — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 17, 2026

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Während des Gottesdiensts: Bengalisches Feuer in Kirche geworfen

Versuchte schwere Brandstiftung in fünf Fällen: Unbekannte haben in Haar bei München in mehrere Gebäude Feuerwerkskörper geworfen. Attackiert wurde unter anderem eine Kirche, in der gerade Erstklässler gesegnet wurden.

Rund um den Ziersee bei Haar haben Unbekannte Feuerwerkskörper in unterschiedliche Gebäude geworfen. Attackiert wurde unter anderem eine Kirche – während eines Gottesdiensts. Größere Schäden entstanden bei den Vorfällen am Montag nicht, die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung in fünf Fällen.

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Die Polizei geht davon aus, dass durch die Bengalo-Attacken ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden ist. Die Ermittler vermuten mehrere Täter, von einem liegt eine Beschreibung vor: Er sei etwa 14 Jahre alt, 1,60 Meter groß, habe kurze schwarze Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise. Weiterlesen auf br.de

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Lipid-Nanopartikel nach Pfizer-Art erhöhen die metastatische Tumorlast um mehr als das Zehnfache – selbst ohne mRNA

Wissenschaftler der Sichuan-Universität stellten fest, dass Lipid-Nanopartikel (LNP), die den in mRNA-Impfstoffen verwendeten nachempfunden waren, die Ausbreitung von Krebs bei Mäusen förderten, selbst wenn die Nanopartikel keine mRNA enthielten.

Diese alarmierenden Erkenntnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA kürzlich den LNP-basierten COVID-19-Impfstoff von Pfizer zugelassen hat, ohne dass neue Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit der neuen XFG-Formulierungen vorlagen. Weiterlesen auf legitim.ch

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Vergewaltigungen in Österreich: Zahl der Verurteilungen erreicht höchsten Stand seit 2015

Neue Zahlen aus dem Justizministerium zeigen einen deutlichen Anstieg bei Verurteilungen wegen Vergewaltigung nach § 201 StGB.

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Anlass ist eine parlamentarische Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Harald Schuh zur „Strafverschärfung bei Vergewaltigungen von Minderjährigen“. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) legte dazu Daten für die Jahre 2015 bis 2025 vor.

Demnach wurden 2025 insgesamt 147 Verurteilungen nach § 201 StGB registriert – der höchste Wert im ausgewerteten Zeitraum. 2024 waren es 127, 2023 noch 126. Den niedrigsten Wert gab es 2020 mit 99 Verurteilungen.

Unter den ausländischen Staatsbürgern entfielen 2025 18 Verurteilungen auf Syrer, elf auf Afghanen und sechs auf Rumänen. Bei österreichischen Staatsbürgern waren es 69 Verurteilungen.

95 unbedingte Freiheitsstrafen ausgewiesen

Bei den verhängten Sanktionen wurden 2025 insgesamt 95 unbedingte Freiheitsstrafen ausgewiesen. Dazu kamen 33 teilbedingte und fünf bedingte Freiheitsstrafen.

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Spritpreis-Rekord: erste Tankstelle hebt den Preis für Diesel auf mehr als drei Euro

Diesel und Benzin steigen auf historische Höhen, und die Politik berät, obwohl die sofortige Erleichterung für die Verbraucher sich förmlich aufdrängt.

Diesel und Benzin kosten in den DACH-Staaten so viel wie nie zuvor. Am 16. September 2026 meldete der ADAC für Deutschland einen Tagesdurchschnitt von 2,422 Euro pro Liter Diesel und 2,300 Euro für Super E10 – nur einen Tag später knackte Diesel mit 2,453 Euro erneut die eigene Bestmarke. An manchen Tankstellen sollen Preise von über 3 Euro gesichtet worden sein. Via tkp.at

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Neues aus „Unserer Demokraie“ und von den sellbsternannten „demoratischen Parteien“

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