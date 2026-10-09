Planen die USA und Israel einmal mehr durch „Einmischung“ eine Umgestaltung Lateinamerikas

Bild: Evaristo Sa / Afp

Brasilien gilt als einer der letzten Außenposten anti-US-imperialistischer und anti-israelischer Politik in einer Region, die nach Javier Mileis Sieg in Argentinien 2023 von einer „wütenden Welle“ rechter Kräfte erfasst wurde.

Washington tut nun sein Bestes, um sie in ihr eigenes Lager zu drängen.

Untersuchung zu US-Wahlbeeinflussung aufgenommen

Die brasilianische Bundespolizei hat nun nach Erhalt einer formellen Beschwerde des Generalstaatsanwalts eine offizielle Untersuchung wegen mutmaßlicher US-Wahleinflussnahme eingeleitet.

„Diese Untersuchung wurde noch nicht offiziell veröffentlicht, aber wir haben bereits eine laufende Untersuchung“, erklärte der Bundespolizeichef Andrei Rodrigues am 4. Oktober, am selben Tag, an dem die Brasilianer zur ersten Wahlrunde bei den Parlaments-, Gouverneurs- und Präsidentschaftswahlen gingen, bei denen der mitte-links-Amtsinhaber Lula da Silva gegen den Sohn des ultrakonservativen Jair Bolsonaro Flavio antrat.

Brasiliens Präsident Lula hatte Trump offen vorgeworfen, eine „Kolonisierung“ Brasiliens geplant zu haben. Kurz vor der Abstimmung war behauptet worden, Washington wolle sich die riesigen Ressourcen des Landes sichern und dessen Souveränität schwächen.

Das US-Außenministerium versicherte, dass dies eine „unbegründete Lüge“ sei und dass die USA sich nicht in den demokratischen Prozess Brasiliens einmischen würden. Lula und das Büro des Generalstaatsanwalts ist allerdings nicht die Einzigen, die Angst vor Einmischung zu haben scheinen.

Presse veröffentlicht Hintergründe

Am Vorabend der Wahlen enthüllte The Guardian einen Vorstoß der Trump-Administration, „zivilgesellschaftliche Gruppen“ zu finanzieren, um den Obersten Gerichtshof Brasiliens zu untergraben, die Justiz zu bewaffnen und möglicherweise die Wahlergebnisse zu beeinflussen, falls diese sich als „hauchdünn“ erweisen sollten.

Diese Befürchtungen haben sich schließlich bewahrheitet, denn Bolsonaro erhielt 47 % der Stimmen und da Silva lag mit 45 % bei der Stimmabgabe am 4. Oktober zurück, was fraglos die Bühne für ein äußerst angespanntes Duell am 25. Oktober bereitet, das auch leicht eskalieren könnte. Ebenfalls im September informierten die brasilianischen Geheimdienste eine europäische Delegation über Versuche, sich in die bevorstehende Wahl einzumischen, und warfen Washington alles Mögliche vor, von „Lawfare bis hin zu offen anerkannten Einmischungen“. Ein Cyberbeamter berichtete von einer Verdopplung der Cyberangriffe auf Brasilien seit 2025 und einem „starken Anstieg“ von wahlbedingten Hack- und Phishing-Angriffen auf das Büro des Präsidenten.

„Israel-Connection“

Was nun aber Israel betrifft, so hat Netanjahu sich ausdrücklich mit der Familie Bolsonaro verbündet und Flavio als „Freund und Fürsprecher“ bezeichnet. Flavios Bruder Eduardo arbeitete 2025 offen mit dem israelischen Diasporaminister Amichai Chikli zusammen, um die brasilianische Regierung unter Druck zu setzen, die Untersuchung eines Richters wegen Kriegsverbrechen gegen einen IDF-Soldaten auf einer Touristenreise nach Brasilien fallen zu lassen.

Jair pflegte auch eine enge, warme politische Allianz und persönliche Beziehung zum israelischen Premierminister.

Bolsonaro Jr. „plant“, so die „Gerüchte“, die Stichwahl mit einer Wahrscheinlichkeit von 93 % zu gewinnen.

Inzwischen, sollen auch argentinische Truppenbewegungen beim „Einmarsch“ in Südbrasilien gesichtet worden sein.

Diese „verdächtig getimten“ Übungen könnten fraglos mit der spannungsgeladenen Abstimmung in Brasilien zusammenfallen.