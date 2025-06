Bekommen rechte „Patrioten für Europa“ bald Zuwachs durch belgische ADR ?

Gipfeltreffen der PfE in Fontainebleau

Und zwar soll die luxemburgische „Alternative Demokratische Reformpartei“ (ADR) aufgrund des Besuchs ihres EU-Abgeordneten in Moskau aus den „Europäischen Konservativen und Reformisten“ (EKR) ausgeschlossen werden. Insofern also muss sich ADR nun nach einer neuen Fraktion umsehen, wenn sie nicht auf Redezeit und finanzielle Unterstützung im EU-Parlament verzichten will. Presseberichten zufolge könnten nun die „Patrioten für Europa“ (PfE), Zuwachs bekommen – wie „Politico“ berichtet.

Die PfE wurde anlässlich der EU-Wahlen 2024 vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán Herbert Kickl, dem österreichischen FPÖ-Vorsitzenden, und Andrej Babiš, dem Vorsitzenden der tschechischen ANO, gegründet. „Politico“ zitiert nun zwei Quellen, wonach die „die „ADR“ in Luxemburg von der „PfE“ kontaktiert wurde. Eine andere Quelle aus dem Umfeld der „PfE“, derzeit vom ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki geführt, meinte gegenüber „Politico“:

„Es passiert, wenn es passiert. Aber es wird passieren.

Trotz der Tatsache, dass der Ausschluss von ADR immer sicherer zu werden scheint, will die Vorsitzende der Partei, Alexandra Schoos, im Moment nicht zu viel verraten, was die Ziele ihrer Partei in Zukunft sein könnten.“

Morawiecki weiters gegenüber Politico: Die „ADR“ sei immer noch Mitglied der „EKR“ und möchte vorerst keiner anderen Fraktion beitreten, weil die Unterschiede zu den anderen Fraktionen zu groß erscheinen. Gleichzeitig wolle sie aber prüfen, welcher Parteienfamilie sie angehören könnte, gleichzeitig aber gäbe es derzeit keine Diskussionen darüber.

Im schlimmsten Fall, nämlich dem Ausschluss aus der „EKR“, könnte die „ADR“ als Unabhängige im EU-Parlament weitermachen – was freilich eine Reduzierung der Redezeit und der finanziellen Unterstützung zur Folge hätte.

Rechter Senkrechtstarter im EU-Parlament

Bereits in der vorangegangenen EU-Wahlperiode hatten sich mehrere Parteien der rechtsgerichteten Fraktion „Identität und Generation“ (ID) angeschlossen, darunter der französische „Rassemblement National“ unter Marine Le Pen, die „Lega“ des italienischen Vizepremiers Matteo Salvini oder die „Freiheitspartei der Niederlande“, während die spanische „Vox“ unter der Führung von Santiago Abascal die „EKR“ verließ.

Die größte Veränderung betrifft jedoch einen ihrer Gründer, Andrej Babiš: Seine „ANO“-Partei hatte zunächst seit 2014 zur liberalen Parteienfamilienfraktion gehört, welche sie dann 2024 für die rechte „PfE“ verließ. Erst Anfang Juni hatte die „PfE“ eine Kundgebung in Frankreich abgehalten, bei der unter anderem Viktor Orbán als Vorsitzender des Fidesz sprach. (index.hu)

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.