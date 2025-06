Schockstudie aus Frankreich: Migration kostet 3,4 Prozent des BIP jährlich

Laut „Le Figaro“ steht der Bericht von Nicolas Pouvreau-Monti, dem „Observatoire de l’immigration et de la démographie“, in diametralen Gegensatz zu den jüngsten Schlussfolgerungen des progressiven Thinktanks „Terra Nova“, welcher ein linkes Helferindustrie-Narrativ über die wirtschaftlichen Vorteile der Einwanderung in die Welt setzte.

Der realistischen Studien zufolge bedeutet die Migration für Frankreich einen jährlichen Verlust von 3,4 % des BIP, was die ohnehin schon vorhandenen strukturellen Schwierigkeiten der Wirtschaft verschärft: niedrige Beschäftigungsquote, geringere Produktivität, fiskalische Ungleichgewichte.

Weist doch Frankreich zudem eine der niedrigsten Beschäftigungsquoten von Einwanderer in der OECD (62,4 % gegenüber 69,5 % für Einheimische) auf. Kein Wunder: Verfügen doch 31 % der Einwanderer zwischen 30 – 40 Jahren über keinen Abschluss, in Relation zu 10 % der übrigen Bevölkerung. Geradezu desaströs: Nur 86 % der Kosten der Einwanderung werden durch die damit verbundenen Steuereinnahmen gedeckt – mit einem erschreckenden Resultat, welches zu einem „Haushaltsdefizit für Einwanderung“ führt.

Hervorgehoben wird zudem: Einwanderer arbeiten überrepräsentiert in Sektoren mit geringer Produktivität (Gastgewerbe, Sicherheit, Bauwesen und öffentliche Arbeiten), und zwar auf Kosten der Industrie und der Hochtechnologie.

Die Studie kommt zu einem fatalen Schluss: Arbeitsmigration ist keine dauerhafte Lösung für die Probleme auf dem Arbeitsmarkt, resultierend aus demographischen Problemen, weswegen Arbeitsmigration als nicht nachhaltiger und kurzfristiger Ansatz bewertet wird.

Pouvreau-Monti erklärt:

„Die Förderung der Einwanderung, um einen Arbeitskräftemangel in bestimmten Sektoren zu vermeiden, die unter Druck stehen, ist gleichbedeutend damit: Das Wachstum unserer strategischen Sektoren zugunsten einiger weniger Unternehmensinteressen zu opfern.„

Die Studie kommt zu einem düsteren Abschluss: Wonach nur die Hälfte der Einwanderung wirklich kontrolliert werden kann. (vadhajtasok)

