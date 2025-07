Nowy model zysku Gatesa – mRNA cudowna pigułka dla każdego

Bild: Adobe Stock / deagreez

Bill Gates najwyraźniej po raz kolejny stworzył nowy model biznesowy – szczepionkę bez zastrzyku. Całkowicie nieszkodliwa na wygląd mała tabletka jako szczepionka doustna, oczywiście zawierająca mRNA i reklamowana jako zbawicielka.

Dobrze znany model biznesowy w nowym „opakowaniu”

Za reklamowanym zbawcą w postaci szczepionki doustnej stoją, jak można się domyślić, ci sami gracze i interesy, które zarobiły już miliardy na preparatach mRNA przeciwko COVID.

Na Uniwersytecie Wisconsin–Madison naukowcy pod kierownictwem dr Williama L. Murphy’ego pracują obecnie nad szczepionką doustną mRNA, o czym informował również serwis uncutnews.

Deklarowanym celem naukowców jest opracowanie technologii mRNA podawanej doustnie, która nie wymaga chłodzenia, a więc idealnie nadaje się do globalnej dystrybucji. Współtwórcą projektu jest Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF).

Nie wspomina się jednak, że WARF jest „przypadkowo” kierowana przez Erika Iversona, byłego członka kierownictwa Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Był tam odpowiedzialny za globalne programy zdrowotne, w tym finansowanie szczepionek i „inwestycje związane z programem”.

mRNA nadal jest kopalnią złota

Jak wiadomo, od początku kampanii szczepień przeciwko COVID-19 w technologię mRNA zainwestowano dziesiątki miliardów dolarów. Fundacja Gatesów była jednym z głównych inwestorów. BioNTech, CureVac, Moderna – wszystkie te firmy otrzymały wsparcie lub pomoc od sieci powiązanych z Gatesem. Jednocześnie, dzięki presji rządowej, mediom i immunitetowi politycznemu, ugruntowano globalny model biznesowy, który eksternalizuje ryzyko i prywatyzuje zyski.

Jednak oficjalna narracja dotycząca szczepionek mRNA coraz bardziej się chwieje.

Zapalenie mięśnia sercowego (miokarditis), szczególnie u młodych mężczyzn, nie jest „rzadkim przypadkiem”, ale systematycznym efektem, który został zatuszowany, między innymi ze względu na zysk. Nagłe zgony, dolegliwości neurodegeneracyjne, zaburzenia miesiączkowania – wszystko to pojawia się w dokumentach firmy Pfizer, które zostały opublikowane dopiero na mocy orzeczenia sądowego.

Długoterminowe skutki są jednak do dziś nieznane, ponieważ nadal są one systematycznie ignorowane lub bagatelizowane. Niemniej jednak, a może właśnie dlatego, „napędzane” przez Billa Gatesa, są one obecnie przedłużane.

Skupienie się na globalnej dystrybucji

Pigułka mRNA obiecuje więc rewolucję w „sprawiedliwości szczepionkowej”. Jednak to, co jest sprzedawane jako postęp medyczny, może okazać się globalnym narzędziem kontroli i dystrybucji. Krytycy obawiają się, że w przyszłości może ona zostać włączona do żywności, wody pitnej lub systemów obowiązkowego podawania, co nie jest bezpodstawną obawą. Ponieważ jest stabilna temperaturowo, można by ją stosować wszędzie, nawet bez infrastruktury. Można ją podawać doustnie, więc teoretycznie nadaje się do masowego stosowania bez udziału personelu medycznego.

Bill Gates wielokrotnie powtarzał, że chce zapewnić dostęp do mRNA „każdemu człowiekowi na świecie”. Nie wspomina jednak, że jest to jedna z najbardziej lukratywnych inwestycji w całej historii jego fundacji.

Według Politico, Gates sam zarobił ponad 200-krotny zwrot z inwestycji w BioNTech. Jednocześnie był współzałożycielem sojuszu GAVI, który kupuje i dystrybuuje szczepionki na całym świecie i ma ogromny wpływ na WHO, ONZ i krajowe ministerstwa zdrowia.

Pigułka mRNA nie jest więc cudem medycznym, ale raczej logiczną kontynuacją systemu opartego na zysku, kontroli i scentralizowanym zarządzaniu. Te same osoby, które zawiodły lub zatuszowały sprawę COVID, pojawiają się teraz z „innowacyjnymi rozwiązaniami” i mają nadzieję, że ludzie „zapomną” o tym.

