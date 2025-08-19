web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag CDU Deutschland

CDU Röwekamp hält Bundeswehr-Einsatz in Ukraine für sehr wahrscheinlich

VonELA

Aug. 19, 2025 #Bundeswehr-Einsatz, #Röwekamp, #Ukraine, #wahrscheinlich
Bild: Sina Schuldt/dpa

Der Chef des CDU-Verteidigungsausschusses Thomas Röwekamp nimmt sich scheinbar kein „kriegsrhetorisches“ Blatt mehr vor den Mund.

Verteidigungsausschuss-Vorsitzende hält also den Bundeswehr-Einsatz in der Ukraine für „wahrscheinlich“.

Kriegsrhetorik kennt keine Grenzen

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), rechnet bei einem Friedensabkommen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit der wahrscheinlichen Entsendung deutscher Soldaten in das „ehemals als korruptestes Land Europas“ eingestufte Land.

Eine generelle Absage sei in seinen Augen absolut falsch. „Wenn es darum gehen sollte, ein Friedensabkommen zu überwachen, dann machen wir das an anderen Orten ja auch“, erklärte er gegenüber dem RND. „Für unwahrscheinlich halte ich allerdings, dass wir in der Ukraine eine Brigade errichten wie in Litauen, oder einen ähnlich großen Einsatz leisten wie dort.“

Deutschland sollte sich also wappnen und darauf vorbereitet sein, seine Töchter und Söhne ein „weiteres Mal“ in der Geschichte, die sich bekanntlich zu wiederholen scheint, gen Oste zu entsenden.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 

 

 

 

Ähnliche Beiträge:

Von ELA

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag CDU Deutschland

CDU Röwekamp hält Bundeswehr-Einsatz in Ukraine für sehr wahrscheinlich

19. 08. 2025 ELA
Aktueller Beitrag

Melania Trump schrieb „Friedensbrief“ an Putin

19. 08. 2025 ELA
Aktueller Beitrag Allgemein Deutschland Europa

Neuerscheinung – Inhaltsangabe – Leseprobe

19. 08. 2025 Redaktion
Aktueller Beitrag Deutschland EU Österreich

Mastercard’s Rolle im EU-Digital-ID Projekt

19. 08. 2025 FREIGEIST