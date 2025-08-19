Melania Trump schrieb „Friedensbrief“ an Putin

Bild: dpa/Jae C. Hong//dpa/Ron Adar

Amerikas First Lady Melania Trump hatte, im Zusammenhang mit dem „Präsidenten-Treffen“ in Alaska, einen „Friedensbrief“ an Russlands Präsidenten Putin geschrieben.

Darin teilte sie ihm mit, dass es an der Zeit sei, Kinder und zukünftige Generationen weltweit zu schützen.

„Es ist Zeit“

Fox News Digital erhielt den „Friedensbrief“ der First Lady an Putin exklusiv, den Präsident Trump dem russischen Präsidenten vor dem Gipfeltreffen in Alaska persönlich überreichte.

Fox News Digital erhielt eine exklusive Kopie des „Friedensbriefs“ der First Lady an Putin, wie Brooke Singman, für Fox News berichten konnte.

Unmittelbar nach Erhalt des Briefes hatte Putin ihn vor den Augen der amerikanischen und russischen Delegation gelesen. Der Inhalt, wie folgt.

„Sehr geehrter Präsident Putin“, beginnt der Brief der First Lady. „Jedes Kind trägt die gleichen stillen Träume im Herzen, ob zufällig in der ländlichen Umgebung eines Landes oder in einer prächtigen Innenstadt geboren. Sie träumen von Liebe, Möglichkeiten und Sicherheit vor Gefahren.“

„Als Eltern ist es unsere Pflicht, die Hoffnung der nächsten Generation zu fördern“, heißt es in dem Brief weiter. „Als Führungspersönlichkeiten geht die Verantwortung für die Unterstützung unserer Kinder über den Komfort einiger weniger hinaus.“

„Unbestreitbar müssen wir danach streben, eine Welt voller Würde für alle zu schaffen – damit jede Seele in Frieden erwachen kann und die Zukunft selbst vollkommen geschützt ist“, heißt es in dem Brief. „Ein einfaches, aber tiefgründiges Konzept, Herr Putin, dem Sie sicher zustimmen werden, ist, dass die Nachkommen jeder Generation ihr Leben mit einer Reinheit beginnen – einer Unschuld, die über Geographie, Regierung und Ideologie steht.“

Die First Lady fuhr fort: „In der heutigen Welt sind manche Kinder gezwungen, ein leises Lachen in sich zu tragen, unberührt von der Dunkelheit um sie herum – ein stiller Widerstand gegen die Kräfte, die ihre Zukunft möglicherweise beanspruchen könnten.“

„Herr Putin, Sie können ihnen im Alleingang ihr melodisches Lachen zurückgeben“, schrieb die First Lady. „Indem Sie die Unschuld dieser Kinder schützen, dienen Sie nicht nur Russland – Sie dienen der Menschheit selbst.“

„Eine solch mutige Idee überwindet alle menschlichen Grenzen, und Sie, Herr Putin, sind in der Lage, diese Vision heute mit einem Federstrich umzusetzen“, schrieb sie. „Es ist an der Zeit.“

Brief in Anchorage verfasst

Melania Trumps „Friedensbrief“ wurde vor dem historischen Treffen ihres Mannes mit Putin am Freitag in Anchorage, Alaska, verfasst. Das hochkarätige Treffen war der erste Gipfel zwischen den USA und Russland seit Juni 2021, der unter der Regierung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden und nur acht Monate vor Putins Einmarsch in die Ukraine stattgefunden hatte.

Obwohl sich Trump und Putin in den Jahren vor dem Treffen in Alaska nicht persönlich getroffen hatten, telefonierten sie in diesem Jahr bereits mehrfach, um über ein Ende des Krieges mit der Ukraine zu sprechen.

Nach dem Treffen erklärte Präsident Trump, der Gipfel sei „äußerst produktiv“ gewesen, aber die Parteien seien „noch nicht so weit“, was die Beendigung des Krieges angehe.

„Wir waren uns in vielen, vielen Punkten einig, in den meisten, würde ich sagen“, sagte Trump nach dem Treffen gegenüber der Presse. „Bei einigen wichtigen Punkten sind wir noch nicht ganz am Ziel, aber wir haben einige Fortschritte gemacht. Es gibt also keine Einigung, solange es keine Einigung gibt.“

