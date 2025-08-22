Völklingen (Saarland) – Ein Polizist war am Donnerstagabend bei einem Einsatz in Völklingen nach einem Überfall auf eine Tankstelle erschossen worden. Der Raubmörder wurde verletzt und festgenommen.
Der Beamte war mit einem Kollegen zu einem Raubüberfall gerufen worden. Ein Maskierter hatte eine Tankstelle überfallen, bedrohte das Personal mit einem Messer und flüchtete mit Bargeld. Die herbeigerufenen Beamten stellten den Mann, der sich gegen die Festnahme wehrte. Dabei gelang es ihm, einem Beamten die Dienstwaffe zu entreißen und mehrere Schüsse auf diesen abzufeuern. Dadurch wurde der 34 Jahre alte Polizist zunächst lebensgefährlich verletzt, er erlag später an der Uniklinik Homburg seinen Verletzungen.
Der Killer flüchtete danach weiter, konnte aber schnell gestellt werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, er ist den Angaben zufolge nicht lebensgefährlich verletzt.
Es handelt sich laut Polizeisprecher Falk Hasenberg um einen 18-jährigen „Deutsch-Türken“. Ob er noch am Freitag vernommen werden kann, ist noch unklar. Wozu die Eile? Etwa um eine allfällige „Schuldunfähigkeit“ rechtzeitig festzustellen.
Anm.: In einigen Mainstream-Medien wird von einem „mutmaßlichen Täter” gesprochen. Ist das nicht zu viel der Korrektheit? Wer sonst sollte den Polizisten erschossen haben?
18 Gedanken zu „Nach Raubüberfall: „Deutsch-Türke“ erschießt Polizisten während Festnahme-Versuch“
Was lernen diese Polizisten in der Schule..Verstehe ich nicht
Ein Polizist, der sich die Waffe abnehmen läßt, ist zumindest mitschuldig, wenn er mit dieser Waffe erschossen wird. In Regensburg hat vor Jahren ein angetrunkener Jugendlicher (16 Jahre) einen Polizisten angepöbelt. Dieser hat die Waffe gezogen und ihn erschossen.
Ein Polizist muss beurteilen können, in welcher Situation er ist. Bei dem Jugendlichen hätte eine Ohrfeige gereicht. Ist der Gegenüber bewaffnet und geht mit dem Messer auf einen los, ist das eine Situation auf Leben und Tod. Dann ist es mir wurscht, ob ich dabei draufgehe oder nicht. Ich ziehe die Waffe und mache jeden platt, der mich angreift. Anschließend ziehe ich das Messer und erledige die Abeit.
Vor Jahren habe ich gelesen, dass die Kollegin eines Polizisten vergewaltigt wurde und der Polizist hat nichts gemacht. Er hätte die MP aus dem Koffferraum holen sollen und draufballern. In so einem Fall überlebt keiner. Wie gesagt, man muss die Situation richtig einschätzen können.
Wenn es dann nach Scharia geht, wird wohl ein Luxusfreispruch draus. Amalek sind unter den Tieren und haben gar nichts zu verbieten, sagt ihnen der Imam. „Nehmt, was ihr braucht, von den Ungläubigen“. Jeden Tag ein paar, bis keiner mehr da ist. Schon das Wenige, das gemeldet wird …
Auffällig viele Bergsteiger, die plötzlich in allen Regionen abstürzen.
Die Tagesschau wird heute Abend dem Volk erzählen, der türkische Mörder wär AfD-Mitglied und die Partei müsse sofort verboten werden…
Großeinsatz in Hamburg: Messer-Türke flieht aus Psychiatrie und verletzt Passanten: https://www.bild.de/regional/hamburg/grosseinsatz-in-hamburg-mann-mit-messer-fluechtet-aus-psychiatrie-68a6c68d07777411494ce0a6
„Nach Raubüberfall: „Deutsch-Türke“ erschießt Polizisten während Festnahme-Versuch“
Da muß die Fachkraft für Unterdrückung der Deutschen (und sein „Kollege“) so richtig alles falsch gemacht haben, was falsch gemacht werden konnte.
Drei polizeibekannte Marokkaner attackieren Polizisten nach Schlägerei: https://www.stol.it/artikel/chronik/erneut-schlaegerei-am-dominikanerplatz-polizei-verhaftet-drei-marokkaner
„Nicht nur Messerstecher Ali, sondern auch Messerstecher Uwe“, sagt Hayali zur Gewalt in Deutschland:
https://apollo-news.net/nicht-nur-messerstecher-ali-sondern-auch-messerstecher-uwe-sagt-hayali-ber-die-gewalt-in-deutschland/
Abschiebung kaum möglich (behauptet FOCUS)
Todesfahrer „King Bilal“ und seine Clan-Brüder terrorisieren Leipzig – Stadt ist machtlos
https://www.focus.de/panorama/todesfahrer-king-bilal-und-seine-clan-brueder-terrorisieren-leipzig-stadt-machtlos_f427e750-97c5-40fe-8968-aa8875361b91.html
Im Focus werden AfD-Anhänger zum „Fall für den Therapeuten“ erklärt: https://reitschuster.de/post/im-focus-werden-afd-anhaenger-zum-fall-fuer-therapeuten-erklaert/
Die linksgrün-versiffte Berliner taz verschweigt übrigens den Polizistenmord. Weder auf der Startseite, noch über die Suchfunktion ist ein Artikel darüber zu finden…
Ist das Gutachten über die Schuldunfähig des Türken schon in Auftrag gegeben worden?
…das ist schon lange fertig!
(-;
lieber erschießen lassen als schiessen!
werden die deutschen cops
in hippiekommunen geschult?
Vermutlich. Beim Anschlag in Mannheim als Rouven Laur erstochen wurde sind mehrere Polizisten einfach dagestanden und wussten nicht was sie machen sollen. Nur ein einziger hat eingegriffen und geschossen. Und der war Ausländer.
Was ist denn ein „Deutsch-Türke“?
Etwa ein Deutscher der jetzt Türke ist?
(-;
Nein, teilweise umgekehrt: Er ist ein Türke der jetzt ein (halber) Passdeutscher ist – also einer, dem man die Staatsbürgerschaft nachgeworfen hat. Ideal für die Kriminalstatistik: dieser Mord wird als Inländermord erfaßt werden!
Ein Törke mit törkischen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, etc. mit daitschem und törkischen Päss.
Wann merken die ErfüllungsgehilfenInnen dieses m. A. n. Unr.chtsräg.mes endlich, dass auch sie und ihre Lieben auf der Abschuessliste der m. A. n. nichtmenschlichen Schattenmaechte und ihrer m. A. n. installierten VasällenInnen stehen? Genauso sollten sich das auch die schon immer hier Lebenden (f. n. M.) SoldaetenInnen fragen und beide Sorten ErfuellungsgehilfenInnen sollten sich auf die Seite ihrer eigenen schon immer hier lebenden (f. n. M.) Landsleute stellen m. A. n..
34 Jahre – schlimm‘ für die nächsten Angehörigen.
