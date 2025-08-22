Nach Raubüberfall: „Deutsch-Türke“ erschießt Polizisten während Festnahme-Versuch

Bild: shutterstock

Völklingen (Saarland) – Ein Polizist war am Donnerstagabend bei einem Einsatz in Völklingen nach einem Überfall auf eine Tankstelle erschossen worden. Der Raubmörder wurde verletzt und festgenommen.

Der Beamte war mit einem Kollegen zu einem Raubüberfall gerufen worden. Ein Maskierter hatte eine Tankstelle überfallen, bedrohte das Personal mit einem Messer und flüchtete mit Bargeld. Die herbeigerufenen Beamten stellten den Mann, der sich gegen die Festnahme wehrte. Dabei gelang es ihm, einem Beamten die Dienstwaffe zu entreißen und mehrere Schüsse auf diesen abzufeuern. Dadurch wurde der 34 Jahre alte Polizist zunächst lebensgefährlich verletzt, er erlag später an der Uniklinik Homburg seinen Verletzungen.

Der Killer flüchtete danach weiter, konnte aber schnell gestellt werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, er ist den Angaben zufolge nicht lebensgefährlich verletzt.

Es handelt sich laut Polizeisprecher Falk Hasenberg um einen 18-jährigen „Deutsch-Türken“. Ob er noch am Freitag vernommen werden kann, ist noch unklar. Wozu die Eile? Etwa um eine allfällige „Schuldunfähigkeit“ rechtzeitig festzustellen.

Anm.: In einigen Mainstream-Medien wird von einem „mutmaßlichen Täter” gesprochen. Ist das nicht zu viel der Korrektheit? Wer sonst sollte den Polizisten erschossen haben?

