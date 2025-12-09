Charlie Kirk ermordet! Wir werden niemals vor linker Gewalt kapitulieren!

JULIAN REICHELT | Die politische Gewalt erhebt sich in ihrer ganzen Monstrosität über die USA und über alle Länder, auch Deutschland, in denen alle nicht-linken Meinungen seit Jahren verfolgt und ausgegrenzt werden. Charlie Kirk wurde berühmt durch die offene Debatte, durch ein Format namens “Prove me wrong”: Widerlege, dass ich falsch liege.

Er ging auf die links-radikalisierten Campuse der Universitäten, um mit Studenten über ihre Weltsicht zu diskutieren, um ihre Argumente zu hören und zu widerlegen. Seine Gegner hielten dies nicht aus. Charlie Kirk wurde nur 31 Jahre alt. Auf einem Uni-Campus in Utah traf ihn die Kugel eines Scharfschützen aus rund 180 Metern in den Hals – während einer seiner Diskussionsveranstaltungen.

Was dieser Mord über den Zustand der westlichen Welt verrät und wie linke Ideologie dazu beigetragen hat, eine Stimmung zu erzeugen, in der Fanatiker solche Taten begehen, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

