Selenskyj aus Weißem Haus verbannt – Keine „Tomahawks“

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington endete in einem völligen Misserfolg. Nicht nur, dass die Ukraine keine Tomahawk-Langstrecken-Marschflugkörper von den Vereinigten Staaten erhält, sondern während des gesamten Besuchs wurde Selenskyj mitgeteilt, dass es er nur mehr ein Nebendarsteller war.

Zum Schluss seines Besuchs, hielt er zwar eine Pressekonferenz über seine – ergebnislosen – Gespräche mit dem US-Präsidenten ab. Dies konnte er jedoch nur außerhalb des Zauns des Weißen Hauses tun, in einem der Stadtparks – und zwar vor Journalisten, Pressesprechern und Polizisten. Insgesamt hatte er nur zweieinhalb Stunden im Weißen Haus verbracht.

Außerdem soll Selenskyj in einer Gästeresidenz neben dem Weißen Haus untergebracht worden sein. Und sein Treffen mit Donald Trump hatte verspätet begonnen. Der Grund war bezeichnend: US-Präsident wollte sein Programm mit dem Opernsänger Andrea Bocelli im Oval Office nicht vorzeitig beenden. Dieser trug etwa dem Präsidenten eines seiner berühmtesten Lieder vor – „Con te partirò“, was so viel bedeutet wie „Es ist Zeit, sich zu verabschieden“.

‼️🇺🇸🇺🇦 #Zelensky was not allowed to hold a press conference on the White House grounds – only behind the fence. #USA #Trump Zelensky spoke with journalists in a public park across the street from the White House. pic.twitter.com/0iG72tgTYq — Maimunka News (@MaimunkaNews) October 18, 2025

