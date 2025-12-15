Die Mörder von Sydney: Pakistanisches Vater-Sohn-Duo

Der 24-jährige Naveed Akram in Aktion.

Der US-Sender CBS berichtet unter Berufung auf US-Geheimdienste und ein Führerscheindokument, das die australische Polizei zur Verfügung gestellt haben soll, dass Naveed Akram die pakistanische Staatsbürgerschaft habe. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Der Anschlag am Bondi Beach, der sich während der Feierlichkeiten zum jüdischen Lichterfest Chanukka ereignete, handelte es sich bei den Angreifern um ein Vater-Sohn-Duo.

Die mutmaßlichen Täter wurden in lokalen Medien als Sajid Akram (50 Jahre) und sein Sohn Naveed Akram (24 Jahre) identifiziert.

(50 Jahre) und sein Sohn (24 Jahre) identifiziert. Sajid Akram war 1998 mit einem Studentenvisum nach Australien eingereist und hat seit 2001 ein Partnerschaftsvisum, mit dem er legal im Land bleiben konnte, wo angeblich sein Sohn Naveed geboren wurde.

war 1998 mit einem Studentenvisum nach Australien eingereist und hat seit 2001 ein Partnerschaftsvisum, mit dem er legal im Land bleiben konnte, wo angeblich sein Sohn Naveed geboren wurde. Sajid Akram wurde am Tatort von der Polizei erschossen, während Naveed Akram angeschossen, festgenommen und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Ermittler gehen von einem gezielten antisemitischen Terroranschlag aus, bei dem die Täter dem Islamischen Staat die Treue geschworen haben sollen.

Mit Verbindungen zu „anderen Personen“ bereits auffällig

Naveed Akram geriet erstmals im Oktober 2019 ins Visier der australischen Behörden. Man habe ihn „aufgrund seiner Verbindungen zu anderen Personen“ untersucht, sei aber zu der Einschätzung gelangt, dass keine Anzeichen für eine aktuelle Gefahr vorliegen, erklärte der australische Premierminister Anthony Albanese. Wer diese „anderen Personen“ waren, erfährt man noch nicht, man kann jedoch davonausgehen, dass diese Leute einem bestimmten Personenkreis zuzuordnen sind.

Antisemitismus „ausrotten“

„Wir haben einen klaren Mangel an Führungsstärke beim Schutz jüdischer Australier gesehen“, kritisierte Oppositionsführerin Sussan Ley. Weiter sagte sie:

„Wir haben eine Regierung, die Antisemitismus als ein Problem betrachtet, das gemanagt werden muss, und nicht als ein Übel, das ausgerottet werden muss.“

Wie dieses „Ausrotten“ vonstattengehen soll, verriet Ley jedoch nicht. Ein erster Ansatz wäre es vielleicht, dafür zu sorgen, dass potenzielle Killer nicht weiter ungehindert einreisen dürfen, wie es bei uns nach wie vor gang und gäbe ist.