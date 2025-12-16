„Bullshit Bas“: Würden Sie einer Hauptschülerin Hunderte Milliarden anvertrauen?

JULIAN REICHELT | Diese Geschichte klingt zu fantastisch, um wahr zu sein. Bärbel Bas wäre viel lieber technische Zeichnerin geworden. Doch potentielle Arbeitgeber sagten ihr wegen fehlender Damentoiletten ab.

Erstaunlicherweise passiert Politikern in ihrem Leben immer genau das, was perfekt zu ihren politischen Ansichten und ihrem Weltbild passt. Wenn die Eltern von linken Politikern im Krankenhaus liegen, werden sie immer und ausschließlich von Pflegern gepflegt, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind.

Und bei Bas lag der Fels im Karriereweg natürlich an der Diskriminierung, nicht an der mangelnden Qualifikation wie etwa ihrem Hauptschulabschluss. Aber Qualifikation, Exzellenz und Kompetenz scheinen linken Politikern heute geradezu abwegige, ja, obszöne Kriterien zu sein. Sie leben in der tiefen Selbstgewissheit, dass Staat und Steuergeld ihnen zustehen.

Wie gefährlich die Sozialministerin heute mit den unseren Steuermilliarden umgeht und dieses bereitwillig auch an Totalverweigerer im Bürgergeld umverteilt, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“



