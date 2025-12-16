Syrer wollte Gratis-Sex und überfiel 2 Mal Rotlicht-Lokal in Wien

+ Bulgaren zwingen die Regierung in die Knie + Trump zu Ukraine: „Ich möchte, dass das Töten aufhört. Letzten Monat sind 25.000 Menschen gestorben.“ + Massenproteste in Frankreich: Wir werden nicht für die Ukraine sterben + Merz‘ Albtraum: Trump verbündet sich mit AfD +

Bulgaren zwingen die Regierung in die Knie

Anfang Dezember 2025 explodiert der Volkszorn in Bulgarien: Zehntausende gehen in Sofia und anderen Städten auf die Straße – gegen geplante Steuer- und Abgabenerhöhungen, gegen Korruption und eine Politik, die nur den Eliten nützt.

Die Proteste sind massiv, friedlich, aber entschlossen. Junge Menschen vorneweg, die genug haben vom System.

Und es wirkt: Unter dem Druck der Demonstrationen zieht die Regierung den umstrittenen Haushaltsentwurf für 2026 zurück – ein klarer Rückschlag für die Mächtigen!

Bulgarien beweist: Wenn das Volk einig aufsteht, muss selbst eine Regierung nachgeben.

Was denkt ihr – wäre so etwas auch in Deutschland möglich? via bitteltv

+++

Trump zu Ukraine: „Ich möchte, dass das Töten aufhört. Letzten Monat sind 25.000 Menschen gestorben.“

Präsident Trump gibt bekannt, dass er den am Ukraine-Krieg beteiligten Ländern gesagt hat: „Wenn alle weiterhin solche SPIELE spielen, wird das in einem 3. Weltkrieg enden!“

Er hat recht.

„Ich möchte, dass das Töten aufhört. Letzten Monat sind 25.000 Menschen gestorben.“

🚨 BREAKING: President Trump reveals he told countries involved in the Ukraine war – „If everybody keeps playing GAMES like this, you’ll end up in a 3rd world war!“ He’s right. „I’d like to see the killing stop. 25K people died last month.“ pic.twitter.com/wx1p7ktLW0 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 11, 2025

+++

Massenproteste in Frankreich: Wir werden nicht für die Ukraine sterben

„FREXIT! Wir werden nicht für die Ukraine sterben“ – Tausende gingen in Paris gegen die Kriegstreiberei der NATO und für den Austritt Frankreichs aus der EU auf die Straße.

🇫🇷🇪🇺 „FREXIT! We will not die for Ukraine“ — thousands took to the streets of Paris against NATO’s warmongering & in support of France’s exit from the EU pic.twitter.com/EmvdNN8d2k — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 14, 2025

+++

Merz‘ Albtraum: Trump verbündet sich mit AfD

„Eine ganze Delegation von AfD-Abgeordneten wurde von den Republikanern in die USA eingeladen, wo eine neue Partnerschaft geschmiedet wird. Die Tage der Altparteien sind gezählt.“

@LIONMediaTV

+++

EU will Milliarden aus Moskau für Ukraine nutzen – zwei Länder dagegen

Die EU hat eine wichtige Grundlage für die Nutzung von russischem Staatsvermögen für die Ukraine geschaffen. 25 der 27 Mitgliedstaaten stimmten dafür, eine Rückübertragung von in der EU festgesetzten Mitteln nach Russland unbefristet zu verbieten.

[…]

Der nun in einem schriftlichen Verfahren getroffene Beschluss wurde per Mehrheitsentscheidung gegen den Willen von Ungarn und der Slowakei getroffen. Die beiden Länder argumentieren unter anderem, dass das Vorgehen der EU die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine torpedieren könnte. (…)

Die belgische Regierung blockiert den Plan bislang mit Verweis auf rechtliche und finanzielle Risiken. So sieht sie unter anderem die Gefahr, dass Russland Vergeltung gegen europäische Privatpersonen und Unternehmen übt und etwa Enteignungen in Russland vornimmt.

[…]

Die Zentralbank in Moskau kündigte unterdessen an, Euroclear zu verklagen. Als Gründe wurden aus russischer Sicht illegale und verlustbringende Handlungen des Depotverwalters, aber auch die erwogenen Mechanismen zur Nutzung russischen Vermögens genannt. Das Verfahren soll vor einem Moskauer Schiedsgericht laufen. Weiterlesen auf welt.de

+++

EU-Finanzminister einigen sich auf Gesetz zum „Digitalen Euro“

Die EU-Finanzminister haben sich auf den „Digitalen Euro“ geeinigt, wie die dänische Finanzministerin Stephanie Lose mitgeteilt hat. Lediglich auf Arbeitsebene fehlt noch der letzte Feinschliff – jedoch bereits am kommenden Freitag wollen die nationalen Minister den Entwurf endgültig durchwinken.

[…]

Die Bundesregierung zeigt sich gegenüber Table.Media positiv gestimmt – man spielt die Möglichkeit, dass Bargeld künftig durch den illegalen Euro ersetzt werden könnte, herunter: „Es ist völlig klar, dass der „Digitale Euro“ das Bargeld nur ergänzen und nicht ersetzen soll“, wird das Finanzministerium in dem Medium zitiert. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Schwarz-Rot in der Klemme – Stillstand, wo immer man hinschaut

„Gerade noch einmal gutgegangen.“ Das war die Reaktion in der rot-schwarzen Koalition, nachdem sie ihr „Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten“ knapp durch den Bundestag gebracht hatte.

[…] Im Verlauf seiner Kanzlerwerdung wurde mit gewisser Berechtigung der Einwand laut, er habe in seinem Leben noch nicht einmal ein Rathaus regiert. Doch auch die Führungsspitze der SPD wirft Fragen nach Rekrutierungskriterien für politisches Spitzenpersonal auf. Das ökonomische Schlüsselressort wird von einem Parteigewächs geführt, dessen beruflicher Horizont sich ausschließlich auf Erfahrungen in den Gremienblasen der sozialdemokratischen Sondergalaxis beschränkt. Via jungefreiheit.de

+++

Trotz US-Friedensplans: Kiesewetter fordert Taurus-Lieferung an Kiew

Trotz der jetzigen Versuche, eine friedliche Beilegung des Ukraine-Konflikts zu erreichen, hat der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter gefordert, deutsche Marschflugkörper Taurus der Ukraine zu übergeben.

„Solange wir nicht Taurus liefern, (…), Luftverteidigung über der Westukraine übernehmen und Bereitschaft zu glaubwürdigen Sicherheitsleistungen zeigen, lässt sich Russland überhaupt nicht beeindrucken“, sagte Kiesewetter dem „Tagesspiegel“.“

via @ostnews_faktencheck!

+++

ÖSTERREICH: „Wollte Gratis-Sex“: Mann überfiel zwei Mal Rotlicht-Lokal

Ein Syrer forderte kostenlose Dienstleistungen von Prostituierten. Als die Damen ablehnten, forderte er Geld von ihnen und lief heiß. Nun war Prozess.

[…]

„Money, Money“

„Er wollte Sex, ohne zu bezahlen“, erklärte eine Prostituierte im Zeugenstand. „Das gibt es bei uns aber nicht“, so die 47-jährige Chinesin. Weil er nichts bekam, soll er die Frau bedroht, sie mit beiden Händen gewürgt haben. „Er hat ‚Money, Money‘ zu mir gesagt!“ Die Chinesin konnte sich befreien und schrie laut um Hilfe. Der Mann flüchtete schlussendlich ohne Beute. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt. Auf Würgemalen am Hals des Opfers wurde die DNA des Verdächtigen sichergestellt. Via heute.at

+++ TIERE +++

Elephant rettet Tiger aus den Fluten

The tiger is saved by the elephant during the flood pic.twitter.com/xTO1Yh8tOq — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) December 15, 2025

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



