Pepe Escobar zum US-Versuch über die NSS 2025 BRICS von innen heraus zu sprengen!

Einmal ausgeschlüpft sorgt der Jung-Kuckuck für monopolare Verhältnisse im Nest | Quelle: UM AI generiert

Nima R. Alkorshid, Gastgeber von Dialogue Works, befragt Pepe Escobar, den renommierten Autor und geopolitischen Analysten, zu den ultimativen Zielen hinter der neuen Nationalen Sicherheits-Strategie [NSS] der USA.

Pepe Escobar: „Die NSS kann nicht von Trump verfasst

worden sein, denn er ist kein Stratege und liest auch nichts!“

Das Interview von Pepe Escobar durch Nima R. Alkorshid

Nima: Pepe, lassen Sie mich auf das eingehen, was Donald Trump über sein jüngstes Gespräch mit europäischen Staats- und Regierungschefs gesagt hat.

Pepe Escobar: Gerne!

Nima: Hier ist, was er sagte:

Donald Trump: Wir haben mit Frankreich, Deutschland und Großbritannien gesprochen – allesamt sehr gute Staatschefs – sehr gute Freunde von mir und wir haben mit ziemlich deutlichen Worten über die Ukraine gesprochen. Wir werden sehen, was passiert. Ich meine, wir warten nun auf die Antworten, bevor wir weitermachen …

Nima: Pepe, wie aus der Nationalen-Sicherheits-Strategie [NSS] der Vereinigten Staaten hervorgeht, stellt die Ukraine für die Vereinigten Staaten keine vorrangige Priorität mehr dar?

Pepe Escobar: Sicher!

Nima: Was sagen Sie zu dieser Art von Konfrontation, welche es zwischen den Vereinigten Staaten und den Europäern bezüglich der Ukraine gibt?

Pepe Escobar: Nun, Nima und alle anderen [Zuseher], falls Sie sich nicht in Europa aufhalten, können Sie sich keine Vorstellung machen, wie viele Herzanfälle es in den letzten zehn Tagen bezüglich der NSS 2025 entlang der Brüsseler Achse in den wichtigsten Hauptstädten – in London, Paris, Rom und auch hier in der Nähe – zu überstehen gab!

Nennen wir die NSS 2025 nichtsdestotrotz Trump-Doktrin, auch wenn ich diese Frage schon in meiner Kolumne aufwarf, die nach unserem Gespräch hier von Sputnik International in Moskau schon bald veröffentlicht werden wird.

Wir haben bei Sputnik darüber diskutiert, weil ich es zu deutlich gesagt haben wollte. Man ließ mich wissen, dass dies nicht ginge, weil Sputnik sonst voll angegangen worden wäre. Im Grunde genommen vertrat ich die Meinung, dass Trump nicht in der Lage wäre, eine solche Doktrin zu verfassen und es auch nicht tat:

Weil er kein Stratege ist und nichts liest!

Daher könnte er niemals ein konzeptionelles Dokument wie die Nationale-Sicherheits-Strategie verfasst haben. Wer dann soll diese geschrieben haben? Niemand weiß es! Offensichtlich wäre der „Minister für ewige Kriege“ [Pete] Hegseth [auch] nicht in der Lage, so etwas zu produzieren. Ganz zu schweigen von Marco Gusano Rubio, der kaum Myanmar oder China auf einer Landkarte finden könnte. Also hat jemand anderer das geschrieben. Doch, wir wissen nicht wer – was schon ein großes Problem darstellt.

[Anmerkung der Redaktion:

Der Mittelname von Marco Rubio lautete richtigerweise „Antonio“ – die Abwandlung zu „Gusano“ durch Pepe Escobar hat folgenden Hintergrund: Gusano (wörtlich „Wurm“) ist der spanische Begriff für „Wurm“. Dieser Name wurde zunächst denjenigen gegeben, die nach dem Sturz des Diktators Fulgencio Batista aus Kuba flohen. Später wurde er verwendet, um kubanische Exilanten im Allgemeinen und ihre kubanisch-amerikanischen Nachkommen zu bezeichnen. Rubio ist Sohn kubanischer Einwanderer, die 1956 in die USA kamen. Er gilt als Hardliner und Protegé des Sheldon-Adelson-Klans (verstorbener Kasino-Magnat in Las Vegas), dessen Witwe Miriam Adelson, begünstigt über eine Wahlkampfspende von kolportierten USD 100 Mio. Marco Rubio den Posten des Secretary of State (US-Außenministers) mutmaßlich zuzuschanzen vermochte. Verfasser der NSS 2025 könnte unter Umständen die Heritage Foundation mit angeschlossenem US-Think-Tank-Netzwerk gewesen sein! ]



Ein zweiter Punkt und noch interessanter:

Das ist die völlige Degradierung Europas!

Europa wurde nicht einmal am Tisch der Bettler neben dem reich gedeckten Tisch der großen Jungs zugelassen. Europa ist für die Trump-Doktrin nur Randnotiz oder Ärgernis. Das Einzige, was Trump historisch gesehen von Europa erwartet: Das sind erhöhte Verteidigungsbudgets mit 5% vom BSP für umso mehr US-Waffenkäufe gegen Euros. Ansonsten darf Europa den Mund halten. Falls sie immerwährende Kriege weiterführen wollten, so wäre das ihr Problem, doch nicht das der USA!

Ich möchte die wichtigsten Punkte und die strategische Neuausrichtung konzeptuell kurz zusammen, obwohl man nicht weiß, ob alle Ankündigungen auch durchgezogen würden. Man darf auch nicht vergessen, dass das Imperium des Chaos darauf spezialisiert scheint, Narrative in die Welt zu setzen, um sie in Folge wieder zu ändern. Wir wissen also nicht, ob die neuen Narrative, verpackt in der neuen Nationalen-Sicherheits-Doktrin, auch umgesetzt werden. Falls es dazu käme, würde das extrem große Veränderungen nach sich ziehen:

An erster Stelle steht zweifellos die Rolle der Europäischen Union und natürlich aller europäischen NATO-Partner als Ultra-Mega-Sub-Vasallen, die nur nach der Höhe ihrer finanziellen Beiträge für NATO gewürdigt würden – das wäre es auch schon!

Der andere überaus wichtige Punkt ist natürlich die angenommene Normalisierung zwischen Washington und Moskau. Noch steht es nicht fest, doch man hat angekündigt es realisieren zu wollen. Sie haben die Details der Normalisierung, wie Einflusssphären oder unteilbare Sicherheit zwischen Washington und Moskau, noch nicht angesprochen. Das hatten die Russen schon im Dezember 2021 der vorherigen US-Administration zu vermitteln versucht, doch damals darauf keine Antwort erhalten. Deswegen hat es zwei Monate später die Sonder-Militär-Operation [SMO] begonnen.

Es geht um die konzipierte Normalisierung der Beziehungen zwischen USA und Russland mit der Möglichkeit für gewichtige Investitionen der amerikanischen Oligarchie, welche in der Tat mit der russischen Oligarchie ins Geschäft kommen möchte. Das ist sehr wichtig, denn beide Oligarchien wollen wieder miteinander in Geschäftskontakt treten. Das ist ein wichtiger Anreiz, der hinter Trump bzw. hinter denjenigen steht, welche besagte strategische Doktrin verfassten. Doch die Art der Terminologie lässt auf Hinweise schließen, dass dies nur ein Teil der Strategie sei:

Der andere Teil der Strategie zielt darauf ab, der russischen Oligarchie sozusagen „Zuckerbrote“ anzubieten, um sie für amerikanische Interessen bzw. „Werte“ zugänglicher zu machen. Lassen Sie es mich so sagen, um …

… kurz-, mittel- oder langfristig eine Spaltung der russischen Oligarchien zu provozieren, die sich gegen den Kreml richtete!

Natürlich sprechen sie das nicht mit solcher Deutlichkeit aus, aber so sollten wir es interpretieren. Wenn sie über Sicherheit sprechen, könnte die Terminologie natürlich auch Cyber-Sicherheit oder Cyber-Terrorismus bedeuten, um Minderheiten im postsowjetischen Raum oder sogar innerhalb Russlands gegen Russland aufzuhetzen.

Das könnte so aussehen: Online-Prediger, die sich an Tadschiken, die bereits in Russland leben oder nach Russland gehen wollten, wenden. Russland nimmt das sehr ernst. Sie wissen, dass es sich um Salafisten und Wahhabiten in sogenannten Online-Zellen handelt: Tadschikische Zellen, die innerhalb und außerhalb Russlands operieren. Das macht Russland große Sorgen: Nicht nur Tadschiken, denn es könnten auch Georgier, Aserbaidschaner oder Kasachen sein.

Die Russen müssen also sehr vorsichtig sein, denn die Versuche, Russland zu destabilisieren – auch mit hybriden Kriegsmitteln – könnten selbst neben der vermeintlichen Normalisierung weitergehen.

Der dritte Punkt dreht sich um Lateinamerika: Es handelt sich um die sehr ernste Lage: Die der „westlichen Hemisphäre”, wie sie die Amerikaner zu bezeichnen pflegen und die in der realen Welt „Lateinamerika” heißt.

Sie wollen ihren „Hinterhof“ zurück und zwar als Ganzes!

Es ist nicht nur Venezuela: Auch Kolumbien wurde erst vor wenigen Stunden von Trump bedroht. Es betrifft Mexico, Venezuela, Kolumbien und Brasilien, wobei letztere die wichtigste Nation Lateinamerikas und zufällig auch BRICS-Mitglied ist.

Die Gesamtstrategie der Administration-Trump, welche einen hybriden Krieg gegen BRICS führt, würde sich auch nicht durch eine sogenannte Normalisierung der Beziehungen zu Russland wesentlich ändern. Alles, was in der neuen Nationalen Sicherheits-Strategie steht, ist auf die Eindämmung Chinas hin angelegt und stellt nach aller Wahrscheinlichkeit den wichtigsten Punkt der gesamten Nationalen-Sicherheits-Strategie dar:

Es ist der Versuch – nicht sehr raffiniert, aber ziemlich offensichtlich, wenn man zwischen den Zeilen liest – eine Spaltung zwischen Russland und China zu provozieren, obwohl dies unmöglich scheint. Warum versucht man, eine Spaltung zu provozieren?

Weil Trump – sagen wir mal, weil er kein Stratege ist, nichts liest und nicht konzeptionell denken kann – instinktiv vielleicht sagt, dass er nicht gleichzeitig an zwei Fronten gegen die strategische Partnerschaft Russlands und Chinas einen Krieg führen kann: Einen militärischen Krieg in der Ukraine, der übrigens bereits verloren ist und einen Tarif- und Handelskrieg gegen China, in dem China alle Trümpfe in der Hand hält und sogar kurzfristig gewinnen kann:

Wie sieht demnach der Plan B der USA aus?

Der Plan geht davon aus, schwächer geltende Knoten-Punkte anzugreifen: Hier kommt der Globale Süden mit Lateinamerika, der westlichen Hemisphäre und der Monroe-Doktrin 2.0 ins Spiel. Letztere zielt ab auf:

Absicherung des Hinterhofes!

Absaugen hoher Zahlungen von den europäischen Vasallen!

Übertragung der Sicherheit in Westasien – dem ehemaligen Nahen Osten – an das toxische Paar, bestehend aus Israel und den Ölmonarchien am Golf.

Im Falle Israels würde das die Durchsetzung der Abraham-Abkommen und im Falle der Golf-Petro-Monarchien die der Terrorismusbekämpfung in Westasien, bedeuten. Die Vorstellung, dass Ägypten, Jordanien und die Golf-Petro-Monarchien bzw. Doha und Abu Dhabi Terrorismusbekämpfung durchsetzen würden, gleicht einem Witz:

Doch so, scheint Geopolitik heutzutage auszusehen!

Das also sind die wichtigsten Punkte, doch zurück zum Hauptpunkt. Falls man keinen Frontalkrieg gegen Russland und China führen könnte, würde die nächstbeste Option in Anlehnung an das Römische Reich das bedeuten:

Teile und herrsche!

Es gilt [nach NSS], Russland von China zu trennen, China einzudämmen und Russland mit anderen Mitteln zu isolieren. Dazu kommt, was extrem wichtig scheint, zu versuchen, die BRICS-Staaten von innen heraus zu sprengen. In den letzten Stunden haben wir eine direkte Bestätigung dafür erhalten:

Die USA wollen die G7 Gruppe auflösen und dafür C5 – die „Core Five“ [„Kern Fünf“] schaffen!

C5 würde laut der Trump-Administration aus den Vereinigten Staaten, Russland, China, Indien und Japan bestehen. Was soll das?

BRICS von innen heraus zu sprengen – so einfach ginge das!

Sie möchten einen Mechanismus schaffen – eine C5, die wichtiger sein würde als BRICS, obwohl C5 selbst drei BRICS-Länder umfasste. Während man also die C5 schafft und die USA und Japan Seite an Seite mit China hätte, würde man versuchen, Russland von China zu isolieren und natürlich parallel dazu, Spaltungen zwischen Russland und Indien sowie zwischen Indien und China zu provozieren.

Wie man sehen kann, ist das keine besonders kluge Strategie, aber das ist alles, was die USA und Trump-Administration derzeit anzubieten hätten. Es ist ganz klar, was sie vorhaben: Es wäre eine Sequenz gemäß „teile und herrsche!“

Der hybride Krieg gegen die BRICS-Staaten soll weitergehen, aber künftig auf einer anderen Ebene mit der Intention:

BRICS von innen heraus zu spalten und zu versuchen, ihre Staaten gegeneinander aufeinanderprallen zu lassen!

Das gleicht gelinde gesagt, einem äußerst gefährlichen Spiel!

