Po tym, jak prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy ogłosił około rok temu chęć włączenia Grenlandii do terytorium USA z powodów „ochrony narodowej”, ponownie podejmuje tę kwestię.

„Włączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych”

Trump mianował gubernatora Luizjany, Jeffa Landry’ego, nowym specjalnym wysłannikiem USA do Grenlandii, z wyraźnym celem „włączenia Grenlandii do Stanów Zjednoczonych”.

Jego wypowiedzi zostały poważnie potraktowane przez szefów państw i rządów UE, którzy jednomyślnie sprzeciwili się amerykańskim dążeniom ekspansjonistycznym wobec tego autonomicznego terytorium, które należy do Królestwa Danii.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i jego minister ds. Europy i spraw zagranicznych, Jean-Noël Barrot, w swojej reakcji na ogłoszenie potwierdzili swoje wsparcie dla integralności terytorium duńskiego. Można uznać za pozytywne, że Macron nie owija w bawełnę i przynajmniej ujmuje sprawę jasno:

„Grenlandia należy do jej mieszkańców. Dania jest gwarantem tego. Przystaję na głos Europejczyków i wyrażam naszą pełną solidarność”.



Czy „Rosjanie i Chińczycy” zagrażają Grenlandii?

We wtorek Trump powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone „potrzebują Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego, nie dla minerałów czy ropy, ale dla bezpieczeństwa narodowego. A kiedy patrzymy na Grenlandię, widzimy wszędzie rosyjskie i chińskie statki. Więc potrzebujemy tego do ochrony”.

Następnie oskarżył Danię o zaniedbywanie tego terytorium:

„Nie wydaliście pieniędzy, nie zapewniliście ochrony wojskowej, mówicie, że Dania przybyła tam łodziami 300 lat temu – też byliśmy tam łodziami, jestem tego pewien. Musimy to wszystko dopracować.”

Aby obalić ten argument, można z strony UE zaproponować Grenlandii „ochronę wojskową” z części funduszy, które przeznaczane są na „zagrożenie” ze strony Rosji. Oczywiście przeciwko Rosjanom i Chińczykom, jak tłumaczy nam Trump.

Komisarz UE Ursula von der Leyen dołączyła do głosów europejskich, które sprzeciwiają się ambicjom USA oraz krytyce Danii, podkreślając, że „integralność terytorialna i suwerenność są podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego”.

Tak, tak, prawo międzynarodowe! To może odstraszyć Trumpa przed przejęciem kraju, który pośrednio należy do UE. Ale zagrożenie pochodzi przecież od złego Rosjanina – jak codziennie dowiadujemy się z mediów mainstreamowych.

Hiszpański premier Pedro Sánchez dołączył do tych wypowiedzi

„Poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej jest kluczowe dla UE i dla wszystkich narodów świata” – napisał na auf X.. „Bezpieczeństwo na Arktyce jest priorytetem, w którym chcemy współpracować z sojusznikami i partnerami.”

Pytanie: Kto zagraża „bezpieczeństwu na Arktyce? I z jakimi „sojusznikami i partnerami chcemy” tam współpracować? Najlepiej z Trumpem przeciwko Rosjanom, którzy zagrażają suwerenności Grenlandii? A nie tylko tam! Finlandia również jest zagrożona, następnie państwa bałtyckie, a jeśli Ukraina upadnie, według doniesień medialnych, nastąpi marsz przez Polskę. Berlin już ćwiczy walki domowe i to nie jest żart!

USA i Dania są członkami NATO, które w przypadku agresji przeciwko któremukolwiek z jego członków powinno zapewnić wzajemną obronę. Zasada ta nigdy nie została poddana próbie w przypadku konfliktu między członkami sojuszu, gdy jedno z członków chciało zdobyć terytorium innego. Tylko między partnerami NATO, Grecją i Turcją, istniały już znaczne napięcia.

„Jeśli chodzi o Grenlandię, czy się przyłączy do USA, czy nie, pozostawię to w tej dyskusji na boku, ponieważ nie chcę, aby NATO się w to mieszało”.

Rzeczywiście, jeśli Grenlandia „przyłączy się” do USA, NATO nie musi się mieszać. To będzie wewnętrzna sprawa NATO. Tylko że trzeba się zastanowić, jak miałby wyglądać taki „przyłączenie”. Dania podobno nie chce nawet sprzedawać Grenlandii – a populacja również chce pozostać przy Danii (zob. badanie na zdjęciu powyżej).

