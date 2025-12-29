Całodobowo starają się nam wmówić, że Rosja zagraża Europie, a teraz to: Donald Trump jako prezydent USA chce anektować Grenlandię, która należy do NATO i jest częścią Danii! Akurat prezydent tych USA, które powinny nas chronić w ramach NATO!

FRANZ FERDINAND | Powodem mają być amerykańskie interesy bezpieczeństwa. Zastanawiające jest, co powstrzymuje USA przed realizacją swoich interesów bezpieczeństwa w ramach NATO?

Czy może być tak, że Trump przewiduje kilka ruchów naprzód i zakłada, że NATO wkrótce będzie historią? Byłoby to zrozumiałe, ponieważ szalony przedszkole EU w przyszłości nie będzie miało żadnej roli w gronie dorosłych. Możliwe, że za kilka lat nie będzie już tego domu wariatów. Rozpad UE oznacza również koniec NATO. Szczególnie kraje południowe i części Europy Środkowej dołączą do bloku BRICS! W tym kontekście roszczenie Trumpa do Grenlandii ma pewną logikę!

Feministyczna geopolityka UE!

Jak już wcześniej wspomniano, politykę zagraniczną UE kształtuje szalejąca grupa kobiet: Lista tych zadziornych wojowniczek staje się coraz dłuższa:

Ursula von der Leyen (powszechnie nazywana „od trupów“), Annalena Baerbock (hurra, jesteśmy w wojnie z Rosją), całkowicie szalona Marie-Agnes Strack-Zimmermann, równie szalona Kaja Kallas, estońska minister obrony Dovilė Šakalienė oraz austriacka minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger, która w ukraińskim narodowym ubiorze nie wychodzi.

To te panie, poprzez swoją bezmyślną politykę wobec Rosji, umożliwiają ten krok Donalda Trumpa, prowokując arktyczne vacuum siły. W przeciwnym razie byłoby teraz łatwo odrzucić roszczenie Trumpa wspólnie z Rosją. Donald Trump może teraz brać to, co nie jest bronione!

Z Grenlandią w kierunku porządku multipolarnego!

Części obozu Trumpa zauważyły ideę porządku multipolarnego, choć niechętnie. USA wypadają w tym multipolarnym porządku znacznie lepiej, gdy koncentrują się na całym kontynencie amerykańskim, zamiast obciążać się zidiociałymi Europejczykami. Dlatego Trump najpierw chce Grenlandię, potem Kanadę i oczywiście jak najwięcej Ameryki Południowej! Dlatego Trump równocześnie wywołał konflikt z Wenezuelą.

Donald Trump dostrzegł, że prowadzenie wojny z Rosją jest całkowicie bezsensowne. O wiele bardziej opłacalne jest kooperowanie z Rosją. Szczególnie w Arktyce leżą niezliczone biliony dolarów, które chce się wspólnie z Rosją pozyskać. Dla takiej współpracy z Rosją Trump mógłby mieć z Grenlandią szczegasne asy w rękawie!

Tak przy okazji Trump chce wspólnie z Rosją reaktywować rurociąg Nord Stream, co również obiecuje dochody bez zbytniego trudu.

Pieniądz rządzi światem!

W ten sposób dochodzi się do tego, o co tak naprawdę chodzi w wojnie o Ukrainę, potencjalnej okupacji Grenlandii przez USA i wojnie z Wenezuelą: o pieniądze!

Wszystkie kraje Zachodu cierpią w mniejszym lub większym stopniu z tego samego powodu: wiecznie rosnące długi publiczne. Zrównoważone budżety to historia. Oczywiście czasami może być konieczne zaciąganie długów na pilnie potrzebne inwestycje. Muszą one jednak zostać spłacone! Społeczeństwa Zachodu od dziesięcioleci przyzwyczaiły się do ciągłego zaciągania nowych długów. Pieniądze na to pochodziły z całego świata. Taki sposób finansowania to częściowo pewnego rodzaju przekupstwo wyborców. Zachodnie rządy rozdzielają okruchy wśród ludności, aby ta nie buntowała się przeciwko niezliczonym wydatkom na wszelkie bzdury, takie jak np. na szaleństwo klimatyczne, nieograniczoną migrację i w końcu wojnę przeciwko Rosji.

W wyborach obiecuje się wyborcom lepszą przyszłość, przesuwając niezbędne oszczędności na wieczne nigdy. W ten sposób zabezpiecza się kolejne wybory i miejsca dla partyjnych towarzyszy. Nikt już nie zastanawia się, skąd w ogóle pochodzi zapożyczony pieniądz. Rządy Zachodu już dawno prowadzą lekkomyślną działalność hazardową i utajają bankructwa! Ale nadchodzi dzień prawdy!

Trump zdaje się to rozumieć. Co się stanie, jeśli kraje BRICS zainstalują alternatywne światowe system finansowy złożony ze złota, juana, rubla i rupii, w którym dolar i euro będą miały co najwyżej równorzędną, a może nawet tylko podrzędną rolę? Przepływy kapitałowe zwrócą się od wysoko zadłużonych krajów zachodnich. Co najmniej stopy procentowe dla europejskich i amerykańskich bankrutów drastycznie wzrosną. Wtedy niezbędne podwyżki podatków i opłat ostatecznie zmiecioną polityczny mainstream!

Jak najlepiej przeciwdziałać teraz temu rozwojowi?

Stara się zwiększyć swoje dochody i tym samym zwiększyć zabezpieczenia dla wierzycieli. Dzięki temu można obniżyć oprocentowanie kredytów, a czasowe szaleństwo długów może jeszcze trochę trwać, a nieodpowiedzialni politycy mogą się jeszcze przez jakiś czas trzymać przy korycie władzy. Ale jak zwiększyć dochody, kiedy jednocześnie deindustrializuje się Europę i Amerykę? Próbuje się wykorzystywać inne kraje, całkowicie w tradycji kolonialnej. Najpierw NATO chciała zniszczyć Rosję, używając Ukrainy jako tarczy, aby przejąć jej olbrzymie zasoby surowców i energii. Trump dostrzegł, że to nie zadziała, dlatego chce się zadowolić Grenlandią i Wenezuelą. W tych krajach nie ma dużego oporu i dlatego można się spodziewać tylko niewielkich kosztów wojennych. Zyski dla USA mogą być ogromne. UE z kolei nadal chce pokonać Rosję i w tym przedsięwzięciu sama się zniszczy!

Czy są jeszcze inne alternatywy?

Ostatnią alternatywą jest dodruk pieniędzy przez banki centralne. W ten sposób UE podąży tą samą drogą, która niegdyś uczyniła jeden z najbogatszych krajów świata, a mianowicie Argentynę, ubogim domem.

Podsumowanie

Elity UE są więc z każdą możliwością na końcu ze swoim łacinną, a ich upadek jest nieunikniony, ponieważ musieliby przyznać wyborcom, że ich polityka w ostatnich dziesięcioleciach zakończyła się stuprocentową klęską!

Do tego odpowiednie:

