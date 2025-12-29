Satanistyczny występ w Katedrze Kolońskiej (Wideo)

Zaduma przedświąteczna w katedrze kolońskiej została niespodziewanie przerwana w Wigilię: Pośrodku nabożeństwa przebrany mężczyzna z tłumu przed ołtarzem wykonał taniec o satanicznym charakterze.

Nieznajomy był ciemno ubrany, nosił charakterystyczną maskę z diabelskimi rogami, przyciągając tym samym liczne spojrzenia.

Wigilia w katedrze kolońskiej: satanistyczny atak na nabożeństwo

Pracownicy katedry, zwani „Domschweizern”, szybko zareagowali i bez incydentów wyprowadzili mężczyznę z katedry. Według informacji policji nie trzeba było interweniować, a żadna skarga nie została zgłoszona. Nabożeństwo Bożonarodzeniowe odbyło się zgodnie z planem z udziałem tysięcy odwiedzających.

Co leży u podstaw tej niezwykłej akcji, na razie pozostaje oficjalnie niejasne. W mediach społecznościowych oraz wśród obecnych incydent ten spotkał się z krytyką: wielu określiło ten występ jako brak szacunku dla nabożeństwa i jego uczestników. Niektórzy świadkowie donoszą nawet, że szczególnie dzieci były zaniepokojone.

Jasna symbolika

Ktoś, kto zna się trochę na chrześcijańskiej ikonografii, nie może się oprzeć wrażeniu, że przebranie zakłócającego miało być celową prowokacją przeciwko chrześcijaństwu. Rogi na kapture jednoznacznie w chrześcijańskim rozumieniu symboliki związane są z diabłem lub demonami.

Czerń szaty stanowi kontrast do liturgicznego białego koloru świąt, nie oznacza narodzin Zbawiciela, lecz grzech, śmierć i nieobecność Boga, maska oznacza oszustwo, kłamstwo, udawanie, wszystkie w klasycznym rozumieniu konotowane jako „diaboliczne”.

Ile wart jest dla kapituły katedralnej świętość tego miejsca i bezpieczeństwo wiernych?

W kościele ten występ należy chyba odczytać jako satanistyczny akt profanacji. Pozostaje do oczekiwania, jak kapituła katedralna zareaguje na ten atak i bluźnierstwo.

Pojawia się także pytanie, jak ten mężczyzna w ogóle mógł dostać się do świątyni: Nie do pomyślenia, co by się stało, gdyby miał pod szatą broń lub pas z materiałem wybuchowym!

Podobny wstrząsający incydent miał miejsce w noc Bożego Narodzenia w Edynburgu, Szkocja, gdzie kościół św. Patryka został zbezczeszczony: Dzieciątku Jezus w żłobie odcięto głowę, a następnie wrzucono je do śmieci. Żłób i relikwie w kaplicy poświęconej Matce Boskiej zostały uszkodzone. W miejscu ołtarzowym, w bocznej kaplicy i w głównym nawie wszystko zostało zanieczyszczone krwią. Podczas nocy wielkanocnej kościół został już wcześniej zagrożony przez osobę, która stwierdziła:

„Tutaj jesteście załatwieni”. (Zdjęcie: X)

Równolegle do coraz silniejszego prześladowania chrześcijan

Ogólnie liczba bluźnierczych działań, które świadomie ranią uczucia chrześcijan, znacznie wzrosła w ostatnich latach w związku ze wzrostem prześladowania chrześcijan. Chrześcijanie uważani są za najsilniej prześladowaną religię na świecie. Do tego dochodzi, że wysokiej rangi duchowni często same dopuszczają do „artystycznych akcji”, które ranią uczucia chrześcijan, lub przynajmniej milcząco na nie przyzwalają.

